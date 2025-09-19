Na Copa Libertadores, o Verdão teve 15 jogos sem derrota entre 2020 e 2021, consolidando sua força internacional.

O Palmeiras é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e acumulou, ao longo de sua história, marcas que ajudam a contar a grandeza de sua trajetória. Entre elas, estão as invencibilidades — períodos em que a equipe se mostrou praticamente intransponível, sustentando longas sequências sem derrota em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Palmeiras.

A história alviverde é marcada por times competitivos em diferentes gerações, e muitos deles tiveram como característica justamente a regularidade. Essa consistência se transformou em recordes, como a maior invencibilidade da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, mas também em campanhas memoráveis no Paulistão e na Libertadores.

Essas séries invictas reforçam a identidade do Verdão como clube acostumado a ser protagonista e ajudam a explicar como o Palmeiras construiu uma das trajetórias mais ricas do futebol brasileiro.

Maiores invencibilidades da história do Palmeiras

O recorde no Brasileirão: 33 jogos invictos

Na era dos pontos corridos, inaugurada em 2003, nenhum clube conseguiu superar a marca estabelecida pelo Palmeiras. Entre 2018 e 2019, o Verdão ficou 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, um recorde absoluto na história do torneio.

O time comandado por Luiz Felipe Scolari em 2018 foi o grande responsável por essa série. Com equilíbrio defensivo, força no meio-campo e um ataque eficiente, o Palmeiras emendou uma longa sequência invicta que garantiu o título brasileiro daquele ano. A marca foi ampliada no início da temporada seguinte, já sob o comando de outros treinadores, e consolidou-se como a maior já vista no formato de pontos corridos.

Essa invencibilidade não apenas deu ao clube um título, mas também reforçou sua imagem como equipe de regularidade impressionante, capaz de dominar o campeonato por quase um ano inteiro sem conhecer derrotas.

Invencibilidades do Palmeiras no Paulistão

Além do Brasileirão, o Palmeiras já registrou grandes séries invictas no Campeonato Paulista. Em diferentes épocas, sobretudo nas décadas de 1970 e 1990, o clube emendou sequências de mais de 20 jogos sem derrota, consolidando campanhas que resultaram em títulos estaduais.

O Paulistão, pela força de seus clássicos, sempre foi um campo de teste de regularidade. O Palmeiras, acostumado a enfrentar rivais como Corinthians, São Paulo e Santos em jogos decisivos, colecionou marcas de respeito ao longo do tempo, sustentando longos períodos de superioridade contra adversários históricos.

Força também na Libertadores

No cenário continental, o Palmeiras também é lembrado por invencibilidades expressivas. Em campanhas recentes da Copa Libertadores, sobretudo nas temporadas que resultaram em títulos (1999, 2020 e 2021), o clube acumulou séries sem derrota que mostraram sua força internacional.

Entre 2020 e 2021, por exemplo, o Verdão somou 15 jogos sem perder na Libertadores, reafirmando sua condição de potência sul-americana. A consistência em fases eliminatórias foi um diferencial que levou o clube a erguer o troféu em duas temporadas consecutivas.

Outras séries marcantes do Palmeiras

Além dos grandes recordes, o Palmeiras já protagonizou invencibilidades relevantes em outras competições: