Maiores invencibilidades da história do Palmeiras
O Verdão é dono da maior invencibilidade do Brasileirão em pontos corridos.
O Palmeiras é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e acumulou, ao longo de sua história, marcas que ajudam a contar a grandeza de sua trajetória. Entre elas, estão as invencibilidades — períodos em que a equipe se mostrou praticamente intransponível, sustentando longas sequências sem derrota em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Palmeiras.
A história alviverde é marcada por times competitivos em diferentes gerações, e muitos deles tiveram como característica justamente a regularidade. Essa consistência se transformou em recordes, como a maior invencibilidade da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, mas também em campanhas memoráveis no Paulistão e na Libertadores.
Essas séries invictas reforçam a identidade do Verdão como clube acostumado a ser protagonista e ajudam a explicar como o Palmeiras construiu uma das trajetórias mais ricas do futebol brasileiro.
Maiores invencibilidades da história do Palmeiras
O recorde no Brasileirão: 33 jogos invictos
Na era dos pontos corridos, inaugurada em 2003, nenhum clube conseguiu superar a marca estabelecida pelo Palmeiras. Entre 2018 e 2019, o Verdão ficou 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, um recorde absoluto na história do torneio.
O time comandado por Luiz Felipe Scolari em 2018 foi o grande responsável por essa série. Com equilíbrio defensivo, força no meio-campo e um ataque eficiente, o Palmeiras emendou uma longa sequência invicta que garantiu o título brasileiro daquele ano. A marca foi ampliada no início da temporada seguinte, já sob o comando de outros treinadores, e consolidou-se como a maior já vista no formato de pontos corridos.
Essa invencibilidade não apenas deu ao clube um título, mas também reforçou sua imagem como equipe de regularidade impressionante, capaz de dominar o campeonato por quase um ano inteiro sem conhecer derrotas.
Invencibilidades do Palmeiras no Paulistão
Além do Brasileirão, o Palmeiras já registrou grandes séries invictas no Campeonato Paulista. Em diferentes épocas, sobretudo nas décadas de 1970 e 1990, o clube emendou sequências de mais de 20 jogos sem derrota, consolidando campanhas que resultaram em títulos estaduais.
O Paulistão, pela força de seus clássicos, sempre foi um campo de teste de regularidade. O Palmeiras, acostumado a enfrentar rivais como Corinthians, São Paulo e Santos em jogos decisivos, colecionou marcas de respeito ao longo do tempo, sustentando longos períodos de superioridade contra adversários históricos.
Força também na Libertadores
No cenário continental, o Palmeiras também é lembrado por invencibilidades expressivas. Em campanhas recentes da Copa Libertadores, sobretudo nas temporadas que resultaram em títulos (1999, 2020 e 2021), o clube acumulou séries sem derrota que mostraram sua força internacional.
Entre 2020 e 2021, por exemplo, o Verdão somou 15 jogos sem perder na Libertadores, reafirmando sua condição de potência sul-americana. A consistência em fases eliminatórias foi um diferencial que levou o clube a erguer o troféu em duas temporadas consecutivas.
Outras séries marcantes do Palmeiras
Além dos grandes recordes, o Palmeiras já protagonizou invencibilidades relevantes em outras competições:
- No Brasileirão de 1972, campeão invicto, construiu uma campanha histórica que até hoje é lembrada como símbolo de regularidade.
- Em amistosos e torneios internacionais, principalmente entre os anos 1950 e 1970, emendou séries longas contra adversários de diferentes continentes, ajudando a consolidar sua fama internacional.
- No Allianz Parque, desde sua inauguração em 2014, o Palmeiras já teve diversas séries de invencibilidade como mandante, reforçando o peso da casa como fortaleza alviverde.
