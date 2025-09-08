Primeiro jogador estrangeiro do Palmeiras; veja quem foi e o ano

A partida inaugural contra o Savoia ocorreu em 24 de janeiro de 1915, com vitória por 2 a 0.

O atual Palmeiras nasceu em 1914, fundado por integrantes da comunidade italiana de São Paulo. Naquele momento, a capital paulista vivia um intenso processo de crescimento urbano e recebia milhares de imigrantes, em sua maioria vindos da Itália. O futebol já era um fenômeno cultural em ascensão e, para os imigrantes, era também um meio de afirmação social e identidade. Assim surgiu o Palestra Italia, que faria sua estreia oficial em janeiro de 1915 contra o Savoia. Lance te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Palmeiras.

Esse primeiro jogo, vencido por 2 a 0, marcou não apenas a entrada do clube no cenário esportivo, mas também a participação de um personagem que se tornaria símbolo histórico: o italiano Francesco “Police”, reconhecido como o primeiro estrangeiro a atuar pelo Palmeiras.

Quem foi Francesco “Police”, o primeiro jogador estrangeiro do Palmeiras

Francesco “Police” nasceu na Itália e imigrou para o Brasil durante a grande onda migratória que trouxe milhares de famílias italianas para São Paulo no início do século XX. Pouco se sabe sobre sua trajetória pessoal, mas o essencial está registrado: ele estava em campo no dia em que o Palestra Italia disputou sua primeira partida, e por isso ocupa o posto de pioneiro estrangeiro do clube.

O apelido “Police” era comum entre jogadores de origem italiana que atuavam no Brasil naquele período, geralmente ligado ao sobrenome ou a características marcantes. Francesco carregou esse nome e, ao mesmo tempo, carregou também a responsabilidade de ser o representante direto da colônia italiana no elenco inaugural do Palestra (futuramente Palmeiras).

A estreia de 1915 e o papel de Police

O jogo contra o Savoia, disputado em 24 de janeiro de 1915, é lembrado como o ponto de partida da trajetória palmeirense no futebol. Police esteve presente nessa vitória por 2 a 0 e ajudou a consolidar a narrativa de que o clube já nasceu forte, competitivo e fiel às suas raízes.

Sua presença em campo reforçava a identidade do Palestra Itália (futuramente Palmeiras) como o clube da comunidade italiana em São Paulo. Enquanto outras agremiações também tinham vínculos com colônias de imigrantes, o Palestra fazia questão de exaltar suas origens. Police, como jogador italiano atuando na estreia, era a materialização desse espírito.

O simbolismo do primeiro estrangeiro

A história de Francesco Police vai além das quatro linhas. Ele representava o elo entre a Itália e o Brasil, entre a comunidade imigrante e o esporte que se transformava em paixão nacional. Ser o primeiro estrangeiro do Palmeiras em 1915 significava dar um rosto à identidade do clube, que se orgulhava de suas raízes e encontrava no futebol uma forma de expressão cultural.

No contexto da época, ter um italiano como pioneiro estrangeiro também reforçava a autenticidade do projeto palestrino. Não era apenas um time fundado por imigrantes: era um clube que colocava em campo representantes legítimos dessa colônia, fortalecendo o vínculo entre torcida, atletas e dirigentes.

O legado histórico de Police no Palmeiras

Embora seu nome não seja tão conhecido entre as gerações atuais de torcedores, Francesco Police permanece nos registros oficiais do clube como peça fundamental da sua história. Ele não conquistou títulos de expressão, não acumulou estatísticas de artilharia ou grandes feitos individuais, mas detém um posto que nenhum outro poderá reivindicar: o de primeiro estrangeiro a vestir a camisa alviverde.

Esse pioneirismo é suficiente para eternizá-lo na memória do Palmeiras. Cada vez que se resgata a estreia de 1915, o nome de Police surge como referência inevitável. Seu papel é relembrado em enciclopédias, conteúdos oficiais e estudos históricos sobre o clube. O simples ato de ter entrado em campo naquele dia o coloca no centro de um marco cultural e esportivo.