A longevidade de Abel no cargo simboliza confiança e a forte identidade com o clube.

Ele conquistou a Copa Libertadores de 2006 e o Mundial de Clubes da FIFA.

Abel Braga é o técnico com mais jogos na história do Internacional, com mais de 330 partidas.

O Internacional é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, dono de títulos nacionais, continentais e mundiais. Ao longo de sua história, foram muitos os treinadores que passaram pelo banco de reservas do Colorado, cada um contribuindo à sua maneira para a construção da identidade do clube. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Internacional.

Alguns técnicos tiveram passagens curtas, mas de impacto imediato, conquistando títulos importantes. Outros conseguiram permanecer mais tempo, atingindo marcas expressivas em número de jogos e criando vínculos duradouros com a torcida.

Entre todos, um nome ocupa posição especial: Abel Braga. O treinador é o recordista de partidas no comando do Internacional e responsável por alguns dos momentos mais gloriosos da história colorada. Sua relação com o clube atravessa décadas, consolidando-se como uma das mais fortes entre técnico e equipe no futebol brasileiro.

Mas a trajetória de técnicos no Inter não se resume a Abel. Outros grandes nomes também construíram capítulos fundamentais, reforçando a tradição de conquistas do clube.

Técnico com mais jogos na história do Internacional

Abel Braga dirigiu o Internacional em mais de 330 partidas oficiais, sendo o treinador com mais jogos na história do clube. Ícone colorado, ele esteve à frente da equipe em diferentes passagens e foi protagonista de conquistas inesquecíveis.

O maior feito de Abel Braga no Inter foi a conquista da Copa Libertadores de 2006, seguida pelo título do Mundial de Clubes da FIFA, quando o Colorado venceu o Barcelona e escreveu uma das páginas mais marcantes do futebol brasileiro. Esses títulos o eternizaram entre os maiores nomes da história do clube.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Abel, o Internacional também teve outros treinadores memoráveis:

Falcão – ídolo eterno como jogador, também comandou o time em diferentes momentos. Minelli – técnico responsável por conquistas históricas do Campeonato Brasileiro nos anos 1970. Celso Roth – campeão da Libertadores de 2010, reforçando a vocação continental do clube.

O peso da longevidade no Internacional

A marca de mais de 330 jogos de Abel Braga mostra como sua ligação com o Internacional vai além dos títulos. Sua longevidade simboliza confiança, respeito e identidade com o clube. Em um futebol no qual treinadores raramente permanecem por muito tempo, essa marca se torna ainda mais expressiva.

O Internacional, ao longo de sua história, soube valorizar técnicos que representassem seus valores e sua ambição. Abel Braga é o maior exemplo disso, mas a lista de recordistas mostra a grandeza e a consistência de um clube que sempre busca estar entre os protagonistas.