menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Primeiro jogo oficial do Internacional; veja adversário, ano e placar

Em 18 de julho de 1909, o recém-fundado Inter realizou seu primeiro jogo.

Alan Rodríguez, volante do Internacional
imagem cameraEquipe do Internacional em seu primeiro jogo oficial, em 18 de julho de 1909, ocasião que deu os primeiros passos na história colorada. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/08/2025
07:22
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Fundação do Sport Club Internacional em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, por Henrique Poppe Leão e irmãos.
Clube nasceu com identidade democrática, aceitando todas as nacionalidades.
Primeiro jogo oficial ocorreu em 18 de julho de 1909, com resultado histórico controverso.
Internacional conquistou sua primeira vitória em 12 de outubro de 1909, derrotando o Militar Football Club por 2 a 1.
Partida de estreia consolidou os fundamentos do clube: democracia, identidade popular e rivalidade.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Sport Club Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, por jovens liderados por Henrique Poppe Leão e seus irmãos. O clube nasceu com identidade democrática e inclusiva — aceitando todas as nacionalidades, ao contrário de muitos clubes de futebol da época, que restringiam acessos por critérios sociais ou étnicos. O Lance! conta a história do primeiro jogo oficial do Internacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde sua criação, o Internacional se orgulhou de ter como lema a pluralidade e a construção de uma tradição eleitoral onde a torcida seria protagonista. Esse espírito perpetuou-se nas décadas seguintes, refletindo-se em rivalidades, conquistas e na formação de uma base de fãs fiel e consciente de sua origem.

Primeiro jogo oficial do Internacional

Infelizmente, em 18 de julho de 1909, o primeiro jogo do Internacional foi uma derrota por 10 a 0 para o Grêmio, no estádio da Baixada, indicando um início difícil, mas marcando o embate que viria a ser uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Essa divergência não diminui a relevância histórica do jogo — pelo contrário, reforça o peso emocional e simbólico desse primeiro confronto, que logo alimentaria paixões e rivalidades intensas.

Contexto e significado da estreia do Internacional

Independentemente do placar, este jogo representa o início da presença do Internacional em competições oficiais, seja celebrando uma conquista ou encarando uma derrota emblemática.

continua após a publicidade

A derrota para o Grêmio por goleada tratou-se de um ponto zero dolorido que, ainda assim, serviu para galvanizar a torcida e fortalecer a noção de resistência colorada — logo convertido em respingadas de ódio saudável contra o rival da Capital.

Além disso, o jogo inaugurou uma rivalidade que viria a transcender o futebol gaúcho e chega até os dias atuais com emoção máxima em clássicos que definem campanhas inteiras.

Primeira vitória oficial

Mesmo diante do resultado ruim na estreia, o Internacional não demorou a emplacar sua primeira vitória. Em 12 de outubro de 1909, derrotou o Militar Football Club por 2 a 1, assegurando a primeira vitória oficial da história colorada.

Esse triunfo representou um ponto de virada e sinalizou que o Internacional não era apenas mais um nome no futebol gaúcho, mas uma força em formação, com capacidade de recomeçar e renovar esperanças.

O legado da estreia

A partida de estreia consolidou, simbolicamente, os fundamentos do clube — democracia, luta, identidade popular e rivalidade.

Pouco depois, o Internacional conquistaria seus primeiros títulos estaduais, ergueria troféus nacionais e se firmaria como protagonista internacional. Mas tudo começou nesse 18 de julho de 1909, episódio que marca a entrada formal do Inter em campo e a persistência que viria a definir sua alma.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias