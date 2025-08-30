Primeiro jogo oficial do Internacional; veja adversário, ano e placar

Internacional conquistou sua primeira vitória em 12 de outubro de 1909, derrotando o Militar Football Club por 2 a 1.

Fundação do Sport Club Internacional em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, por Henrique Poppe Leão e irmãos.

O Sport Club Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, por jovens liderados por Henrique Poppe Leão e seus irmãos. O clube nasceu com identidade democrática e inclusiva — aceitando todas as nacionalidades, ao contrário de muitos clubes de futebol da época, que restringiam acessos por critérios sociais ou étnicos. O Lance! conta a história do primeiro jogo oficial do Internacional.

Desde sua criação, o Internacional se orgulhou de ter como lema a pluralidade e a construção de uma tradição eleitoral onde a torcida seria protagonista. Esse espírito perpetuou-se nas décadas seguintes, refletindo-se em rivalidades, conquistas e na formação de uma base de fãs fiel e consciente de sua origem.

Primeiro jogo oficial do Internacional

Infelizmente, em 18 de julho de 1909, o primeiro jogo do Internacional foi uma derrota por 10 a 0 para o Grêmio, no estádio da Baixada, indicando um início difícil, mas marcando o embate que viria a ser uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

Essa divergência não diminui a relevância histórica do jogo — pelo contrário, reforça o peso emocional e simbólico desse primeiro confronto, que logo alimentaria paixões e rivalidades intensas.

Contexto e significado da estreia do Internacional

Independentemente do placar, este jogo representa o início da presença do Internacional em competições oficiais, seja celebrando uma conquista ou encarando uma derrota emblemática.

A derrota para o Grêmio por goleada tratou-se de um ponto zero dolorido que, ainda assim, serviu para galvanizar a torcida e fortalecer a noção de resistência colorada — logo convertido em respingadas de ódio saudável contra o rival da Capital.

Além disso, o jogo inaugurou uma rivalidade que viria a transcender o futebol gaúcho e chega até os dias atuais com emoção máxima em clássicos que definem campanhas inteiras.

Primeira vitória oficial

Mesmo diante do resultado ruim na estreia, o Internacional não demorou a emplacar sua primeira vitória. Em 12 de outubro de 1909, derrotou o Militar Football Club por 2 a 1, assegurando a primeira vitória oficial da história colorada.

Esse triunfo representou um ponto de virada e sinalizou que o Internacional não era apenas mais um nome no futebol gaúcho, mas uma força em formação, com capacidade de recomeçar e renovar esperanças.

O legado da estreia

A partida de estreia consolidou, simbolicamente, os fundamentos do clube — democracia, luta, identidade popular e rivalidade.

Pouco depois, o Internacional conquistaria seus primeiros títulos estaduais, ergueria troféus nacionais e se firmaria como protagonista internacional. Mas tudo começou nesse 18 de julho de 1909, episódio que marca a entrada formal do Inter em campo e a persistência que viria a definir sua alma.