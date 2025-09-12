O legado de Bahr simboliza a vocação plural do Internacional e sua história de acolhimento.

O primeiro jogador estrangeiro do Inter foi o zagueiro alemão Bahr, que estreou em 1910.

Desde sua fundação em 1909, o Sport Club Internacional nasceu com a proposta de ser o “Clube do Povo”, aberto a pessoas de todas as origens. Enquanto rivais da época tinham vínculos com colônias específicas, como a alemã ou a italiana, o Inter se destacou por acolher a diversidade. Esse espírito inclusivo fez com que, já nos primeiros anos, o clube de futebol contasse com atletas estrangeiros em seu elenco. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Internacional.

Entre eles, o mais marcante foi Bahr, um zagueiro alemão que se tornou o primeiro jogador estrangeiro a atuar pelo Internacional, inaugurando uma tradição que seria seguida por outros nomes internacionais ao longo da história colorada.

A estreia oficial em 1910

O nome de Bahr entrou para os livros de história em 26 de junho de 1910, quando o Internacional fez sua primeira partida oficial pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre. Naquela tarde, o Colorado venceu o SC Nacional por 5 a 0, resultado que marcou o início vitorioso do clube nas competições organizadas.

Na defesa colorada, Bahr formou dupla com Mendonça e ajudou a garantir a segurança do time. O zagueiro alemão, que já vivia em Porto Alegre, representava não apenas um reforço técnico, mas também a demonstração de que o Inter estava aberto a integrar talentos de fora do Brasil.

O pioneirismo de Bahr, o primeiro jogador estrangeiro do Internacional

Em uma época em que o futebol era amador e pouco profissionalizado, a presença de um jogador estrangeiro no elenco era algo raro no Rio Grande do Sul. O pioneirismo de Bahr como primeiro estrangeiro colorado reforça o caráter inovador e inclusivo do clube. Sua participação na estreia oficial consolidou seu nome como figura histórica, mesmo sem registros detalhados sobre sua carreira posterior.

Outros estrangeiros na sequência no Internacional

Após Bahr, outros estrangeiros se juntaram ao Internacional ainda na década de 1910. Entre eles, o uruguaio Florencio Ygartua, que também atuou como zagueiro e teve papel importante nos primeiros campeonatos do clube. Décadas depois, nomes como o uruguaio Donaldo Ross (campeão gaúcho em 1927) e tantos outros reforçariam a tradição colorada de contar com atletas de fora do Brasil.

Bahr, no entanto, sempre será lembrado como o primeiro gringo a vestir o manto vermelho, simbolizando a vocação plural e popular do Internacional desde os seus primórdios.

A importância histórica no Internacional

O legado de Bahr vai além de sua atuação em campo. Ele representa um marco da identidade colorada: a de ser um clube aberto a todos, sem barreiras de origem, etnia ou nacionalidade. O Inter não apenas acolheu imigrantes e descendentes em suas arquibancadas, mas também levou essa diversidade para dentro de campo desde 1910.

Assim, ao revisitar a história, é impossível não reconhecer Bahr como um personagem fundamental — um alemão que ajudou a escrever as primeiras páginas de uma trajetória que faria do Internacional um dos clubes mais populares e vencedores do Brasil.