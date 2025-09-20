O clube também registrou invencibilidades significativas no Campeonato Gaúcho, especialmente entre 1979 e 1984.

A maior sequência foi em 1979, com 42 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro.

Internacional é conhecido por suas invencibilidades e tradição no futebol.

O Internacional construiu sua identidade como clube de garra e tradição, acumulando conquistas que marcaram a história do futebol brasileiro e sul-americano. Dentro dessa trajetória, as invencibilidades são capítulos especiais: períodos em que o Colorado se mostrou inabalável diante de qualquer adversário. O Lance! relembre as maiores invencibilidades da história do Internacional.

As séries sem derrotas não apenas simbolizam a consistência do time, mas também reforçam a imagem de uma equipe capaz de unir talento, disciplina e regularidade. Em diferentes gerações, do time multicampeão dos anos 1970 às campanhas recentes em torneios continentais, o Inter deixou marcas de respeito.

Entre todas, destaca-se o feito de 1979, quando o clube conquistou o Campeonato Brasileiro de forma invicta, estabelecendo uma das maiores sequências sem derrota do futebol nacional.

Maiores invencibilidades da história do Internacional

O Brasileirão de 1979: 42 jogos sem perder

O auge das invencibilidades coloradas aconteceu em 1979, ano em que o Internacional se tornou campeão brasileiro sem perder nenhuma partida. Foram 42 jogos de invencibilidade, recorde que permanece até hoje como a maior sequência do clube e uma das maiores da história do Brasil.

Naquela campanha, o Colorado, treinado por Ênio Andrade, mostrou solidez defensiva e eficiência ofensiva, vencendo adversários de peso em uma competição nacional cada vez mais disputada. O título invicto de 1979 foi o terceiro Brasileirão do Inter naquela década (após 1975 e 1976), consolidando o clube como a grande potência do futebol brasileiro nos anos 1970.

continua após a publicidade

Essa invencibilidade não apenas garantiu um título histórico, como também imortalizou a geração colorada que dominou o país.

Outras invencibilidades expressivas do Internacional

Além do recorde de 1979, o Internacional viveu outros momentos de invencibilidade marcante. Nos anos 1970, em meio ao tricampeonato brasileiro, o time já havia emendado sequências longas de vitórias e empates, refletindo a regularidade de um elenco repleto de craques como Falcão, Carpegiani e Batista.

No Campeonato Gaúcho, o Colorado também protagonizou períodos de supremacia. Entre 1979 e 1984, por exemplo, conquistou um hexacampeonato estadual e registrou várias invencibilidades locais, reforçando a hegemonia no Rio Grande do Sul.

Já em torneios nacionais mais recentes, o clube somou invencibilidades de dois dígitos em temporadas como 2006 e 2009, anos em que se manteve competitivo no Brasileirão e na Copa Libertadores.

A força na Libertadores

As campanhas internacionais também ajudaram a compor o histórico de invencibilidades do Internacional. Em 2006, ano em que conquistou sua primeira Copa Libertadores, o Colorado acumulou uma sequência de 10 jogos sem perder, garantindo o título de forma invicta no Beira-Rio.

Em 2010, no bicampeonato continental, o Inter voltou a somar longas séries invictas, sustentando a mística de um time que sabia crescer nos momentos decisivos. A força em casa foi determinante para manter a consistência e pavimentar o caminho para a taça.

Essas invencibilidades continentais reforçam a identidade internacional do clube, como sugere o próprio nome.

Invencibilidades recentes do Internacional

Em tempos mais recentes, o Internacional segue acumulando marcas invictas relevantes. Entre 2020 e 2021, em plena disputa do Brasileirão e da Libertadores, chegou a emendar sequências invictas de dois dígitos que o mantiveram na briga por títulos.

O Beira-Rio continua a desempenhar papel crucial nessas séries. Como palco de grandes vitórias, o estádio se consolidou como fortaleza colorada, sendo cenário de invencibilidades que reforçam o elo entre torcida e time.