Supercopa da França: o que é, times, regulamento e datas

A Supercopa da França, oficialmente chamada de Trophée des Champions, é a competição responsável por abrir a temporada do futebol francês. Disputada entre o campeão da Ligue 1 e o vencedor da Copa da França, a competição costuma acontecer no início do ciclo futebolístico do país e reúne dois dos principais protagonistas da temporada anterior. Em 2026, o Paris Saint-Germain, vencedor do Campeonato Francês, enfrentará o Olympique de Marselha, que ficou com o título da Copa da França, em mais uma edição marcada para ocorrer fora da França, seguindo a tendência dos últimos anos.

Com uma longa trajetória iniciada ainda em meados do século XX, o torneio já passou por reformulações, cancelamentos e mudanças de nome. Desde 1995, porém, vem sendo realizado regularmente com o formato atual. Embora a estrutura da competição pareça simples, o histórico da Supercopa da França guarda diversas curiosidades, edições marcantes e partidas disputadas em diferentes países, incluindo Canadá, Estados Unidos, China, Marrocos e Qatar.

O que é a Supercopa da França

A Supercopa da França é uma partida anual que coloca frente a frente os dois principais campeões do futebol nacional na temporada anterior: o vencedor da Ligue 1 e o campeão da Coupe de France. É o equivalente francês a outras supercopas realizadas ao redor do mundo, como a Supercopa da Inglaterra (Community Shield), a Supercopa da Alemanha (DFL-Supercup), a Supercopa da Espanha (Supercopa de España) e a Supercopa da Itália (Supercoppa Italiana).

O jogo serve como uma espécie de abertura simbólica da nova temporada, embora, por questões de calendário e marketing, a realização da partida tenha migrado para diferentes datas ao longo dos anos, inclusive sendo disputada em janeiro, no meio da temporada europeia.

Regulamento e formato da Supercopa da França

O regulamento da Supercopa da França é bastante direto: uma única partida em campo neutro, com prorrogação e disputa de pênaltis em caso de empate. O local do jogo é definido previamente pela Ligue de Football Professionnel (LFP), que organiza a competição em conjunto com a Federação Francesa de Futebol (FFF). Desde 2009, a entidade passou a levar o jogo para fora do país, com o objetivo de promover o futebol francês internacionalmente e atrair novos mercados e torcedores.

Se um mesmo clube conquistar a Ligue 1 e a Copa da França na mesma temporada — feito conhecido como doblete — a vaga na Supercopa é cedida ao vice-campeão do Campeonato Francês. Essa decisão visa manter a tradição da disputa e assegurar o confronto entre dois clubes distintos.

A edição de 2026 manterá o formato tradicional com apenas dois participantes e uma final única. O duelo entre PSG e Olympique de Marselha será realizado em janeiro, em local a ser confirmado oficialmente pela LFP. A escolha da data, no meio da temporada europeia, segue a lógica comercial adotada desde a década passada, especialmente em anos em que há maior concorrência de calendário no início da temporada.

Participantes da Supercopa da França 2026

A edição de 2026 da Supercopa da França será disputada entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha. O PSG, atual campeão da Ligue 1, vai em busca de mais um troféu para ampliar sua hegemonia no futebol nacional. O clube parisiense é o maior campeão da história do Trophée des Champions, com treze títulos acumulados desde 1995.

Do outro lado estará o Olympique de Marselha, tradicional adversário e um dos clubes mais populares do país. O time da cidade portuária levantou a taça da Copa da França e garantiu presença na Supercopa, tentando encerrar o domínio recente do PSG na competição. Esse reencontro entre as duas equipes promete ser um dos momentos mais aguardados do calendário do futebol francês em 2026, dada a rivalidade histórica entre os dois clubes.

Além do aspecto esportivo, o jogo também carrega uma carga simbólica importante: trata-se de um clássico nacional, um dos confrontos mais emblemáticos da França. Em campo estarão elencos estrelados, torcidas apaixonadas e um clima de decisão em pleno mês de janeiro.

Quando e onde será disputada

A data da final está marcada para janeiro de 2026, ainda sem dia exato confirmado. Nos últimos anos, a LFP optou por realizar a partida fora do território francês, em locais estratégicos como Doha, Shenzhen, Montreal, Tanger e Tel Aviv. Essa tendência deve ser mantida, e há grande expectativa de que a próxima edição também ocorra em um palco internacional.

Essa política de internacionalização tem rendido bons resultados para a Ligue 1, que vê no torneio uma oportunidade de divulgar sua marca, fortalecer acordos comerciais e expandir o público global da competição. Em algumas edições recentes, o PSG chegou a usar uniformes especiais com inscrições em árabe, como parte da estratégia de aproximação com o público local das sedes escolhidas.

A confirmação oficial do local da partida será feita nos próximos meses, mas a expectativa é que a Supercopa da França 2026 mantenha o padrão recente de organização e ocorra em um estádio moderno, com ampla capacidade e visibilidade global, reforçando o prestígio da competição.

História e campeões

A história da Supercopa da França começa de forma não oficial em 1949, com uma partida entre Reims e Racing Paris. Entre 1955 e 1973, a competição foi disputada sob o nome de Challenge des Champions, mas acabou sendo descontinuada por falta de popularidade. Após uma breve retomada em 1985 e 1986, o torneio voltou de forma definitiva em 1995, já com o nome atual.

Desde então, o PSG se consolidou como o maior vencedor da história, com 13 títulos conquistados. O Lyon é o segundo colocado no ranking de títulos, com oito troféus, seguido por Reims e Saint-Étienne. A edição mais recente, em 2024, teve o PSG como campeão ao vencer o Monaco por 1 a 0 em Doha.

Além das conquistas em campo, a competição ganhou notoriedade também pela diversidade de sedes. Em diferentes edições, o Trophée des Champions já foi realizado no Canadá, nos Estados Unidos, na China, no Marrocos, na Tunísia, em Israel, no Gabão, na Áustria e no Qatar, mostrando o alcance global que o futebol francês busca alcançar por meio dessa disputa.