O Paris Saint-Germain tem sido um dos protagonistas da UEFA Champions League nas últimas décadas. Desde sua primeira participação na competição do futebol internacional, na temporada 1986/87, o clube francês passou por diferentes fases, consolidando-se nos anos 2010 como uma potência europeia, especialmente após a chegada de investimentos milionários. O Lance! te conta todas as campanhas do PSG na UEFA Champions League.

Apesar de grandes campanhas e de ter contado com craques como Zlatan Ibrahimović, Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi, o PSG ainda busca a tão sonhada primeira conquista da Champions League. O clube chegou muito perto em 2020, quando disputou sua única final até o momento, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Confira abaixo todas as campanhas do PSG na Champions League, desde sua estreia até os dias atuais.

Campanhas do PSG na Champions League – Histórico completo

2020s

Nesta década, o PSG manteve sua presença entre os principais clubes da Europa, chegando à sua primeira final e alcançando outras fases decisivas.

Final (2020): 11 jogos | 8 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | Derrota na final para o Bayern de Munique (1-0).

12 jogos | 6 vitórias | 1 empate | 5 derrotas | Eliminado pelo Manchester City. Semifinais (2023): 12 jogos | 5 vitórias | 2 empates | 5 derrotas | Eliminado pelo Borussia Dortmund.

12 jogos | 5 vitórias | 2 empates | 5 derrotas | Eliminado pelo Borussia Dortmund. Oitavas de final (2022): 8 jogos | 4 vitórias | 2 empates | 2 derrotas | Eliminado pelo Real Madrid.

8 jogos | 4 vitórias | 2 empates | 2 derrotas | Eliminado pelo Real Madrid. *Oitavas de final (2024): 11 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 2 derrotas | Ainda em disputa.

*PSG perdeu a partida de ida, na França, contra o Liverpool. Os ingleses venceram por 1 a 0.

Campanhas do PSG nos anos 2010s

A década de 2010 marcou a ascensão do PSG na Champions League. A equipe passou a se classificar regularmente para as fases eliminatórias, mas ainda não conseguiu superar a barreira das semifinais até 2020.

Quartas de final (2013) : 10 jogos | 6 vitórias | 2 empates | 2 derrotas | Eliminado pelo Barcelona.

: 10 jogos | 6 vitórias | 2 empates | 2 derrotas | Eliminado pelo Barcelona. Quartas de final (2014): 10 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 3 derrotas | Eliminado pelo Chelsea.

10 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 3 derrotas | Eliminado pelo Chelsea. Quartas de final (2015): 10 jogos | 7 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | Eliminado pelo Barcelona.

10 jogos | 7 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | Eliminado pelo Barcelona. Quartas de final (2016): 10 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 1 derrota | Eliminado pelo Manchester City.

10 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 1 derrota | Eliminado pelo Manchester City. Oitavas de final (2017): 8 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 1 derrota | Eliminado pelo Barcelona na histórica virada (6-1).

8 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 1 derrota | Eliminado pelo Barcelona na histórica virada (6-1). Oitavas de final (2018): 8 jogos | 5 vitórias | 0 empates | 3 derrotas | Eliminado pelo Real Madrid.

8 jogos | 5 vitórias | 0 empates | 3 derrotas | Eliminado pelo Real Madrid. Oitavas de final (2019): 8 jogos | 4 vitórias | 2 empates | 2 derrotas | Eliminado pelo Manchester United.

2000s

O PSG teve participações mais modestas na Champions League durante os anos 2000, com eliminações precoces e campanhas irregulares.

Fase de grupos (2000): 6 jogos | 1 vitória | 2 empates | 3 derrotas | Eliminado na fase de grupos.

6 jogos | 1 vitória | 2 empates | 3 derrotas | Eliminado na fase de grupos. Segunda fase de grupos (2004): 12 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 5 derrotas | Eliminado na segunda fase de grupos.

Campanhas do PSG nos anos 1990s

Nos anos 1990, o PSG começou a ganhar espaço no cenário europeu, chegando até as semifinais da Champions League.

Semifinais (1995): 12 jogos | 9 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | Eliminado pelo Milan.

12 jogos | 9 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | Eliminado pelo Milan. Fase de grupos (1998): 8 jogos | 5 vitórias | 0 empates | 3 derrotas | Eliminado na fase de grupos.

1980s

A primeira participação do PSG na Champions League foi na década de 1980, mas a equipe caiu logo na primeira fase.

Primeira fase (1986): 2 jogos | 0 vitórias | 1 empate | 1 derrota | Eliminado na primeira rodada.

O PSG pode conquistar sua primeira Champions League?

Apesar do domínio doméstico na Ligue 1, o PSG ainda busca se consolidar como campeão europeu. O clube tem investido pesado em contratações de alto nível, trazendo jogadores de renome e jovens talentos promissores.

Em 2020, o PSG chegou muito perto do título, mas acabou derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0. Desde então, a equipe continua reformulando seu elenco e buscando um equilíbrio entre experiência e juventude.

A campanha de 2023/24 ainda está em andamento, e os torcedores esperam que o clube possa finalmente quebrar essa barreira e levantar a tão sonhada taça da Champions League. Será que esse é o ano do PSG?