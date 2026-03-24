Na Copa de 2022, nenhuma seleção venceu todos os jogos da fase de grupos, evidenciando um maior equilíbrio entre as equipes.

Diversas seleções, como Hungria e Holanda, tiveram campanhas perfeitas e não conquistaram o troféu.

Vencer todos os jogos da fase de grupos em Copas do Mundo é um forte indicativo de favoritismo, mas não garante o título.

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Em Copas do Mundo, vencer todos os jogos da fase de grupos costuma ser um forte indicativo de favoritismo ao título do Mundial. Uma campanha perfeita na primeira fase geralmente mostra que a equipe chega ao mata-mata em grande forma, com desempenho ofensivo eficiente e sistema defensivo sólido. O Lance! relembra as seleções que venceram todos os jogos da fase de grupos e não foram campeãs.

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No entanto, a história do torneio mostra que esse tipo de desempenho não garante necessariamente a conquista do troféu. Em várias edições da Copa do Mundo, seleções que venceram todos os jogos da fase de grupos acabaram eliminadas nas fases seguintes.

Esse fenômeno se tornou ainda mais frequente na chamada "era moderna" do Mundial, especialmente após a adoção do formato com grupos de quatro equipes, utilizado regularmente desde a Copa de 1998.

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Ao longo da história das Copas, diversas seleções tiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos e terminaram o torneio sem o título.

Seleções que venceram todos os jogos da fase de grupos e não foram campeãs

Hungria (Copa de 1954)

A seleção da Hungria protagonizou uma das campanhas mais impressionantes da história das Copas.

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 1954, a equipe venceu todas as partidas e manteve desempenho dominante ao longo do torneio.

A Hungria chegou à final com campanha quase perfeita, incluindo a famosa vitória por 8 a 3 sobre a Alemanha Ocidental na fase inicial. No entanto, na decisão ocorreu o histórico "Milagre de Berna", quando os alemães venceram por 3 a 2 e ficaram com o título.

União Soviética (Mundial de 1966)

Na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, a União Soviética venceu os três jogos da fase de grupos.

A equipe avançou no torneio e chegou até a semifinal, mas acabou sendo eliminada e terminou a competição na quarta colocação.

Holanda (Copa de 1974)

A seleção da Holanda, conhecida como "Carrossel Holandês", dominou a Copa de 1974 com um futebol ofensivo e inovador.

A equipe venceu todos os jogos da primeira fase e também manteve desempenho perfeito na segunda fase de grupos. Mesmo assim, acabou derrotada pela Alemanha Ocidental na final, ficando com o vice-campeonato.

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Itália (Mundial de 1990)

Na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, os anfitriões tiveram campanha perfeita na fase de grupos.

A equipe italiana seguiu invicta até a semifinal, quando foi eliminada pela Argentina. No final do torneio, a Itália terminou na terceira colocação.

Argentina (Copa de 1998)

Na Copa do Mundo da França, a Argentina venceu os três jogos da fase de grupos.

Apesar do início forte, a seleção acabou eliminada nas quartas de final pela Holanda, encerrando a campanha antes da disputa pelo título.

Espanha (Mundial de 2002)

A Espanha venceu todas as partidas da fase de grupos na Copa do Mundo de 2002.

A equipe manteve bom desempenho nas fases seguintes, mas acabou eliminada nas quartas de final pela Coreia do Sul, em uma disputa de pênaltis.

Alemanha (Copa de 2006)

Anfitriã da Copa do Mundo de 2006, a Alemanha venceu todos os jogos da fase de grupos.

A seleção avançou até a semifinal, mas acabou eliminada pela Itália e terminou a competição na terceira colocação.

Portugal (Mundial de 2006)

Também na Copa de 2006, Portugal teve campanha perfeita na fase de grupos.

A equipe chegou à semifinal, mas terminou o torneio na quarta colocação.

Brasil (Copa de 2006)

Na mesma edição da Copa, o Brasil também venceu todos os jogos da fase de grupos.

Mesmo apontada como favorita ao título, a Seleção acabou eliminada nas quartas de final pela França.

Espanha (Mundial de 2006)

Outra seleção com campanha perfeita na fase de grupos foi novamente a Espanha.

Apesar do bom início, os espanhóis foram eliminados nas oitavas de final pela França.

Argentina (Copa de 2010)

Na Copa do Mundo da África do Sul, a Argentina venceu os três jogos da fase de grupos.

O time chegou às quartas de final, onde acabou eliminado pela Alemanha.

Holanda (Mundial de 2010)

A Holanda teve campanha perfeita na fase de grupos e avançou até a final da Copa de 2010.

No entanto, perdeu a decisão para a Espanha e terminou o torneio como vice-campeã.

Holanda (Copa de 2014)

Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, a Holanda voltou a vencer todos os jogos da fase de grupos.

A equipe terminou a competição na terceira colocação.

Colômbia (Mundial de 2014)

A Colômbia também venceu os três jogos de seu grupo em 2014.

Apesar do desempenho consistente, foi eliminada nas quartas de final pelo Brasil.

Argentina (Copa de 2014)

A Argentina venceu todas as partidas da fase de grupos na Copa do Mundo de 2014.

A equipe avançou até a final, mas perdeu para a Alemanha na prorrogação.

Bélgica (Mundial de 2014)

A Bélgica teve campanha perfeita na fase de grupos da Copa de 2014.

A seleção foi eliminada nas quartas de final pela Argentina.

Uruguai (Copa de 2018)

Na Copa do Mundo da Rússia, o Uruguai venceu os três jogos da fase de grupos.

A campanha terminou nas quartas de final, com eliminação para a França.

Croácia (Mundial de 2018)

A Croácia também venceu todas as partidas da fase de grupos em 2018.

A equipe fez campanha histórica e chegou à final, mas perdeu para a França.

Bélgica (Copa de 2018)

A Bélgica teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa da Rússia.

A seleção terminou o torneio na terceira colocação, conquistando a melhor campanha de sua história em Copas.

A curiosidade da Copa de 2022

A Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, teve um fato curioso.

Pela primeira vez desde 1994, nenhuma seleção venceu todos os jogos da fase de grupos. Todas as equipes classificadas perderam pontos na primeira fase do torneio.

Esse cenário reforça como o equilíbrio entre as seleções tem aumentado nas últimas décadas da Copa do Mundo.