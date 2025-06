Por que Morumbi virou Morumbis? Entenda a troca de nome

Reação da torcida é mista, com resistência inicial mas potencial adaptação com sucesso nos jogos.

O tradicional Estádio Cícero Pompeu de Toledo, um estádio clássico do futebol brasileiro, mais conhecido como Morumbi, mudou oficialmente de nome em janeiro de 2024. O motivo é a venda dos naming rights para a Mondelez Brasil, empresa responsável pela famosa marca de chocolates Bis. A partir desse acordo comercial, o estádio passou a ser chamado de MorumBIS, em uma jogada estratégica que une tradição, inovação e marketing. Entenda por que Morumbi virou Morumbis?

Essa foi a primeira vez em mais de seis décadas que o São Paulo Futebol Clube comercializou os direitos de nome do seu estádio. O movimento segue a tendência de modernização dos clubes brasileiros, que buscam novas fontes de receita para manter sua competitividade dentro e fora de campo.

Quanto vale o contrato entre São Paulo e Bis?

O contrato de naming rights entre o São Paulo FC e a Mondelez Brasil tem duração inicial de três anos e é avaliado em R$ 75 milhões, com pagamento de R$ 25 milhões por temporada. O valor entra diretamente nos cofres do clube e será usado para investimento em diversas áreas, como futebol, infraestrutura e ações de engajamento com a torcida.

Com isso, o São Paulo passa a integrar o grupo seleto de clubes que monetizam seus estádios por meio de parcerias comerciais — prática comum em países da Europa e nos Estados Unidos, mas que ainda engatinha no futebol brasileiro.

Por que Morumbi virou Morumbis?

A escolha do nome “MorumBIS” foi uma decisão de marketing com foco em preservar a identidade original do estádio. Ao manter a maior parte da palavra “Morumbi” e inserir o nome “Bis” de forma integrada, a Mondelez buscou criar uma associação natural entre a tradição do clube e a sua marca.

Além disso, o nome remete diretamente ao slogan do chocolate: “Tudo que é bom, a gente pede bis”, evocando a repetição de momentos de alegria, gols e vitórias — sentimentos muito comuns no ambiente futebolístico.

A proposta criativa da marca agradou à diretoria do São Paulo e, segundo a empresa, visa criar conexões emocionais com a torcida, reforçando a ideia de pertencimento e inovação sem romper com a história do clube.

O que muda com o Morumbis?

A mudança de nome traz não apenas um novo letreiro para a fachada do estádio, mas também uma série de ações promocionais e experiências envolvendo a marca Bis e a torcida do São Paulo. Estão previstas ativações nos dias de jogos, campanhas digitais, distribuição de produtos e presença da marca em áreas estratégicas do estádio.

Além disso, o contrato representa um avanço na valorização comercial do Morumbi, que por décadas carregou sozinho o peso e os custos de sua manutenção, sem explorar financeiramente um ativo tão valioso quanto seu nome.

Importante lembrar: a alteração é comercial, e o nome oficial do estádio (Cícero Pompeu de Toledo) segue válido institucionalmente.

Como a torcida recebeu a mudança?

A reação da torcida foi mista. Muitos entenderam a importância da modernização e do reforço financeiro para o clube, especialmente em tempos de desafios orçamentários. Outros torcedores demonstraram resistência inicial ao novo nome, principalmente pelo apego emocional ao tradicional “Morumbi”.

No entanto, como aconteceu com Allianz Parque (Palmeiras) e Neo Química Arena (Corinthians), a tendência é que a torcida incorpore o novo nome de forma gradual, especialmente se os resultados em campo vierem acompanhados de boas lembranças no MorumBIS.