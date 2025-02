Eliminados na Pré-Libertadores: conheça os brasileiros que caíram

A Copa Libertadores é um dos torneios mais prestigiados do futebol sul-americano, e para muitas equipes, a Pré-Libertadores representa um desafio extra antes da fase de grupos. No entanto, alguns clubes brasileiros já foram surpreendidos e eliminados antes mesmo de chegar à fase principal da competição. Conheça os times eliminados na pré-Libertadores!

Tolima x Corinthians (2011) – A queda histórica do Timão

A eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores de 2011 é, sem dúvida, uma das mais lembradas da história do torneio. Com um elenco estrelado que incluía Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, o time comandado por Tite foi surpreendido pelo Deportes Tolima, da Colômbia.

No jogo de ida, realizado no Pacaembu, o Timão não conseguiu sair do 0 a 0. Na partida de volta, jogando na Colômbia, o Corinthians perdeu por 2 a 0 e deu adeus precocemente à competição.

O resultado teve grande impacto no clube, gerando protestos da torcida e culminando nas saídas de Ronaldo e Roberto Carlos.

Nacional x Chapecoense (Pré-Libertadores 2018)

A Chapecoense enfrentou o Nacional do Uruguai na fase preliminar da Libertadores de 2018 e não conseguiu avançar. O time catarinense foi derrotado por 1 a 0 em ambos os jogos, sendo eliminado sem marcar um único gol na competição.

São Paulo x Talleres (2019)

O São Paulo, tricampeão da Libertadores, também passou por uma eliminação precoce em 2019. O Tricolor enfrentou o Talleres, da Argentina, e sofreu uma derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, disputado fora de casa.

Na volta, jogando no Morumbi, o São Paulo não conseguiu reverter o placar e ficou no 0 a 0, resultando em uma eliminação que gerou grande insatisfação entre os torcedores.

Guarani-PAR x Corinthians (Pré-Libertadores 2020)

O Corinthians voltou a ser eliminado na Pré-Libertadores em 2020, desta vez pelo Guarani-PAR. No primeiro jogo, no Paraguai, o Timão perdeu por 1 a 0.

Na volta, na Neo Química Arena, venceu por 2 a 1, mas acabou sendo eliminado pelo critério do gol fora de casa, que ainda estava em vigor naquela edição da Libertadores.

Independiente Del Valle x Grêmio (2021)

O Grêmio avançou pela segunda fase da Pré-Libertadores ao eliminar o Ayacucho-PER, mas caiu na terceira fase contra o Independiente Del Valle, do Equador.

O Imortal perdeu os dois jogos por 2 a 1, dando adeus à competição antes da fase de grupos.

Olimpia x Fluminense (Pré-Libertadores 2022)

Em 2022, o Fluminense também foi eliminado na terceira fase da Pré-Libertadores. O Tricolor enfrentou o Olimpia-PAR e, após empate na soma dos placares, foi derrotado nos pênaltis.

O time carioca ficou próximo da classificação, mas acabou vendo sua vaga escapar após uma disputa emocionante nas penalidades.

Cerro Porteño x Fortaleza (2023)

O Fortaleza disputou a Pré-Libertadores em 2023, mas não conseguiu chegar à fase de grupos. O time cearense enfrentou o Cerro Porteño-PAR e perdeu ambos os jogos, sendo eliminado sem conseguir reagir.

Red Bull Bragantino x Botafogo (Pré-Libertadores 2024)

O confronto mais recente entre times brasileiros na Pré-Libertadores aconteceu em 2024, quando Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentaram na terceira fase.

O Botafogo venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e garantiu a classificação com um empate por 1 a 1 na volta. O Glorioso avançou à fase de grupos e acabou conquistando a Libertadores daquele ano, tornando-se o único time brasileiro a vencer o torneio passando pela fase preliminar.