Grupos mais difíceis da Libertadores na história

O sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025 aconteceu na segunda-feira, 25, trazendo grandes confrontos já na etapa inicial da competição. Historicamente, a fase de grupos costuma proporcionar disputas emocionantes e de alto nível técnico no futebol sulamericano. O Lance! selecionou os grupos mais difíceis da Libertadores desde que o sorteio de times foi adotado em 2000.

Grupos mais difíceis da Libertadores

Libertadores 2003 - Grupo 5

Com equilíbrio impressionante, o Grêmio avançou com apenas um ponto de vantagem sobre Pumas e Bolívar. Peñarol, apesar do forte ataque, ficou na lanterna do grupo.

Grêmio (Brasil) – 10 pontos Pumas (México) – 9 pontos Bolívar (Bolívia) – 9 pontos Peñarol (Uruguai) – 7 pontos

Edição de 2006 - Grupo 7

Grupo marcado pela disputa apertada entre Atlético Nacional, Palmeiras e Cerro Porteño, onde todos tiveram chances de classificação até as últimas partidas. Rosário Central ficou atrás, mas complicou a vida dos adversários.

Atlético Nacional (Colômbia) – 10 pontos Palmeiras (Brasil) – 9 pontos Cerro Porteño (Paraguai) – 8 pontos Rosário Central (Argentina) – 5 pontos

Libertadores 2007 - Grupo 4

Com três equipes separadas por apenas um ponto, o grupo teve alto nível técnico, resultando em uma classificação decidida pelos mínimos critérios de desempate, com Internacional eliminado de maneira dramática.

Vélez Sarsfield (Argentina) – 11 pontos

Nacional (Uruguai) – 10 pontos

Internacional (Brasil) – 10 pontos

Emelec (Equador) – 3 pontos

Edição de 2011 - Grupo 3

Um grupo extremamente equilibrado, em que o América do México se destacou ligeiramente, mas com Fluminense, Nacional e Argentinos Juniors disputando até a última rodada.

continua após a publicidade

América (México) – 10 pontos

Fluminense (Brasil) – 8 pontos

Nacional (Uruguai) – 8 pontos

Argentinos Juniors (Argentina) – 7 pontos

Libertadores 2013 - Grupo 1

Com Boca Juniors enfrentando dificuldades, o grupo teve uma disputa intensa entre Nacional, Toluca e Barcelona de Guayaquil, terminando com pequena vantagem dos uruguaios.

Nacional (Uruguai) – 10 pontos Boca Juniors (Argentina) – 9 pontos Toluca (México) – 8 pontos Barcelona de Guayaquil (Equador) – 6 pontos

Edição de 2014 - Grupo 6

Grêmio foi absoluto, mas Atlético Nacional e Newell's Old Boys travaram disputa intensa pela segunda vaga, enquanto Nacional do Uruguai surpreendentemente terminou muito abaixo.

Grêmio (Brasil) – 14 pontos Atlético Nacional (Colômbia) – 10 pontos Newell's Old Boys (Argentina) – 8 pontos Nacional (Uruguai) – 1 ponto

Libertadores 2017 - Grupo 1

Com três equipes praticamente empatadas, Botafogo e Barcelona avançaram por pouco, deixando Estudiantes e Atlético Nacional de fora em partidas emocionantes.

Botafogo (Brasil) – 10 pontos Barcelona de Guayaquil (Equador) – 10 pontos Estudiantes (Argentina) – 9 pontos Atlético Nacional (Colômbia) – 6 pontos

Edição de 2018 - Grupo E

Cruzeiro e Racing fizeram campanhas fortes, enquanto Vasco e Universidad de Chile não conseguiram competir à altura, mas dificultaram bastante os confrontos diretos.

Cruzeiro (Brasil) – 11 pontos

Racing (Argentina) – 11 pontos

Vasco da Gama (Brasil) – 5 pontos

Universidad de Chile (Chile) – 5 pontos

Libertadores 2019 - Grupo D

Três equipes terminaram com 10 pontos, demonstrando o alto nível e imprevisibilidade deste grupo, onde Flamengo avançou pelo saldo de gols.

Flamengo (Brasil) – 10 pontos LDU Quito (Equador) – 10 pontos Peñarol (Uruguai) – 10 pontos San José (Bolívia) – 4 pontos

Libertadores 2025 - Grupo F (Recém sorteado)

O grupo sorteado em 2025 já é apontado como um dos mais equilibrados e desafiadores dos últimos anos, reunindo equipes tradicionais acostumadas com o ambiente competitivo da Libertadores, prometendo grandes confrontos.

Nacional (Uruguai) Internacional (Brasil) Atlético Nacional (Colômbia) Bahia (Brasil)

Esses grupos exemplificam a imprevisibilidade e intensidade característica da Libertadores, destacando a importância da fase de grupos na história e no charme único do torneio continental.