A vitória deu confiança ao São Paulo, ajudando na recuperação para a conquista do tricampeonato.

São Paulo começou o jogo avassaladoramente, marcando 4 gols no primeiro tempo.

No Morumbi, venceu o Atlético-MG por 5 a 1 na 6ª rodada, em 7 de junho de 2008.

O São Paulo, tricampeão brasileiro em 2006 e 2007, começou o campeonato de 2008 de forma irregular, ainda sentindo a eliminação precoce na Libertadores. A equipe de Muricy Ramalho buscava sua primeira vitória na competição para afastar a pressão e voltar a sonhar alto. O Lance! relembra São Paulo 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008.

O adversário da 6ª rodada era o Atlético-MG, treinado por Alexandre Gallo, que também somava seis pontos e brigava na parte intermediária da tabela. O palco foi o Morumbi, em São Paulo, na noite de 7 de junho de 2008, diante da torcida tricolor.

São Paulo 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008

O São Paulo entrou em campo determinado a acabar com a sequência negativa. E conseguiu um início avassalador:

8’ – Hernanes acertou um chute forte de fora da área e abriu o placar.

12’ – Joílson apareceu livre e, também de fora, fez 2 a 0.

15’ – André Dias, zagueiro, subiu ao ataque e bateu com categoria para fazer o terceiro.

Em apenas 15 minutos, o Tricolor já goleava, deixando o Atlético completamente desestabilizado.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar: aos 38’, Jancarlos cruzou na medida e Hugo, de cabeça, marcou o quarto gol. Foi a melhor atuação do São Paulo em 45 minutos naquele campeonato.

Segundo tempo: o Galo reage, mas Hugo fecha a conta

Na volta do intervalo, o Atlético tentou reagir. Aos 25’, após falta cobrada por Petkovic, a bola sobrou para Coelho, que arriscou de fora e contou com desvio para diminuir: 4 a 1.

O Galo ainda pressionou com chances de Gedeon e Renan Oliveira, mas parou em Rogério Ceni. O São Paulo, tranquilo, controlou o ritmo e esperou o momento certo para matar o jogo.

Aos 39’, Hugo recebeu pela esquerda e chutou cruzado para marcar seu segundo gol na partida, o quinto do Tricolor. O placar de 5 a 1 levou a torcida ao delírio, que gritou “olé” até o apito final.

Escalações

São Paulo – Rogério Ceni; Jancarlos, André Dias, Alex Silva e Miranda; Joílson, Hernanes, Jorge Wagner e Hugo; Aloísio Chulapa (Borges) e Éder Luís. Técnico: Muricy Ramalho.

Atlético-MG – Juninho; Coelho, Leandro Almeida, Welton Felipe e Vinícius; Thiago Feltri, Renan Garcia, Rafael Miranda e Renan Oliveira; Petkovic (Beto) e Almir. Técnico: Alexandre Gallo.

O renascimento tricolor

A goleada sobre o Atlético-MG foi um divisor de águas para o São Paulo em 2008. O time saiu da zona de rebaixamento, chegou aos seis pontos e ganhou confiança para a sequência do campeonato.

Depois dessa vitória, a equipe de Muricy voltou a mostrar solidez defensiva e força coletiva, características que a levariam a conquistar o tricampeonato brasileiro consecutivo (2006–2008), feito inédito na era dos pontos corridos.

Ficha técnica - São Paulo 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008

Data: 7 de junho de 2008

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Gols:

São Paulo – Hernanes (8’), Joílson (12’), André Dias (15’), Hugo (38’ e 39’)

Hernanes (8’), Joílson (12’), André Dias (15’), Hugo (38’ e 39’) Atlético-MG – Coelho (25’ do 2º tempo)

Uma noite para resgatar a confiança

O 5 a 1 sobre o Atlético-MG devolveu ao São Paulo a confiança e a identidade vencedora. O Tricolor se reencontrou com sua torcida, mostrou força no Morumbi e iniciou a arrancada que terminaria em mais um título brasileiro.