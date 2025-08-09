Por onde anda Almir, ex-atacante de Grêmio, Santos e São Paulo?

Almir de Souza Fraga, conhecido no futebol apenas como Almir, nasceu em Porto Alegre no dia 26 de março de 1969. Foi um ponta-direita clássico: veloz, driblador, ofensivo e fiel ao estilo dos antigos camisas 7. Ídolo do Santos em um período sem títulos expressivos, conquistou o coração da torcida alvinegra com sua entrega e habilidade. O Lance! te conta por onde anda Almir.

Almir iniciou sua trajetória esportiva ainda menino, nas categorias de base do Internacional. Mas foi no arquirrival Grêmio que assinou seu primeiro contrato profissional, aos 18 anos. Pelo tricolor gaúcho, venceu o Campeonato Gaúcho em 1988 e 1989, antes de partir para o clube que marcaria sua carreira de forma definitiva.

Chegou ao Santos em 1990, em meio a um cenário de instabilidade dentro e fora de campo. Com atuações constantes e protagonismo nas jogadas de linha de fundo, conquistou a torcida e alcançou a Seleção Brasileira, algo raro para jogadores do clube naquela década. Foram 177 partidas oficiais com a camisa santista e 28 gols marcados, além de seis amistosos com três gols anotados.

Após deixar o Santos em 1993, Almir teve breve passagem pelo futebol japonês, atuando no Bellmare Hiratsuka. Retornou ao Brasil para jogar no São Paulo em 1996 e foi campeão da Supercopa da Conmebol, sendo também artilheiro da competição com quatro gols. Passou ainda por gigantes do futebol nacional como Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e Internacional.

No Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Mercosul, ambas em 1998. No Atlético-MG, levantou a taça da Copa Conmebol em 1997. E em 2000, pelo Sport Recife, conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste.

Almir teve ainda passagens por clubes de menor expressão e também atuou no exterior, com experiências no futebol turco e mexicano. Encerrou a carreira oficialmente em 2008, defendendo o União Mogi-SP.

Por onde anda Almir?

Depois de pendurar as chuteiras, Almir (@fragaalmir) optou por um caminho voltado à formação de novos talentos. Em 2016, morando em Porto Alegre, o ex-jogador comandava a Escola de Fundamentos Almir Fraga, projeto dedicado ao ensino dos fundamentos do futebol para crianças.

A iniciativa refletia seu desejo de retribuir ao esporte tudo o que havia aprendido em décadas de carreira. Mais do que formar jogadores, Almir buscava formar cidadãos, levando valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe às novas gerações.

O ex-camisa 7 do Santos segue sendo lembrado com carinho pelos torcedores alvinegros, especialmente por aqueles que acompanharam sua fase mais brilhante no início da década de 1990.

