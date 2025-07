Atlético-MG venceu Flamengo por 3 a 0 no Maracanã na 36ª rodada do Brasileirão.

Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, o Atlético-MG protagonizou uma de suas vitórias mais expressivas da temporada ao aplicar 3 a 0 no Flamengo, em pleno Maracanã, na 36ª rodada da competição. A atuação impecável do atacante Paulinho, autor do primeiro gol e peça-chave na construção do resultado, consolidou a força do Galo na briga pelo título e deixou o Rubro-Negro praticamente fora da disputa. O Lance! relembra Flamengo 0 x 3 Atlético-MG no Brasileirão 2023.

Flamengo 0 x 3 Atlético-MG no Brasileirão 2023

O jogo, realizado na noite de quarta-feira, 29 de novembro, escancarou o contraste entre eficiência e desperdício. Enquanto o Flamengo teve mais posse de bola e volume de jogo, o Atlético foi letal nos contra-ataques e contou com a precisão de seus homens de frente. A vitória em solo carioca teve um sabor especial para o técnico Luiz Felipe Scolari, que superou Tite em um duelo direto por posições na parte de cima da tabela.

Atlético começa com tudo e silencia o Maracanã

Logo aos 8 minutos, a partida ganhou contornos dramáticos para a torcida rubro-negra. Após ótima jogada pelo lado esquerdo, Hulk encontrou Paulinho na área. O artilheiro dominou e finalizou com categoria, abrindo o placar no Maracanã: 1 a 0 para o Galo.

O Flamengo tentou responder com finalizações de Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta, mas todas pararam na defesa bem postada do Atlético ou nas mãos de Éverson. Com menos posse (42%), o Galo soube aproveitar cada oportunidade para contra-atacar, enquanto o Rubro-Negro se mostrava impaciente com a falta de objetividade.

Galo amplia no início do segundo tempo

A segunda etapa mal havia começado quando o Galo voltou a balançar as redes. Aos 2 minutos (47' no relógio total), o volante Edenílson apareceu como elemento-surpresa na entrada da área e chutou firme, no canto, vencendo Agustín Rossi e fazendo o 2 a 0. O golpe foi duro para o Flamengo, que não conseguiu retomar o controle emocional da partida.

A torcida, que até então apoiava, começou a demonstrar irritação com os erros de passes, a lentidão na saída de bola e a apatia do sistema defensivo, especialmente após o segundo gol.

Rubens fecha a conta e Galo domina o fim

O Flamengo seguiu tentando na base da insistência, mas os mineiros não se abalaram. A defesa composta por Jemerson, Mauricio Lemos e Arana teve atuação segura, enquanto Otávio e Zaracho controlavam o meio-campo com eficiência.

Aos 82 minutos, o Galo decretou a goleada. Em jogada construída pela direita, o jovem Rubens, que havia saído do banco, recebeu livre na área e bateu firme para fazer 3 a 0, consolidando uma noite perfeita para o Atlético-MG no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o time alvinegro não apenas ultrapassou o Flamengo na tabela, como também ganhou força na reta decisiva do campeonato. Já o Rubro-Negro, que chegou à rodada com esperanças reais de título, viu suas chances evaporarem diante de um adversário mais organizado e letal.

Ficha técnica – Flamengo 0 x 3 Atlético-MG

Data: 29 de novembro de 2023

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Rodada: 36ª do Campeonato Brasileiro

Público pagante: não divulgado

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Gols:

ATL: Paulinho (8'), Edenílson (47'), Rubens (82')

FLA: —

Posse de bola: Flamengo 58% x 42% Atlético-MG

Finalizações: Flamengo 19 (4 no gol) x 11 (6 no gol) Atlético-MG

Escanteios: Flamengo 10 x 1 Atlético-MG

Flamengo: Agustín Rossi; Matheus França (Éverton Ribeiro), Fabrício Bruno (intervalo), Léo Pereira (73'), Ayrton Lucas; Thiago Maia (55'), Gerson (66'), De Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton (63') e Pedro

Técnico: Tite

Atlético-MG: Éverson; Saravia (41'), Mauricio Lemos (46'), Jemerson (51'), Guilherme Arana; Otávio, Zaracho (45+1'); Edenílson, Igor Gomes (60'), Paulinho (74'); Hulk

Técnico: Luiz Felipe Scolari