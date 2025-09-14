São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995; dois de Túlio na campanha do título
Em 1995, Glorioso venceu no Morumbi e quebrou invencibilidade Tricolor.
- Matéria
- Mais Notícias
No dia 2 de agosto de 1995, o Morumbi foi palco de mais uma atuação decisiva de Túlio Maravilha, artilheiro incontestável daquele Brasileirão. Diante de um São Paulo desgastado e sem inspiração, o Botafogo venceu por 2 a 0 e arrancou três pontos valiosos fora de casa logo na estreia do segundo turno. O Lance! relembra São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995.
Relacionadas
- Lancepédia
Regulamento do Brasileirão 2025: como funciona o campeonato
Lancepédia26/03/2025
- Lancepédia
Campeonato Brasileiro de Futsal: times, jogos, campeões, história e onde assistir
Lancepédia09/08/2025
- Futebol Nacional
Quem são os maiores campeões do Campeonato Brasileiro Sub-20?
Futebol Nacional08/09/2023
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O resultado marcou o fim da invencibilidade tricolor de sete jogos, somando partidas do Campeonato Brasileiro e da Supercopa. Já para o Botafogo, a vitória foi mais uma demonstração de força de um time que seria coroado campeão nacional ao final da temporada.
São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995
Primeiro tempo: a estrela de Túlio aparece
O São Paulo começou o jogo tentando impor pressão, e quase abriu o placar cedo, aos 6 minutos, quando Alexandre cabeceou para fora. Mas o ímpeto inicial logo se perdeu, e o Botafogo passou a encontrar espaços pelo lado esquerdo da defesa paulista.
Aos 20 minutos, Túlio perdeu grande oportunidade, mas não demorou para se redimir. Aos 34, ele tabelou com Donizete e bateu no canto direito de Zetti, colocando o Glorioso em vantagem. O Tricolor ainda teve uma chance clara de empatar no fim do primeiro tempo, mas Alexandre desperdiçou de forma inacreditável.
Segundo tempo: pressão tricolor, decisão alvinegra
O São Paulo voltou com Palhinha no lugar de Denílson e mais disposição, mas esbarrou na boa organização defensiva do Botafogo. Mesmo retraído após perder Beto por lesão, o time alvinegro se mantinha perigoso nos contra-ataques, sobretudo com Donizete e Túlio.
Telê Santana tentou mudar o panorama com Dodô e Mona, mas as substituições não surtiram efeito. O Glorioso, por sua vez, continuava a ameaçar. Zetti ainda evitou o segundo em defesa diante de Donizete, mas não conseguiu impedir o desfecho da partida. Aos 40 minutos, Marcelo Alves lançou Túlio, que chutou firme para fechar o placar em 2 a 0.
Significado da vitória
A vitória no Morumbi reforçou a campanha do Botafogo, que crescia a cada rodada embalado pela dupla ofensiva Túlio e Donizete. Para o artilheiro, foi mais uma exibição que o consolidava como protagonista do Brasileirão de 1995, no qual terminou como goleador máximo.
Já o São Paulo sofreu um duro golpe. Além de perder a invencibilidade, o Tricolor mostrou limitações ofensivas e fragilidade defensiva, confirmando um período de instabilidade que o afastava da luta pelo título.
Ficha técnica - São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995
São Paulo 0 x 2 Botafogo – Campeonato Brasileiro 1995 (2º turno, 1ª rodada)
Data: 2 de agosto de 1995
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)
Gols: Túlio (34’/1ºT e 40’/2ºT).
São Paulo: Zetti; Marcelo Bordon, Ronaldo Luiz, Gilmar e Pavão; Alemão, Alexandre (Mona), Donizete Oliveira e Almir; Denílson (Palhinha) e Amarildo (Dodô). Técnico: Telê Santana.
Botafogo: Wagner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Leandro Ávila, Jamir, Sérgio Manoel e Beto (Marcelo Alves); Túlio e Donizete. Técnico: Paulo Autuori.
- Matéria
- Mais Notícias