Chegou ao fim o Campeonato Brasileiro Sub-20 2023, a 17ª edição do torneio, com o Flamengo se sagrando campeão pela segunda vez. o Rubro-Negro bateu o Palmeiras no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O tempo normal acabou empatado por 0 a 0 e a equipe venceu nos pênaltis por 3 a 2. Os goleiros se destacaram na partida, salvado as duas equipes. Dyogo (Flamengo) era reserva, mas o titular Kauã Santos foi vendido. Kaique, do Palmeiras, é da seleção da categoria.