Primeira camisa do Bahia; relembre o uniforme
A primeira camisa do Bahia era branca, com detalhes em azul e vermelho.
A história do primeiro uniforme do Bahia começa com a fundação do clube em 1º de janeiro de 1931, resultado da união de dois times da época: Associação Atlética da Bahia e Clube Bahiano de Tênis, que decidiram criar uma equipe forte para representar o estado nacionalmente. Desde o início, o Bahia adotou o branco, o azul e o vermelho, cores diretamente influenciadas pela bandeira do estado da Bahia e pela tradição dos clubes fundadores. A primeira camisa do Bahia.
A primeira camisa, predominantemente branca, já carregava o DNA que tornaria o Bahia um dos clubes mais populares do Nordeste. Simples, elegante e simbólico, o primeiro uniforme tricolor foi usado nos primeiros títulos estaduais e consolidou a identidade que permanece até hoje.
História da primeira camisa do Bahia
O primeiro uniforme do Esporte Clube Bahia apresentava uma camisa totalmente branca, com detalhes discretos em azul e vermelho na gola e nos punhos. O escudo já trazia o símbolo circular que se tornaria um dos mais icônicos do futebol brasileiro: as cores tricolores, a estrela inicial e, mais tarde, as marcas dos títulos.
A camisa de 1931 refletia a simplicidade dos uniformes da época, sem patrocinadores, sem numeração e com tecido pesado. O design era funcional para os padrões do futebol do início do século XX, mas já transmitia forte identidade visual.
Esse uniforme foi utilizado nas primeiras competições estaduais e nos embates pioneiros que ajudaram a construir a reputação do Bahia como time combativo e representante legítimo do futebol baiano.
A origem das cores: por que branco, azul e vermelho?
As cores do Bahia não foram escolhidas ao acaso. Elas trazem significados históricos e culturais:
- Representação da bandeira da Bahia
O azul, vermelho e branco são elementos centrais da bandeira estadual, simbolizando liberdade, identidade e força regional.
- União dos clubes fundadores
A Associação Atlética da Bahia utilizava predominantemente o branco.
- O Clube Bahiano de Tênis apresentava detalhes em vermelho e azul.
- A fusão das identidades resultou no tricolor que marcaría a história.
- Escolha inspirada em grandes clubes internacionais
O Bahia se inspirou em uniformes europeus tricolores da época, que mesclavam elegância e força simbólica.
Como era exatamente a primeira camisa do Bahia
A camisa de 1931 tinha:
- branco predominante
- gola redonda branca com um leve contorno azul ou vermelho (dependia do lote)
- punhos com discretos detalhes tricolores
- escudo redondo do Bahia no peito
- calção azul
- meiões vermelhos
O conjunto formava a clássica combinação tricolor que atravessou gerações.
A evolução do uniforme nas décadas seguintes
Com o passar dos anos, o Bahia fez ajustes importantes:
- Décadas de 1940 e 1950: camisa branca continua como titular; meiões alternam entre azul e vermelho.
- 1959: o Bahia conquista a Taça Brasil, dando força definitiva ao uniforme branco como símbolo nacional.
- Anos 1970: aparecem golas em “V” e detalhes mais marcados em azul.
- Década de 1990: marcas esportivas introduzem faixas e elementos gráficos.
- Anos 2000 e 2010: retorno de homenagens ao design original, com coleções retrô.
- Até hoje, o Bahia mantém a camisa branca como titular, sempre respeitando sua tradição tricolor.
Curiosidades sobre o primeiro uniforme do Bahia
- O uniforme original tinha escudo menor do que o atual.
- Em 1931, o Bahia já usava o escudo arredondado — algo incomum na época.
- O primeiro calção azul entrou para a identidade histórica e é mantido até hoje.
- A combinação de branco, azul e vermelho formou um dos tricolores mais conhecidos do Brasil.
Lista das primeiras camisas do Bahia
- 1931 – Primeira camisa: branca com detalhes azuis e vermelhos; calção azul; meiões vermelhos.
- 1940–1960: pequenas variações de gola e escudo.
- Décadas seguintes: ajustes de tecido e design sem abandonar o branco.
- Modelos retrô: resgatam fielmente o uniforme original até hoje.
