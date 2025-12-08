menu hamburguer
Lancepédia

Primeira camisa do Bahia; relembre o uniforme

A primeira camisa do Bahia era branca, com detalhes em azul e vermelho.

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/12/2025
07:09
Torcida do Bahia comemora goleada contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
(Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
O Bahia foi fundado em 1º de janeiro de 1931, resultando da união de dois times.
As cores do uniforme (branco, azul e vermelho) são influenciadas pela bandeira da Bahia.
O primeiro uniforme era totalmente branco, com detalhes em azul e vermelho na gola e punhos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A história do primeiro uniforme do Bahia começa com a fundação do clube em 1º de janeiro de 1931, resultado da união de dois times da época: Associação Atlética da Bahia e Clube Bahiano de Tênis, que decidiram criar uma equipe forte para representar o estado nacionalmente. Desde o início, o Bahia adotou o branco, o azul e o vermelho, cores diretamente influenciadas pela bandeira do estado da Bahia e pela tradição dos clubes fundadores. A primeira camisa do Bahia.

A primeira camisa, predominantemente branca, já carregava o DNA que tornaria o Bahia um dos clubes mais populares do Nordeste. Simples, elegante e simbólico, o primeiro uniforme tricolor foi usado nos primeiros títulos estaduais e consolidou a identidade que permanece até hoje.

(Divulgação/Bahia)

História da primeira camisa do Bahia

O primeiro uniforme do Esporte Clube Bahia apresentava uma camisa totalmente branca, com detalhes discretos em azul e vermelho na gola e nos punhos. O escudo já trazia o símbolo circular que se tornaria um dos mais icônicos do futebol brasileiro: as cores tricolores, a estrela inicial e, mais tarde, as marcas dos títulos.

A camisa de 1931 refletia a simplicidade dos uniformes da época, sem patrocinadores, sem numeração e com tecido pesado. O design era funcional para os padrões do futebol do início do século XX, mas já transmitia forte identidade visual.

Esse uniforme foi utilizado nas primeiras competições estaduais e nos embates pioneiros que ajudaram a construir a reputação do Bahia como time combativo e representante legítimo do futebol baiano.

A origem das cores: por que branco, azul e vermelho?

As cores do Bahia não foram escolhidas ao acaso. Elas trazem significados históricos e culturais:

    1.
  1. Representação da bandeira da Bahia

O azul, vermelho e branco são elementos centrais da bandeira estadual, simbolizando liberdade, identidade e força regional.

    1.
  1. União dos clubes fundadores

A Associação Atlética da Bahia utilizava predominantemente o branco.

  1. O Clube Bahiano de Tênis apresentava detalhes em vermelho e azul.
  2. A fusão das identidades resultou no tricolor que marcaría a história.
    1.
  1. Escolha inspirada em grandes clubes internacionais

O Bahia se inspirou em uniformes europeus tricolores da época, que mesclavam elegância e força simbólica.

Como era exatamente a primeira camisa do Bahia

A camisa de 1931 tinha:

  1. branco predominante
  2. gola redonda branca com um leve contorno azul ou vermelho (dependia do lote)
  3. punhos com discretos detalhes tricolores
  4. escudo redondo do Bahia no peito
  5. calção azul
  6. meiões vermelhos

O conjunto formava a clássica combinação tricolor que atravessou gerações.

A evolução do uniforme nas décadas seguintes

Com o passar dos anos, o Bahia fez ajustes importantes:

  1. Décadas de 1940 e 1950: camisa branca continua como titular; meiões alternam entre azul e vermelho.
  2. 1959: o Bahia conquista a Taça Brasil, dando força definitiva ao uniforme branco como símbolo nacional.
  3. Anos 1970: aparecem golas em “V” e detalhes mais marcados em azul.
  4. Década de 1990: marcas esportivas introduzem faixas e elementos gráficos.
  5. Anos 2000 e 2010: retorno de homenagens ao design original, com coleções retrô.
  6. Até hoje, o Bahia mantém a camisa branca como titular, sempre respeitando sua tradição tricolor.

Curiosidades sobre o primeiro uniforme do Bahia

  1. O uniforme original tinha escudo menor do que o atual.
  2. Em 1931, o Bahia já usava o escudo arredondado — algo incomum na época.
  3. O primeiro calção azul entrou para a identidade histórica e é mantido até hoje.
  4. A combinação de branco, azul e vermelho formou um dos tricolores mais conhecidos do Brasil.

Lista das primeiras camisas do Bahia

  1. 1931 – Primeira camisa: branca com detalhes azuis e vermelhos; calção azul; meiões vermelhos.
  2. 1940–1960: pequenas variações de gola e escudo.
  3. Décadas seguintes: ajustes de tecido e design sem abandonar o branco.
  4. Modelos retrô: resgatam fielmente o uniforme original até hoje.

