O Campeonato Brasileiro de Futsal chega em 2025 à sua segunda edição já com status de competição nacional consolidada. Criado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) após rompimento com a Liga Nacional de Futsal, o torneio reúne clubes de diversas regiões e aposta no formato democrático para fortalecer o esporte no país. O Lance! irá transmitir ao vivo e conta tudo sobre o Campeonato Brasileiro de Futsal.

A primeira edição foi realizada em 2024 e teve o Fortaleza como campeão ao derrotar o Apodi na final. A proposta da CBFS é oferecer um torneio com representatividade estadual ampla e possibilidade de acesso à Supercopa do Brasil, além de abrir caminhos para torneios internacionais. O modelo de disputa com fase de grupos e mata-mata garantiu jogos competitivos e bom engajamento do público.

Com 20 equipes em 2025, o torneio volta a reunir clubes tradicionais do futebol brasileiro que também mantêm estruturas no futsal, como Ceará, Sport, América Mineiro, Vasco, Chapecoense e América-RN, além de equipes conhecidas do circuito nacional, como Apodi, Yeesco e Traipu. A diversidade regional é um dos trunfos da competição.

Formato da competição

O Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 é disputado em duas fases principais. A primeira é composta por dois grupos, A e B, com 10 clubes em cada. As equipes se enfrentam dentro dos grupos, e os melhores colocados avançam às fases eliminatórias. A segunda fase será composta por quartas de final, semifinais e final, com confrontos diretos em formato de mata-mata.

O torneio classifica o campeão para a Supercopa do Brasil e tem se tornado vitrine importante para atletas que atuam fora da LNF. A CBFS utiliza esse campeonato como plataforma para retomar o protagonismo institucional no futsal brasileiro.

Grupos da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal

Grupo A

Fortaleza Chapecoense São Miguel Futsal Yeesco Futsal Atlético Piauiense Vasco Ribeirópolis São João Jaguaribe Juventude AG América Mineiro

Grupo B

Passo Fundo

Traipu

Criciúma Futsal

Ceará

Paraná

Apodi

São Joseense

Sorriso Futsal

Concórdia

Sport

América-RN

Últimos resultados do futsal

A fase de grupos já começou com confrontos equilibrados. Destaques para o empate entre Juventude AG e Fortaleza por 4 a 4, a vitória do Traipu por 6 a 3 sobre o São Joseense e o triunfo do Paraná sobre o América-RN por 2 a 1. A tabela mostra equilíbrio entre as equipes e grande número de gols, característica marcante da competição.

Próximos jogos

Os próximos dias reservam partidas decisivas. No dia 2 de agosto, o Sport enfrenta o Criciúma Futsal. Em 6 de agosto, o Sport volta à quadra contra o Concórdia, enquanto o Vasco mede forças com a Chapecoense. Outros duelos importantes envolvem Ceará, Fortaleza e Apodi. O equilíbrio entre os clubes torna a reta final da fase de grupos imprevisível.

História e campeões do Campeonato Brasileiro de Futsal

Fundado em 2023 e com sua primeira edição em 2024, o Campeonato Brasileiro de Futsal nasceu como alternativa à Liga Nacional. A proposta da CBFS é tornar a competição o principal torneio nacional, reunindo clubes de estados com pouca presença na LNF. Em sua estreia, o Fortaleza conquistou o título em uma final emocionante contra o Apodi.

Além de Fortaleza e Apodi, clubes como Sport, Yeesco e Ceará também chegaram às fases decisivas em 2024. A competição é recente, mas já se mostra como uma força crescente no cenário nacional, com expectativa de crescimento para as próximas temporadas.