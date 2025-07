Na noite de 26 de novembro de 1997, o Santos deu um verdadeiro espetáculo no estádio do Morumbi e goleou o Internacional por 4 a 0, em duelo válido pela fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Com atuação dominante do início ao fim, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo contou com grande exibição de Muller, Marcos Assunção e um meio-campo inspirado para atropelar os gaúchos e manter acesa a esperança de classificação para a decisão do torneio. O Lance! relembra Santos 4 x 0 Internacional no Brasileirão 1997.

A partida, válida pelo Grupo B da fase final, foi disputada diante de 15.271 torcedores e marcou a melhor atuação do Peixe na reta decisiva do campeonato. Com gols de Alexandre, Muller, Marcos Assunção e Caíco, o time da Vila Belmiro impôs um ritmo intenso ao Internacional de Celso Roth, que não conseguiu reagir e foi dominado nos dois tempos da partida.

O placar foi construído com inteligência tática, bola no chão e eficiência nas finalizações, num dos jogos mais emblemáticos daquela edição do Brasileirão. A seguir, veja os detalhes da goleada santista, escalações, destaques individuais e o contexto da fase semifinal de 1997.

Primeiro tempo: gol cedo, controle e eficiência do Santos

O Santos começou a partida com postura agressiva, pressionando a saída de bola do Internacional e explorando as pontas com velocidade. Logo aos 9 minutos, Alexandre aproveitou cruzamento e abriu o placar para o Peixe. O gol cedo deu tranquilidade à equipe paulista, que passou a controlar o jogo com toques curtos no meio-campo, sem dar espaços ao adversário.

Mesmo com a vantagem mínima no intervalo, o domínio santista já era evidente. Marcos Assunção ditava o ritmo no meio, enquanto Muller e Macedo movimentavam-se com liberdade, confundindo a marcação colorada. O Inter tentava responder com jogadas de Fabiano Souza e Christian, mas parava na segurança do goleiro Zetti e na zaga formada por Narciso e Sandro Barbosa.

Segundo tempo: avalanche santista no Morumbi

Na volta para o segundo tempo, o Santos manteve a mesma postura agressiva — e foi premiado. Aos 8 minutos, Muller recebeu na entrada da área, girou com classe e bateu no canto, ampliando para 2 a 0. O gol do experiente atacante desestabilizou o Internacional, que não conseguiu encontrar soluções nem com as substituições promovidas por Celso Roth.

Aos 27 minutos, foi a vez de Marcos Assunção marcar o terceiro, em bela cobrança de falta, uma de suas especialidades. O volante, que vivia grande fase, foi ovacionado pelos torcedores presentes no Morumbi. O Santos não parou por aí: aos 41 minutos, Caíco, que havia entrado no segundo tempo, completou a goleada após jogada coletiva que desmontou a defesa adversária.

Escalações e destaques

Santos:

Zetti; Anderson Lima, Narciso, Sandro Barbosa, Dutra; Jean, Marcos Assunção, João Santos, Alexandre; Macedo e Muller.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Entraram: Baiano, Caíco (autor do quarto gol), Caio

Internacional:

André; Gustavo, Marcão, Arnaldo Espínola, Régis; Fernando, Arílson, Sandoval, Anderson Schveitzer; Fabiano Souza e Christian.

Técnico: Celso Roth

Gols:

Alexandre, aos 9'/1ºT

Muller, aos 8'/2ºT

Marcos Assunção, aos 27'/2ºT

Caíco, aos 41'/2ºT

Destaques da partida:

Muller: gol, assistência e movimentação inteligente – nota 9,0 Marcos Assunção: golaço de falta e liderança no meio – nota 8,8 Zetti: seguro nas poucas chegadas do Inter – nota 8,0 Caíco: entrou bem e fechou a goleada – nota 7,5

Fase final do Brasileirão 1997: contexto da goleada

O Campeonato Brasileiro de 1997 foi disputado em um formato que previa grupos semifinais após a primeira fase, e a vitória sobre o Internacional recolocou o Santos na briga por uma das vagas para a grande final. A goleada por 4 a 0 não apenas melhorou o saldo da equipe como elevou a moral do elenco nas rodadas decisivas do Grupo B.

Com um time técnico e competitivo, o Santos buscava voltar a disputar um título nacional após o vice-campeonato de 1995. Apesar do grande desempenho neste jogo, o time não conseguiu manter a regularidade necessária nas partidas seguintes e acabou eliminado.

Já o Internacional, que havia feito campanha sólida na primeira fase, foi surpreendido pela intensidade santista e viu suas chances de classificação diminuírem drasticamente após a goleada sofrida.