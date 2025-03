Desde 2003, o Campeonato Brasileiro de Futebol passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno ao longo da temporada. Essa mudança trouxe mais regularidade e premiou a consistência ao longo das 38 rodadas. Ao longo das mais de duas décadas com esse formato, alguns clubes se consolidaram como os maiores campeões da era dos pontos corridos no futebol nacional, acumulando títulos e campanhas memoráveis. O Lance! lista os campeões da era dos pontos corridos do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem são os campeões da era dos pontos corridos do Brasileirão?

Palmeiras – 4 títulos (2016, 2018, 2022, 2023)

O Palmeiras é um dos clubes mais consistentes desde a adoção dos pontos corridos. Sob o comando de técnicos como Cuca e Abel Ferreira, o Verdão conquistou quatro títulos nacionais nesse formato. Os dois títulos mais recentes, em 2022 e 2023, consolidaram o clube como uma potência da era moderna do futebol brasileiro, com elencos fortes, bom planejamento e domínio tático.

Corinthians – 4 títulos (2005, 2011, 2015, 2017)

O Corinthians foi o primeiro clube a conquistar quatro títulos nos pontos corridos. A campanha de 2005, ainda envolta em polêmicas de arbitragem, marcou o início da era corintiana nesse novo formato. Já os títulos de 2011, 2015 e 2017 mostraram um time sólido, defensivamente forte e eficiente na pontuação, especialmente sob o comando de Tite e Fábio Carille.

continua após a publicidade

Flamengo – 3 conquistas (2009, 2019, 2020)

O Flamengo se destacou especialmente a partir de 2019, quando formou um dos elencos mais fortes da história recente do futebol brasileiro. Comandado por Jorge Jesus, o clube teve uma campanha histórica naquele ano. Em 2020, mesmo com a saída do treinador português, o time conseguiu repetir o feito. O título de 2009, conquistado de forma emocionante na última rodada, também é lembrado como um dos mais dramáticos da era dos pontos corridos.

São Paulo – 3 títulos (2006, 2007, 2008)

O Tricolor Paulista protagonizou um feito inédito: venceu três edições seguidas do Brasileirão nos pontos corridos. Sob o comando de Muricy Ramalho, o time ficou marcado pela regularidade defensiva, solidez tática e eficiência nos momentos decisivos. Esse tricampeonato consecutivo colocou o clube como o primeiro grande dominador do formato.

continua após a publicidade

Cruzeiro – 3 conquistas (2003, 2013, 2014)

O Cruzeiro foi o primeiro campeão da era dos pontos corridos, em 2003, com um time histórico liderado por Alex. Anos depois, o clube voltou a brilhar sob o comando de Marcelo Oliveira, conquistando os títulos de 2013 e 2014 com campanhas dominantes, incluindo jogos memoráveis no Mineirão e um futebol ofensivo e envolvente.

Fluminense – 2 conquistas (2010, 2012)

O Fluminense também se destacou com duas conquistas nos pontos corridos. Em 2010, o título veio com o comando de Muricy Ramalho, em uma campanha de superação e equilíbrio. Já em 2012, com Abel Braga à frente, o Tricolor das Laranjeiras venceu com uma campanha sólida, marcada pela grande fase de jogadores como Fred, que foi artilheiro e símbolo da equipe.

Santos – 1 título (2004)

O título do Santos em 2004 foi conquistado com uma virada emocionante na reta final da competição. A equipe, comandada por Vanderlei Luxemburgo, soube se aproveitar dos tropeços dos rivais e contou com jovens talentos como Robinho e Elano para alcançar o topo da tabela na última rodada.

Atlético-MG – 1 título (2021)

Depois de uma longa espera, o Atlético Mineiro voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro em 2021, quebrando um jejum de 50 anos. Sob o comando de Cuca e com jogadores como Hulk, Nacho Fernández e Guilherme Arana, o Galo teve uma das campanhas mais dominantes dos últimos anos, garantindo o título com antecedência e coroando um projeto ambicioso.

Botafogo - 1 conquista (2024)

O Botafogo viveu um ano mágico em 2024. Após a grande decepção de 2023, o alvinegro carioca conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro desde 1995 (alcançando a terceira conquista) e ainda teve o prazer de levantar o troféu da Copa Libertadores de América de 2025.

Ranking dos maiores campeões da era dos pontos corridos (2003–2024)