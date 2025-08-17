Santos 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2010; shows de Ganso, André e Madson
Com dois gols de André e grande atuação de Madson, Peixe goleia Vasco em 2010.
O Campeonato Brasileiro de 2010 chegava à sétima rodada com o Santos precisando lidar com duas ausências de peso: Neymar, suspenso, e Robinho, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A expectativa era de que Paulo Henrique Ganso, maestro da equipe, assumisse o protagonismo. Mas, naquela tarde de domingo, na Vila Belmiro, o camisa 10 não brilhou. Quem roubou a cena foram Madson, autor de um gol e de assistência, e André, artilheiro preciso, que balançou as redes duas vezes. Relembre Santos 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2010.
Santos 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2010
O adversário era um Vasco fragilizado, afundado na zona de rebaixamento e buscando desesperadamente somar pontos antes da pausa para o Mundial da África do Sul. Com apenas cinco pontos, o time de Celso Roth via na partida contra o Santos uma chance de reverter a má fase. Porém, a fragilidade defensiva e a falta de criatividade ofensiva pesaram demais para o lado cruz-maltino.
O jogo não teve o brilho habitual do Santos de 2010, conhecido pelo ataque avassalador e pelas tabelas rápidas. Foi uma atuação mais pragmática, construída com paciência e aproveitando erros do adversário. Mesmo assim, o placar foi elástico: 4 a 0.
Com a vitória, o Santos encerrou a primeira parte do campeonato dentro do G-4, com 12 pontos, e embalado por duas partidas consecutivas sem sofrer gols — algo que não acontecia desde outubro de 2009. Já o Vasco manteve-se na vice-lanterna, com seu drama prolongado por pelo menos mais um mês e meio, até o retorno do Brasileirão após a Copa.
O jogo
O Santos entrou em campo ciente de que a ausência de suas principais estrelas exigiria uma abordagem mais coletiva. Nos minutos iniciais, o time trocou passes com calma, esperando o momento certo para atacar. O Vasco, por sua vez, começou tentando surpreender: aos 7 minutos, Jefferson arriscou de longe, obrigando Rafael a se esticar. Pouco depois, Philippe Coutinho, aos 10, teve a melhor chance vascaína ao ficar cara a cara com o goleiro santista, que salvou com os pés.
O gol santista saiu de um erro individual. Aos 30 minutos, Fernando Prass se atrapalhou ao colocar a bola no chão sem perceber a presença de Léo, que havia saído de campo na jogada anterior. O lateral roubou a bola e sofreu pênalti, convertido por André: 1 a 0.
A partir daí, o Vasco se desorganizou defensivamente, e o Santos encontrou espaços. Madson quase ampliou antes do intervalo, mas parou em boa defesa de Prass.
Segundo tempo e goleada
No segundo tempo, Dorival Júnior trocou Rodriguinho por Maranhão logo no início. E a mudança foi decisiva: aos 6 minutos, o novato tabelou, ficou com o rebote e acertou o ângulo para fazer 2 a 0.
Pouco depois, Celso Roth retirou Philippe Coutinho para colocar Fumagalli — substituição que foi mal recebida pela torcida e que enfraqueceu ainda mais o ataque vascaíno. Para piorar, Fumagalli seria expulso aos 19 minutos.
O terceiro gol saiu aos 17, com Madson assumindo o papel de garçom. Ele recebeu, puxou para o meio e deu passe preciso para André tocar na saída de Prass: 3 a 0.
O quarto e último gol veio aos 28 minutos. Zezinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Madson, que só empurrou para as redes, sem comemoração contra seu ex-clube.
Estatísticas e impacto
O placar final de 4 a 0 refletiu não só a superioridade técnica do Santos, mas também a fragilidade tática do Vasco. O Peixe finalizou mais, errou menos passes e aproveitou ao máximo os erros do adversário. Mesmo sem Neymar e Robinho, a equipe manteve alta produtividade ofensiva.
O Vasco, por outro lado, saiu de campo sem criar grandes chances depois dos 10 minutos iniciais, e viu sua defesa exposta em contra-ataques rápidos. A pausa para a Copa seria um alívio para reorganizar o elenco.
Ficha técnica - Santos 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2010
Campeonato Brasileiro 2010 – 7ª rodada
Data: 6 de junho de 2010
Local: Vila Belmiro, Santos-SP
Público: 8.585 pagantes
Renda: R$ 218.995,00
Árbitro: José Caldas de Souza (DF)
Assistentes: Erich Bandeira (Fifa/PE) e Ênio Ferreira de Carvalho (DF)
Gols: André (34’ do 1ºT e 17’ do 2ºT), Maranhão (6’ do 2ºT), Madson (28’ do 2ºT)
Santos: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo (Zezinho); Rodriguinho (Maranhão), Wesley, Paulo Henrique Ganso (Braitner) e Marquinhos; Madson e André. Técnico: Dorival Júnior.
Vasco: Fernando Prass; Cesinha, Dedé, Thiago Martinelli e Ernani; Allan, Rafael Carioca, Souza, Jeferson (Fumagalli), Philippe Coutinho (Magno) e Nílson (Léo Gago). Técnico: Celso Roth.
Cartões amarelos: Rodriguinho (Santos), Nílson, Ernani, Fernando Prass (Vasco)
Cartão vermelho: Fumagalli (Vasco)
