A vitória marcou um ponto alto na temporada do Corinthians, que se encaminhou para conquistar o título nacional meses depois.

O Corinthians venceu o Santos por 4 a 1 na Vila Belmiro em 13 de outubro de 1999, em um jogo histórico do Campeonato Brasileiro.

A noite de 13 de outubro de 1999 ficou marcada na história do clássico entre Santos e Corinthians como uma das maiores exibições do time alvinegro da capital em solo santista. Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians goleou o Santos por 4 a 1 na Vila Belmiro, em um jogo de ritmo intenso e brilho técnico que consolidou o domínio corinthiano naquele fim de década. O Lance! relembra Santos 1 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999.

O duelo colocava frente a frente duas das equipes mais tradicionais do país, em momentos distintos. O Santos, comandado por Paulo Autuori, buscava afirmação após campanhas irregulares, enquanto o Corinthians de Oswaldo de Oliveira vivia uma de suas fases mais vitoriosas, embalado pela conquista do Brasileirão de 1998 e pela força de um elenco estrelado, com nomes como Dida, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edílson e Luizão.

Mais de 15 mil torcedores lotaram o Urbano Caldeira esperando uma reação santista. No entanto, o que se viu foi um show corinthiano do início ao fim, com domínio tático, criatividade ofensiva e uma exibição de gala de Ricardinho, cérebro daquele time multicampeão.

O clássico também simbolizou a consolidação do modelo de jogo que tornaria o Corinthians uma potência nos anos seguintes: intensidade, organização e um meio-campo criativo e letal. Para o torcedor santista, aquela noite foi amarga — mas, para os corinthianos, tornou-se um dos capítulos mais celebrados da história do confronto.

Santos 1 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999

Domínio do Timão desde o início

O Corinthians entrou em campo com postura ofensiva, impondo seu ritmo e controlando as ações desde o apito inicial. Logo nos primeiros minutos, o time visitante tomou conta do meio-campo, com Vampeta e Edu articulando as jogadas e Ricardinho distribuindo passes precisos.

A pressão resultou em gol ainda no primeiro tempo. O zagueiro Nenê, após cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa santista e abriu o placar. Pouco depois, Kléber, em jogada ensaiada, ampliou para 2 a 0. O Santos, empurrado pela torcida, até tentou reagir e descontou com Dodô, mas a resposta corinthiana foi imediata.

Ricardinho e Edílson decidem o clássico

O segundo tempo foi um espetáculo à parte de Ricardinho e Edílson Capetinha, dois dos nomes mais marcantes do Corinthians no final dos anos 1990. Ricardinho comandava o meio com categoria, alternando passes em profundidade e jogadas de ruptura, enquanto Edílson infernizava a defesa santista com dribles e velocidade.

Foi Ricardinho quem anotou o terceiro gol do Corinthians, coroando sua grande atuação com um chute preciso da entrada da área. Em seguida, Luizão marcou o quarto e fechou o placar, selando uma das vitórias mais expressivas do time da capital sobre o rival praiano.

O resultado refletiu a diferença técnica e tática entre as equipes naquele momento. O Corinthians era um dos times mais organizados e letais do país, candidato a conquistar novamente o título nacional — o que se concretizaria meses depois.

Repercussão e legado do clássico

A goleada de 4 a 1 em plena Vila Belmiro teve enorme repercussão. A imprensa destacou a maturidade e o futebol envolvente do Corinthians, que jogava como campeão. Para Oswaldo de Oliveira, o triunfo representou a confirmação de que sua equipe havia atingido o ponto ideal na temporada.

Já o Santos mergulhava em mais uma fase de transição, ainda buscando uma identidade e um elenco que pudesse competir com os grandes times do país. O revés foi doloroso, mas serviu como combustível para a reconstrução santista nos anos seguintes, que culminaria na era Robinho e Diego em 2002.

Para a torcida corinthiana, aquela noite na Vila Belmiro tornou-se símbolo de imposição e qualidade. Ricardinho e Edílson eternizaram seus nomes com atuações de gala em um palco historicamente adverso.

Ficha técnica - Santos 1 x 4 Corinthians no Brasileirão 1999

Competição: Campeonato Brasileiro 1999

Data: 13 de outubro de 1999 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)

Árbitro: Sálvio Spinola Fagundes Filho

Público: 15.599 torcedores

Renda: R$ 160.010,00

Gols:

Santos: Dodô

Dodô Corinthians: Nenê, Kléber, Ricardinho e Luizão

Santos: Zetti; Ceará, Cláudio, Andrei e Cláudiomiro; Élson, Narciso, Caíco (Eduardo Marques); Lúcio (Adiel), Dodô e Paulo Rink (Rodrigão). Técnico: Paulo Autuori.

Corinthians: Dida; César Prates, Márcio Costa, Nenê e Kléber; Vampeta, Edu, Ricardinho (Marcos Senna), Marcelinho Carioca, Edílson (Ewerthon) e Luizão (Fernando Baiano). Técnico: Oswaldo de Oliveira.