Poucos clubes no futebol brasileiro carregam uma relação tão íntima com a palavra superação quanto o Corinthians. Desde seus primeiros anos, o Timão construiu uma identidade de luta, garra e capacidade de virar partidas que pareciam perdidas. Em diferentes gerações, os torcedores testemunharam vitórias épicas que reforçam a mística alvinegra de nunca desistir. O Lance! relembra as maiores viradas do Corinthians na história.

A tradição de viradas inesquecíveis se espalha por competições nacionais e internacionais, mas é no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e nos clássicos que o Corinthians escreveu alguns dos capítulos mais emocionantes de sua história. Muitas vezes, o time alvinegro conseguiu transformar derrotas quase certas em triunfos celebrados até hoje nas arquibancadas.

Essas partidas não foram apenas jogos de futebol: foram marcos que ajudaram a moldar a alma corinthiana, marcada pelo sofrimento, pela resistência e pela alegria da vitória conquistada na raça. Cada virada trouxe consigo narrativas de heróis inesperados, craques decisivos e momentos de pura emoção.

A seguir, você confere as cinco maiores viradas do Corinthians na história — confrontos que permanecem vivos na memória da Fiel e que simbolizam o espírito de luta eterno do clube.

Maiores viradas do Corinthians na história

Corinthians 5 x 1 Cianorte – Copa do Brasil 2005

Após perder por 3 a 0 no Paraná, o Corinthians parecia eliminado. Mas, no Pacaembu, mostrou força e conseguiu uma reação histórica: venceu por 5 a 1 e garantiu a vaga. Foi uma das maiores viradas da Copa do Brasil e mostrou a força da torcida como combustível para o time.

Corinthians 3 x 0 Goiás - Copa do Brasil 2008

Outro grande momento aconteceu diante do Goiás. Depois da derrota por 3 a 1 no jogo de ida, o Timão reverteu o placar na volta e venceu por 3 a 0, confirmando mais uma classificação épica.

Corinthians 6 x 2 Athletico-PR – Copa do Brasil 1997

Em confronto eletrizante, o Corinthians fez história ao aplicar 6 a 2 no Athletico fora de casa depois de ter perdido o primeiro jogo em casa por 2 a 1. O resultado garantiu a vaga e entrou para a lista de viradas mais espetaculares do clube, com Mirandinha sendo o grande nome da noite.

Dérbi da virada

Um clássico inesquecível: o Corinthians saiu atrás, viu o Palmeiras abrir vantagem, mas reagiu e venceu por 4 a 3. O jogo pelo Paulistão de 1971 entrou para a história como uma das viradas mais emocionantes do Derby, reafirmando a rivalidade como uma das mais intensas do futebol brasileiro.