Relembre quando Guerrero foi artilheiro da Copa América

Paolo Guerrero fez história no futebol brasileiro. O peruano colecionou passagens por times com grandes torcidas como: Internacional, Flamengo e Corinthians. No clube alvinegro, o atacante foi responsável por fazer o gol na decisão de um dos principais títulos da equipe: o Mundial de Clubes, em 2012.

Com a camisa do Peru não foi diferente, Paolo Guerrero também fez história. Entre seu capítulo mais gloriosos com sua seleção está a Copa América de 2015. Realizada no Chile, o torneio ficou marcado por boas atuações do centroavante que levou sua equipe ao terceiro lugar.

Sem dúvidas, a seleção peruana possui um lugar na história do futebol sul-americano.

Camisa do Peru usada na Copa América de 2015 (Foto: Seu Lance)

🔰 TIME: Peru

📆 TEMPORADA: 2015

🔢 NÚMERO: 9

⚽ NOME: Guerrero

Campanha surpreendente

Apesar de ter iniciado a disputa como "azarão", o Peru surpreendeu na Copa América de 2015. Em um grupo com Brasil, Venezuela e Colômbia, a seleção peruana terminou na segunda posição do Grupo C da competição continental.

O Peru venceu a Venezuela por 1 a 0, perdeu para o Brasil por 2 a 1 e empatou com a Colômbia em 0 a 0. A equipe, treinada por Ricardo Gareca, avançou para as quartas de final com a segunda colocação de sua chave.

No primeiro confronto eliminatório, o Peru venceu a Bolívia por 3 a 1, em uma partida marcada pela grande atuação de Paolo Guerrero, que praticamente selou sua artilharia na competição ao marcar um hat-trick.

Na semifinal, o desafio foi contra os anfitriões da competição, o Chile. A partida foi disputada. Os chilenos abriram o placar com Vargas, mas o Peru conseguiu empatar após um gol contra de Medel. No final do jogo, Vargas marcou seu segundo gol e garantiu a vitória do Chile.

Na decisão pelo terceiro lugar, o Peru enfrentou o Paraguai, que havia sido goleado por 6 a 1 pela Argentina na semifinal. A seleção peruana venceu por 2 a 0, com gols de André Carrillo, atualmente no Corinthians, e Paolo Guerrero.

O Chile conquistou o título inédito da Copa América ao vencer a Argentina nas penalidades na final, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Vargas, da seleção campeã, e Paolo Guerrero foram os artilheiros do torneio, com 4 gols cada.

História de sucesso

Paolo Guerrero é o maior artilheiro da história do Peru. O atacante, atualmente com 40 anos, disputou 125 jogos com a camisa de sua seleção e marcou 40 gols. O goleador esteve na disputa da Copa do Mundo de 2018.

Por clubes, Paolo Guerrero atupo por grandes clubes do futebol alemão como Bayern de Munique e Hamburgo. De 2012 a 2015, defendeu o Corinthians, onde conquistou o título do Mundial, um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana.

Também defendeu as cores do Flamengo e Internacional. Atualmente, atua pelo Allianza Lima, do Peru, seu clube de coração.

