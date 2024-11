Lancepédia do Internacional; veja história, títulos e listas do Imortal

Confira a Lancepédia do Internacional (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Internacional. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Colorado, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Internacional.

Confira os dados históricos do clube na Lancepédia do Internacional (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

A origem do nome do Internacional

A Lancepédia do Internacional começa falando sobre o nome do clube, que foi escolhido pelos fundadores, os irmãos Poppe, filhos de imigrantes italianos, como uma forma de expressar a visão de um clube que acolhesse todos os tipos de jogadores e torcedores. A palavra "Internacional" reflete o desejo de que o clube fosse um espaço democrático, onde qualquer pessoa pudesse participar, independentemente de classe social ou etnia, o que era uma grande inovação para a época.

Os irmãos Poppe escolheram o nome inspirado no Internacional Foot-Ball Club, de São Paulo, uma equipe que representava essa mesma ideia de inclusão. No entanto, o Sport Club Internacional, fundado em Porto Alegre, rapidamente criou sua própria identidade e tornou-se um dos clubes mais populares do Rio Grande do Sul.

A rivalidade e o significado cultural do nome do Internacional

O nome do Internacional também ganhou notoriedade por sua associação com a forte rivalidade com o Grêmio, clube fundado alguns anos antes e que também representa a cidade de Porto Alegre. Enquanto o Grêmio era visto como um clube elitista em seus primeiros anos, o Internacional se firmou como o clube do povo, aberto a todos e com uma forte ligação com as camadas mais populares da sociedade gaúcha.

Essa abertura ajudou o Internacional a crescer rapidamente, conquistando uma grande base de torcedores e se consolidando como uma força no futebol regional e, posteriormente, no cenário nacional. O clube se tornou uma verdadeira potência no Campeonato Gaúcho, conquistando inúmeros títulos e marcando seu nome na história do futebol brasileiro.

Internacional: símbolo de inclusão e conquistas

Desde sua fundação, o nome do Internacional passou a ser associado a valores de inclusão, diversidade e competitividade. O clube foi pioneiro ao permitir que jogadores de todas as origens participassem de suas equipes, rompendo barreiras que muitos outros clubes brasileiros mantinham no início do século XX.

Além disso, o Internacional é amplamente conhecido por suas grandes conquistas no futebol, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. O clube conquistou o Campeonato Brasileiro em três ocasiões (1975, 1976 e 1979), sendo o único time até hoje a vencer o Brasileirão de forma invicta, em 1979. Esses títulos ajudaram a solidificar o nome do Internacional como um dos maiores do futebol brasileiro.

No cenário internacional, o Internacional alcançou a glória máxima ao vencer a Taça Libertadores da América em 2006 e 2010, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2006, quando derrotou o poderoso Barcelona na final. Essas conquistas internacionais elevaram ainda mais o prestígio do clube e do nome do Internacional, colocando-o no seleto grupo de clubes campeões mundiais.

O legado do Estádio Beira-Rio

O Estádio Beira-Rio, casa do Internacional desde 1969, é um símbolo importante na história do clube. A construção do estádio foi um marco para o clube e para a cidade de Porto Alegre, sendo um dos maiores e mais modernos estádios do Brasil. O Beira-Rio foi palco de grandes momentos da história do clube, incluindo as vitórias nas competições nacionais e internacionais.

O nome do Internacional está fortemente associado ao Beira-Rio, que se tornou um verdadeiro templo do futebol gaúcho e brasileiro. O estádio passou por reformas importantes para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, o que reforçou ainda mais a importância do Internacional no cenário esportivo global.

Ídolos e sua relação com o nome do Internacional

Ao longo de sua história, o nome do Internacional foi elevado por grandes jogadores que marcaram época. Entre os principais ídolos do clube estão Falcão, considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro, e Fernandão, capitão do time que venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006. Outros nomes importantes incluem D'Alessandro, Valdomiro e Elias Figueroa.

Esses jogadores ajudaram a consolidar o Internacional como uma potência no futebol, e seu legado está intimamente ligado ao sucesso do clube nas últimas décadas. O nome do Internacional é sinônimo de sucesso, tradição e grandes conquistas, e a história do clube continua a ser escrita com novos ídolos e títulos.

Evolução do escudo do Colorado ao longo do tempo

Seguindo com a Lancepédia do Internacional, nas primeiras décadas de sua existência, o escudo do Internacional sofreu pequenas alterações para modernizar seu design e acompanhar as tendências da época. Em 1939, o clube adotou um novo modelo de escudo, mais refinado, que incluía uma borda branca ao redor das iniciais "SCI". Esse novo design foi um sucesso entre os torcedores e ficou conhecido como o "escudo clássico" do Internacional.

Em 1945, o escudo passou por outra atualização significativa. As iniciais "SCI" foram redesenhadas em um estilo mais arrojado, e a borda branca foi substituída por uma borda dourada, simbolizando a grandeza e as ambições do clube. Esse modelo foi utilizado durante as décadas seguintes e se tornou uma das marcas registradas do Internacional.

Símbolo do Internacional atual

O escudo atual do Internacional foi introduzido na década de 1990 e é utilizado até os dias de hoje. Ele mantém as características principais dos modelos anteriores, com as iniciais "SCI" em destaque no centro de um círculo vermelho. No entanto, o design foi refinado para se adaptar aos tempos modernos, com linhas mais suaves e um aspecto mais minimalista.

O vermelho continua sendo a cor predominante do escudo, representando a paixão e a força do clube e de sua torcida. A borda branca ao redor do círculo reforça a ideia de unidade e continuidade, enquanto as iniciais "SCI" simbolizam o compromisso do clube com sua história e suas raízes.

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o escudo do Internacional é que ele já foi alvo de homenagens e variações em diferentes ocasiões. Em 2009, por exemplo, durante as comemorações do centenário do clube, o Inter lançou uma versão especial de seu escudo, que incluía uma estrela dourada acima do círculo vermelho, representando o centenário do clube e suas grandes conquistas.

Outra curiosidade é que, em competições internacionais, o escudo do Internacional costuma ser acompanhado de estrelas que representam os títulos mais importantes da história do clube, como as duas Copas Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006. Essas estrelas são adicionadas acima do escudo nos uniformes do time, sendo uma forma de celebrar e lembrar as grandes vitórias do Inter em âmbito global.

O escudo do Internacional continua sendo uma parte fundamental da identidade visual do clube e de sua torcida. Ele está presente em todos os uniformes oficiais, bem como em uma ampla gama de produtos licenciados, como camisas, bonés, bandeiras e acessórios. Para os torcedores, o escudo representa o orgulho de pertencer a um dos maiores clubes do Brasil, e sua presença é constantemente celebrada em dias de jogo e em eventos oficiais.

Além disso, o escudo do Internacional é amplamente utilizado em campanhas de marketing, eventos institucionais e nas redes sociais do clube, reforçando sua presença e sua importância tanto no Brasil quanto no exterior.

Primeira camisa do Internacional

No próximo tópico da Lancepédia do Internacional, falaremos sobre os uniformes do time. A primeira camisa do Colorado, no entanto, não era exatamente o que conhecemos hoje. Nos primeiros anos de existência, o clube utilizava camisas brancas com detalhes vermelhos, mas a preferência pelo vermelho foi ganhando força, e, logo, o clube adotou o vermelho como cor principal de suas camisas.

A primeira camisa da história do Internacional. (Foto: Reprodução/Internacional)

A primeira camisa do Internacional eram simples, sem muitos detalhes. Feitas de tecidos pesados e com pouco conforto para os jogadores, os uniformes da época refletiam as limitações tecnológicas do início do século XX. No entanto, a camisa vermelha rapidamente se tornou uma marca registrada do clube, e a torcida colorada se identificou com as cores desde o princípio.

Nos anos 1930, o Internacional começou a utilizar o escudo do clube em suas camisas, uma inovação que agregou valor ao uniforme e tornou a camisa ainda mais especial para os torcedores. Desde então, o escudo passou a ser um elemento fixo no uniforme colorado, e sua presença nas camisas é um dos fatores que reforçam a identidade visual do clube.

Ao longo dos anos, a camisa do Internacional passou por várias transformações, tanto em termos de design quanto em tecnologia. Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, o clube começou a utilizar camisas feitas com materiais mais leves e confortáveis, permitindo melhor desempenho dos jogadores em campo. O design também foi ficando mais sofisticado, com a inclusão de detalhes como golas estilizadas e faixas laterais.

Nos anos 1980, a camisa do Internacional ganhou um design mais moderno, com camisas que apresentavam listras horizontais em tons de vermelho e branco. Esse modelo ficou marcado pelas grandes conquistas do clube durante essa década, e é lembrado até hoje como um dos uniformes mais emblemáticos da história do Internacional.

Modelos comemorativos

Além dos uniformes tradicionais, a camisa do Internacional teve diversos modelos comemorativos ao longo de sua história. Em 2009, por exemplo, o clube lançou uma camisa especial em homenagem ao seu centenário, com um design que remetia aos primeiros uniformes utilizados pelo clube. Essa camisa foi amplamente aceita pelos torcedores e se tornou um item de colecionador.

A camisa do Internacional alternativa é usada em competições nacionais e internacionais. A camisa branca, por exemplo, é frequentemente utilizada como uniforme reserva, especialmente em jogos fora de casa. Além disso, o Inter já lançou versões especiais de suas camisas em cores alternativas, como o dourado, em comemoração a grandes títulos internacionais.

Para os torcedores colorados, a camisa do Internacional é muito mais do que um simples uniforme de jogo. Ela representa a história, a tradição e o orgulho de fazer parte de um dos maiores clubes do Brasil. Em dias de jogo, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa vermelha pelas ruas de Porto Alegre, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além disso, a camisa do Inter é um dos produtos mais vendidos no mercado de artigos licenciados do clube. Disponível em diferentes versões e tamanhos, ela é um sucesso de vendas entre torcedores de todas as idades e frequentemente figura entre os uniformes mais vendidos do futebol brasileiro.

Letra do hino do Internacional

Glória do desporto nacional

Oh, Internacional

Que eu vivo a exaltar

Levas a plagas distantes

Feitos relevantes

Vives a brilhar

Correm os anos, surge o amanhã

Radioso de luz, varonil

Segue a tua senda de vitórias

Colorado das glórias

Orgulho do Brasil

É teu passado alvirrubro

Motivo de festas em nossos corações

O teu presente diz tudo

Trazendo à torcida alegres emoções

Colorado de ases celeiro

Teus astros cintilam num céu sempre azul

Vibra o Brasil inteiro

Com o clube do povo do Rio Grande do Sul

Glória do desporto nacional

Oh, Internacional

Que eu vivo a exaltar

Levas a plagas distantes

Feitos relevantes

Vives a brilhar

Correm os anos, surge o amanhã

Radioso de luz, varonil

Segue a tua senda de vitórias

Colorado das glórias

Orgulho do Brasil

Letra e significado do hino do Internacional

A letra do hino do Internacional é uma ode ao clube e à sua torcida. O trecho inicial, "Glória do desporto nacional, oh, Internacional", já demonstra o orgulho que o clube tem de sua história e de suas conquistas no futebol brasileiro. A palavra "glória" reflete a trajetória vitoriosa do clube, que sempre se destacou pela sua competitividade em todas as competições que disputou.

Outro verso importante do hino do Internacional é "Colorado das glórias, orgulho do Brasil", uma clara referência às cores do clube e ao seu papel de destaque no futebol nacional. O hino é cantado com entusiasmo pela torcida, especialmente nos momentos de grandes vitórias, como nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes.

A melodia do hino do Internacional é vibrante e empolgante, refletindo o espírito aguerrido do time e de sua torcida. A música tem uma cadência que facilita a participação em massa dos torcedores nos estádios, criando uma atmosfera de união e força. Nos dias de jogo no Estádio Beira-Rio, é comum ouvir a torcida colorada entoando o hino com paixão e emoção, incentivando o time em campo.

Assim como o hino do Grêmio, o hino do Internacional transcende o ambiente esportivo e faz parte da cultura popular do Rio Grande do Sul. Ele é tocado em eventos oficiais do clube, comemorações de títulos e até em festas particulares de torcedores colorados, sendo um símbolo de orgulho para o povo gaúcho.

O hino do Internacional é especialmente lembrado em momentos de grande conquista do clube. Em 2006, quando o Inter venceu a Copa Libertadores da América pela primeira vez, e no mesmo ano conquistou o Mundial de Clubes, o hino foi entoado por milhares de torcedores em todas as celebrações. A música, que já era importante na história do clube, ganhou ainda mais relevância ao marcar esses momentos históricos.

Nas conquistas seguintes, como o bicampeonato da Libertadores em 2010, o hino continuou a ser uma presença constante nas festas e celebrações do Internacional. Ele simboliza não apenas as vitórias, mas também a trajetória de lutas e superações do clube ao longo dos anos.

Hino do Internacional ganhou adaptações para a arquibancada. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Curiosidades sobre o hino

Embora o hino do Internacional tenha sido composto em 1957, o clube já contava com outras músicas que serviam de inspiração para os torcedores. Uma dessas canções era mais marcial, e embora não tenha atingido a mesma popularidade do hino de Nélson Silva, ela é considerada um marco na história do clube.

Outra curiosidade é que o hino já foi interpretado por diversos artistas famosos, tanto em gravações oficiais quanto em eventos do clube. Essas versões ajudaram a manter o hino sempre presente na memória dos torcedores e a fortalecer ainda mais seu vínculo com o Internacional.

Mascote do Internacional no folclore e futebol

Seguindo com a Lancepédia do Internacional, o Saci é um personagem do folclore brasileiro descrito como um menino negro que possui uma perna só, mas é extremamente ágil e habilidoso. Ele usa um gorro vermelho, que lhe dá poderes mágicos, e é conhecido por sua habilidade em criar confusões e sair ileso de situações difíceis. Essas características foram vistas pela diretoria como representação do espírito colorado, que o transformou em mascote do Internacional, que sempre busca superar desafios e conquistar vitórias.

A escolha do Saci também foi uma forma de homenagear o povo brasileiro e suas raízes culturais, destacando o Inter como um clube que valoriza a diversidade e a cultura popular. A mascote passou a ser amplamente utilizado em materiais promocionais do clube e em eventos oficiais, tornando-se um símbolo querido pela torcida.

O Saci, mascote do Internacional, tem uma presença marcante nos jogos. Antes do início das partidas, ele costuma entrar em campo para animar a torcida e criar um ambiente de festa e descontração. Vestido com as cores do clube, a mascote interage com os torcedores, tirando fotos, distribuindo autógrafos e incentivando o time em campo.

Além dos jogos, o Saci também participa de eventos institucionais do clube, como apresentações de novos jogadores, inaugurações e visitas a escolas e hospitais. A mascote do Internacional desempenha um papel importante em ações sociais promovidas pelo clube, especialmente em campanhas voltadas para crianças e adolescentes.

Saci é o mascote do Internacional (Reprodução: Internacional)

As versões modernas da mascote

Ao longo dos anos, o Saci, mascote do Internacional, passou por várias reformulações em seu design para se adaptar às novas tecnologias e tendências visuais. Nos anos 1990, por exemplo, o clube lançou uma versão animada da mascote, que começou a aparecer com mais frequência em vídeos promocionais e comerciais de televisão. Nessa versão, o Saci foi retratado com um visual mais moderno e dinâmico, mas sem perder suas características tradicionais.

Mais recentemente, a mascote do Internacional ganhou uma versão tridimensional, que interage com os torcedores nas redes sociais do clube e em eventos especiais. Com um visual mais realista, essa versão do Saci conquistou especialmente o público jovem, que se identifica com a mascote em jogos eletrônicos e plataformas digitais.

Uma das curiosidades mais interessantes sobre a mascote do Internacional é que ele já participou de campanhas publicitárias de grandes marcas, representando o clube em âmbito nacional e internacional. Em 2006, por exemplo, durante a campanha do Internacional no Mundial de Clubes da FIFA, o Saci foi utilizado em materiais promocionais que circularam por todo o mundo, levando a marca do Inter a novos públicos.

Outra curiosidade é que, apesar de o Saci ser a mascote do Internacional, o clube também utiliza outros símbolos em diferentes contextos. Em algumas competições, o clube já adotou versões alternativas da mascote, como uma estrela vermelha para representar suas conquistas internacionais.

Falcão é um dos maiores ídolos do Internacional. (Foto: SC Internacional)

Os 10 maiores ídolos do Internacional

A Lancepédia do Internacional mostra os maiores ídolos da história do clube:

Fernandão

Fernandão é o maior dos ídolos do Internacional na história. Capitão na conquista da Libertadores e do Mundial de 2006, sua liderança e habilidade o eternizaram no clube. Ele é uma lenda colorada. Falcão

Falcão foi o maior jogador do Internacional nas décadas de 1970 e 1980. Com técnica apurada e visão de jogo, liderou o time nos títulos brasileiros de 1975, 1976 e 1979, sendo considerado um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro. D'Alessandro

D'Alessandro é o maior ídolo recente do Internacional. Com sua habilidade e carisma, foi o líder técnico do time nas conquistas da Libertadores de 2010 e em vários títulos estaduais. Sua identificação com o clube é imensa. Valdomiro

Valdomiro é o jogador que mais vestiu a camisa do Internacional. Com 803 jogos e muitos títulos, incluindo três Brasileirões, ele é um dos maiores ídolos da história do clube. Manga

Manga foi o grande goleiro do Internacional nos anos 1970. Com defesas espetaculares, ajudou o time a conquistar títulos importantes, sendo lembrado como um dos melhores goleiros da história colorada. Tesourinha

Tesourinha foi um dos primeiros grandes ídolos do Internacional. Atuou nas décadas de 1940 e 1950, sendo uma referência de habilidade e técnica para gerações de colorados. Claudiomiro

Claudiomiro foi um dos grandes artilheiros do Internacional nos anos 1960 e 1970. Com gols decisivos, ajudou o clube a conquistar títulos importantes, sendo um dos ídolos eternos da torcida. Carpegiani

Carpegiani foi um dos maiores meio-campistas da história do Internacional. Atuou no clube nas décadas de 1960 e 1970, sendo peça fundamental nas conquistas de títulos nacionais e está entre os maiores ídolos do Internacional. Bolívar

Bolívar foi o grande zagueiro do Internacional nas conquistas das Libertadores de 2006 e 2010. Sua liderança em campo e sua qualidade defensiva o tornaram ídolo da torcida. Fabiano Eller

Fabiano Eller foi um dos heróis do Internacional na conquista do Mundial de 2006. Sua atuação na final contra o Barcelona foi histórica, e ele é reverenciado pelos torcedores até hoje e está no hall de ídolos do Internacional.

Maiores artilheiros do Internacional na história

A Lancepédia do Internacional mostra os maiores artilheiros da história do clube:

1 - Carlitos – 326 gols

Carlitos é o maior artilheiro da história do Internacional, com 326 gols marcados. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi o principal goleador do Colorado em um dos períodos mais gloriosos do clube, com diversas conquistas estaduais. Carlitos se destacou por sua habilidade de finalização e sua capacidade de decisão em jogos importantes, sendo uma verdadeira lenda para o Internacional.

2 - Bodinho – 233 gols

Bodinho, com 233 gols, foi um dos maiores ídolos do Internacional nas décadas de 1950 e 1960. Ele era conhecido por sua habilidade técnica e inteligência em campo, sendo peça chave nas conquistas do Campeonato Gaúcho. Bodinho marcou seu nome na história do clube como um dos artilheiros mais prolíficos do Colorado.

Claudomiro está entre os maiores artilheiros do Internacional na história. (Foto: Internacional)

3 - Claudiomiro – 204 gols

Claudiomiro foi um dos grandes artilheiros do Internacional, com 204 gols marcados. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele ficou famoso por ter marcado o primeiro gol da história do Estádio Beira-Rio. Claudiomiro foi decisivo em várias campanhas vitoriosas e seu nome é reverenciado até hoje pelos torcedores colorados.

4 - Valdomiro – 190 gols

Valdomiro, com 190 gols, é um dos maiores ídolos da história do Internacional. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi peça fundamental nas conquistas do tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979). Valdomiro era conhecido por seu chute potente e está entre os maiores artilheiros do Internacional.

5 - Larry – 180 gols

Larry marcou 180 gols pelo Internacional e foi um dos grandes atacantes do clube nos anos 1950. Ele é lembrado principalmente por sua atuação em clássicos contra o Grêmio, sendo um dos destaques do famoso "Rolo Compressor", apelido dado ao time por sua força ofensiva. Larry é um dos ídolos mais marcantes da história colorada.

6 - Tesourinha – 178 gols

Tesourinha, com 178 gols, foi um dos maiores jogadores do Internacional nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos grandes craques do "Rolo Compressor", ajudando o clube a conquistar vários títulos estaduais. Tesourinha também brilhou com a camisa da Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro.

7 - Villalba – 148 gols

Villalba foi um dos principais artilheiros do Internacional nas décadas de 1950 e 1960, com 148 gols. O atacante paraguaio foi peça importante no ataque colorado e ajudou o clube a conquistar títulos importantes no cenário estadual. Sua habilidade em balançar as redes o tornou um dos maiores estrangeiros a vestir a camisa colorada.

8 - Ivo Diogo – 122 gols

Ivo Diogo marcou 122 gols pelo Internacional e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1960. Ele foi um atacante que se destacou pela sua presença de área e por sua precisão nas finalizações, sendo peça chave em várias conquistas estaduais do Colorado.

9 - Jair – 118 gols

Jair, com 118 gols, foi um dos grandes artilheiros do Internacional nas décadas de 1970 e 1980. Ele contribuiu para o sucesso do clube em competições regionais e nacionais, sendo um jogador decisivo em momentos importantes. Jair é lembrado como um dos grandes nomes do Internacional durante esse período.

10 - Adãozinho – 113 gols

Adãozinho marcou 113 gols pelo Internacional e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era um atacante muito técnico e eficiente, ajudando o Colorado a conquistar vários títulos estaduais. Adãozinho é uma figura importante na história do clube e um dos grandes artilheiros do Internacional.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Internacional

A Lancepédia do Internacional mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

20 títulos: Carlitos

Em primeiro lugar dos jogadores com mais títulos pelo Colorado está Carlitos, que defendeu o clube nos anos de 1939, até 1951. Além disso, o atacante tem outras honrarias, como o maior artilheiro da história do Inter com 325 gols, além de ser o atleta com mais jogos pelo clube, com 384 no total. Como títulos expressivos de sua carreira estão os nove Campeonatos Gaúchos que o jogador conquistou durante a década de 1940.

18 títulos: Alpheu

O segundo jogador com mais títulos pelo Internacional é Alpheu, com 18 taças no total. O atleta estreou pelo clube em um Gre-Nal no ano de 1936. Alpheu também atuou pela equipe nos anos de 1939 a 1949. Como títulos de maior expressão do atleta, estão nove Campeonatos Gaúchos, além de oito taças do chamado Campeonato Citadino.

16 títulos: Tesourinha

Atuando no Internacional durante os anos de 1939 e 1949, o atleta Tesourinha conquistou um total de 16 títulos com a camisa Colorada. O ponta-direita fez quase 180 gols pelo Inter, além de ter ganho oito Campeonatos Gaúchos e mais oito Campeonatos Citadino.

Um dos jogadores mais icônicos da história recente o Inter, Índio conquistou 14 títulos pelo clube (Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM)

14 títulos: Índio

O histórico zagueiro do time gaúcho é também um dos maiores vencedores do clube. O ídolo Colorado vestiu a camisa do Internacional durante os anos de 2005 a 2014. Em sua trajetória pelo time, Índio ganhou duas Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Sul-Americana, além de sete Campeonatos Gaúchos.

13 títulos: Valdomiro e D'Alessandro

Com 13 títulos pelo Internacional, há um empate entre Valdomiro e D'Alessandro. O primeiro jogou no Inter entre os anos de 1968 e 1980, ganhando três Campeonatos Brasileiros e 10 títulos do Campeonato Gaúcho.

Já o ídolo argentino, D'Alessandro, conquistou uma Libertadores, uma Sul-Americana e sete títulos do Campeonato Gaúcho entre os troféus mais estrelados da carreira do hermano em sua passagem pelo clube do Sul do Brasil.

Mais jogos pelo Internacional

A Lancepédia do Internacional mostra os jogadores com mais jogos na história do clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Internacional

1. Valdomiro – 803 jogos

Valdomiro é o jogador com mais jogos pelo Internacional, totalizando 803 partidas. Atuando como ponta-direita, ele foi fundamental para as conquistas coloradas, incluindo os tricampeonatos gaúchos e nacionais. Valdomiro é um dos maiores ídolos do clube.

2. Bibiano Pontes – 523 jogos

Bibiano Pontes, zagueiro que atuou nas décadas de 60 e 70, disputou 523 jogos pelo Internacional. Ele foi um dos pilares defensivos do clube e é lembrado por sua lealdade e contribuição para o time.

3. D’Alessandro – 518 jogos

D’Alessandro, meio-campista argentino, é um dos maiores ídolos contemporâneos do Inter, com 518 jogos. Ele conquistou a Libertadores e outros títulos importantes, sendo reverenciado pela torcida por sua entrega em campo.

Grande ídolo do Inter, D'Alessandro é um dos jogadores com mais partidas pelo clube gaúcho (Foto: Diego Guichard/Globo Esporte)

4. Dorinho – 460 jogos

Dorinho, meio-campista, disputou 460 jogos pelo Internacional. Atuando nos anos 60 e 70, ele foi fundamental em várias campanhas vitoriosas do clube.

5. Luiz Carlos Winck – 453 jogos

Luiz Carlos Winck, lateral-direito, jogou 453 vezes pelo Inter e é conhecido por sua garra e habilidade. Ele é um dos jogadores que mais representaram o Internacional.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Internacional

6. Claudiomiro – 420 partidas

Claudiomiro, centroavante, jogou 420 vezes pelo Inter e marcou o primeiro gol no Beira-Rio. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube e ídolo eterno dos torcedores colorados.

7. Gainete – 410 partidas

Gainete, goleiro, defendeu o Internacional em 410 partidas. Atuando nos anos 60 e 70, ele é lembrado por suas defesas seguras e por sua dedicação ao clube.

8. Mauro Galvão – 393 partidas

Mauro Galvão, zagueiro de grande técnica, disputou 393 jogos pelo Inter e é reverenciado por sua habilidade e leitura de jogo.

9. Índio – 391 partidas

Índio, zagueiro conhecido por seu estilo aguerrido, jogou 391 partidas pelo Internacional. Ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes.

10. Paulo Roberto Falcão – 387 partidas

Falcão, um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro, jogou 387 vezes pelo Internacional. Ele é uma lenda colorada e é lembrado por sua técnica e liderança em campo.

Esses jogadores ajudaram a construir o legado vitorioso do Internacional, cada um com sua importância na história colorada.

Top 5 maiores contratações do Internacional*

A Lancepédia do Internacional mostra as maiores contratações da história do clube:

1. Nico López – R$ 66,89 milhões (2016)

O atacante uruguaio Nico López foi a maior contratação da história do Internacional. Em 2016, o clube desembolsou cerca de R$ 36 milhões (11 milhões de euros) para trazê-lo da Udinese, da Itália. Nico chegou como uma grande promessa e, ao longo dos anos, tornou-se um dos ídolos da torcida colorada, marcando gols importantes e se destacando nas competições nacionais e internacionais. Sua contratação representou um marco de investimento do clube e ele teve um papel fundamental em diversas campanhas do Inter.

Nico López é a contratação mais cara da história do Colorado (Foto: Divulgação/Internacional)

Giuliano – R$ 40,23 milhões (2011)

Giuliano é outra das maiores contratações do Internacional. O meia foi contratado em 2011, vindo do Paraná, por cerca de R$ 15,8 milhões. Sua passagem pelo clube foi marcada por atuações consistentes e ele rapidamente conquistou a torcida com sua visão de jogo e capacidade de marcar gols decisivos. Giuliano também foi fundamental em diversas campanhas vitoriosas do Inter​.

Rafael Borré – R$ 33,26 milhões (2024)

Em 2024, o Internacional fez uma de suas contratações mais aguardadas com a chegada do colombiano Rafael Borré. O clube pagou aproximadamente R$ 33,26 milhões (6,2 milhões de euros) para adquiri-lo do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Borré, que já havia brilhado no River Plate, foi contratado para ser o principal atacante do time e trazer experiência e poder de finalização ao ataque colorado. Com um contrato de longo prazo, ele se tornou uma das principais apostas do Internacional para os próximos anos​ e está entre as maiores contratações do Internacional.

Wanderson – R$ 25,72 milhões (2022)

O Internacional também investiu pesado na contratação de Wanderson, em 2022, comprando o jogador junto ao Krasnodar, da Rússia, por R$ 24,7 milhões. Wanderson, que inicialmente chegou ao clube por empréstimo, se destacou rapidamente e acabou sendo adquirido em definitivo. Com sua habilidade e velocidade, ele se tornou uma das principais armas ofensivas do time, contribuindo com gols e assistências importantes. A chegada de Wanderson está entre as maiores contratações do Internacional na história.

Alan Patrick – R$ 18,75 milhões (2022)

O meia Alan Patrick retornou ao Internacional em 2022, vindo do Shakhtar Donetsk, por R$ 18 milhões. Alan Patrick já havia jogado no clube em uma passagem anterior e sua volta foi recebida com grande expectativa. Sua capacidade técnica e experiência internacional fizeram dele uma peça-chave no meio-campo colorado, agregando qualidade nas transições, na criação de jogadas e está entre as maiores contratações do Internacional.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Internacional:

A Lancepédia do Internacional mostra as maiores vendas da história do clube:

10º lugar: Sandro - A décima maior venda da história do Inter é do volante Sandro. Na temporada 2010/11, ele foi vendido para o Tottenham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros. Depois de rodar por clubes da Europa, ele encerrou sua carreira pelo Belenenses, de Portugal, em 2022.

9º lugar: O nono lugar na lista fica com o meia Maurício. O Palmeiras acabou comprando o jogador do Colorado, por 10,5 milhões de euros, na temporada de 2024.

8º lugar: Após se destacar pelo Internacional, Giuliano foi comprado pelo Dnipro, da Ucrânia, por 11 milhões de euros, na temporada 2010/11, se tornando assim, a oitava maior venda da história do clube. Depois de jogar por times como Grêmio, Corinthians e Zenit, ele se encontra atualmente no Santos.

7º lugar: Charles Aránguiz - Meia com duas passagens pelo Colorado, o chileno Charles Aránguiz é o sétimo colocado da lista. Na temporada 2014/15, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen por 13 milhões de euros. Atualmente, ele veste a camisa da Universidad de Chile.

6º lugar: Leandro Damião - A sexta maior venda da história do clube fica com o atacante Leandro Damião. Na temporada 2013/14, o atleta foi vendido para o Santos por 13 milhões de euros. Depois de jogar pelo Coritiba até o meio de 2024, ele se encontra sem clube.

5º lugar: Fred - O quinto colocado da lista é o volante Fred. Aos 20 anos, na temporada 2013/14, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo valor de 15 milhões de euros. Depois, ele foi comprado pelo Manchester United e para o Fenerbahce, onde está atuando.

4º lugar: Nilmar - A quarta maior venda do clube fica com Nilmar. O atacante foi comprado pelo Villarreal, na temporada 2009/10, pelo valor de 16,5 milhões de euros, já em segunda participação no elenco do Colorado. Depois, ele jogou no Catar até voltar para uma terceira passagem no Inter, até se aposentar no Santos.

A terceira maior venda do Colorado fica com Alexandre Pato (Foto: Sergio Perez)

3º lugar: Alexandre Pato - O terceiro lugar da lista fica com o atacante Alexandre Pato. Com apenas 17 anos, na temporada 2007/08, ele foi vendido para o Milan, por 24 milhões de euros. Depois, ele jogou por clubes do Brasil como Corinthians e São Paulo, além de Chelsea e equipes chinesas. Ele retornou ao Tricolor, mas desde o início de 2024, ele está sem clube.

2º lugar: Yuri Alberto - A segunda maior venda da história do clube fica com Yuri Alberto. O atacante foi vendido para o Zenit, da Rússia, por um valor de 25 milhões de euros. Depois de passagem apagada pelo futebol russo, ele retornou ao Brasil para jogar no Corinthians.

1º lugar: Oscar - A maior venda da história do Internacional fica com o meia Oscar. Ele foi vendido para o Chelsea quando ainda tinha 20 anos, na temporada 2012/13, por 32 milhões de euros. Depois de cinco temporadas em Londres, ele foi vendido para o futebol chinês, onde se encontra até hoje.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Internacional com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 170 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Internacional

A Lancepédia do Internacional mostra os maiores estrangeiros da história do clube:

D'Alessandro

D’Alessandro, o argentino, é um dos maiores ídolos da história do Internacional. Com uma passagem de mais de uma década, ele se destacou pela habilidade no meio-campo e pela liderança em campo, sendo peça chave na conquista da Libertadores de 2010. D’Alessandro é lembrado como um dos maiores estrangeiros que já vestiram a camisa colorada.

José Benítez

José de La Cruz Benítez Santa Cruz, o atacante paraguaio, atuou pelo Internacional entre os anos 40 e 50 e foi fundamental para o time em competições estaduais. Conhecido por seu faro de gol e habilidade, Benítez é até hoje lembrado pela torcida por seu desempenho e por ser um dos primeiros estrangeiros a deixar sua marca no clube.

Gamarra

Carlos Gamarra, o zagueiro paraguaio, jogou pelo Internacional nos anos 90 e se destacou pela segurança defensiva e liderança. Com sua habilidade, Gamarra ajudou o clube em competições importantes e é reverenciado pela torcida colorada como um dos maiores defensores estrangeiros da história do clube.

Figueroa

Elias Figueroa, o lendário zagueiro chileno, foi uma figura essencial no Internacional entre 1971 e 1976. Figueroa era conhecido por sua elegância e precisão, sendo parte do time que conquistou o tricampeonato brasileiro de 1975 e 1976. Ele é um dos maiores ídolos estrangeiros da história colorada.

Guiñazu

Guiñazu, também argentino, jogou pelo Internacional entre 2007 e 2012. Conhecido por sua garra e dedicação, Guiñazu conquistou a torcida com sua entrega em campo e participou de conquistas como a Libertadores de 2010. Sua relação com os torcedores é de muito carinho e respeito.

Esses jogadores ajudaram a construir a história do Internacional, cada um com suas contribuições. Os estrangeiros do Internacional são uma parte fundamental do sucesso e das glórias do clube.

Guiñazú foi um dos grandes ídolos estrangeiros do clube gaúcho (Foto: Alexandre Lops/Inter)

Estrutura do Internacional

Seguindo com o Lancepédia do Internacional, a infraestrutura do CT do clube é projetada para proporcionar o melhor em termos de preparação física e recuperação dos atletas. O local conta com dois campos de futebol de tamanho oficial, ambos equipados com sistemas de irrigação e drenagem para garantir a qualidade dos gramados em qualquer condição climática. O centro de treinamento também inclui uma academia com equipamentos de última geração, um departamento de fisioterapia, piscina térmica e áreas de hidroterapia, essenciais para a recuperação e fortalecimento dos jogadores.

Confira as estruturas do CT do Colorado (Foto: Internacional)

No CT do Internacional, há um refeitório que serve refeições cuidadosamente planejadas por nutricionistas, garantindo que as necessidades alimentares dos atletas sejam atendidas. A sala de fisioterapia é equipada com aparelhos modernos para reabilitação de lesões e prevenção de problemas físicos, além de um departamento médico completo para atender às demandas de saúde dos jogadores. A área de lazer inclui uma sala de jogos, e o local possui suítes confortáveis, que oferecem acomodações para os jogadores se hospedarem em períodos de concentração.

Além dessas instalações, o CT do Internacional abriga salas de análise de desempenho, onde a comissão técnica pode revisar vídeos e dados de treinos e jogos, e um auditório usado para reuniões e preleções. A localização próxima ao Lago Guaíba também proporciona uma bela paisagem, tornando o ambiente agradável e inspirador para os atletas durante os treinos. Em 2024, o clube iniciou uma fase de reformas para melhorar ainda mais a estrutura, reforçando o compromisso do Internacional em oferecer o que há de melhor para seus jogadores e comissão técnica.

Endereço do CT do Internacional

Avenida Padre Cacique, 891 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, CEP: 90810-240.

Como chegar ao CT do Internacional de carro ou transporte público

O CT do Internacional está localizado a aproximadamente 5 km do centro de Porto Alegre. De carro, o trajeto leva cerca de 15 minutos. A rota mais rápida é seguir pela Avenida Borges de Medeiros e depois pela Avenida Padre Cacique, que leva diretamente ao local. A via oferece boa sinalização, facilitando o acesso ao CT.

Para quem prefere o transporte público, há várias linhas de ônibus que passam pela região. Saindo do centro, o tempo estimado é de cerca de 30 minutos, variando de acordo com o trânsito e o tempo de espera. A acessibilidade ao CT do Internacional é um ponto positivo, facilitando o deslocamento de jogadores, comissão técnica e visitantes.

Importância do CT para o Internacional

O CT do Internacional é fundamental para a rotina de treinos e recuperação dos atletas. Com uma infraestrutura completa, o local permite que o clube ofereça todo o suporte necessário para o desenvolvimento dos jogadores, desde cuidados médicos até análises de desempenho. O investimento contínuo nas instalações demonstra o compromisso do Internacional em manter um ambiente de excelência esportiva, refletindo a ambição do clube em se manter competitivo no cenário nacional e internacional.

Onde comprar ingressos

A Lancepédia do Internacional também mostra onde comprar os ingressos para os jogos do time gaúcho. As entradas para as partidas do Colorado podem ser compradas de maneira fácil e segura através do site oficial Mundo Colorado. A venda online é a forma mais rápida de garantir um lugar nas arquibancadas do Beira-Rio e permite que o torcedor escolha o setor e conclua o pagamento com cartão de crédito, PIX ou boleto.

Os sócios do Internacional, por meio do programa Nada Vai Nos Separar, têm prioridade na compra de ingressos e podem garantir suas entradas antes da liberação para o público geral. O cronograma de liberação dos ingressos segue a seguinte ordem:

Primeira Prioridade : Sócios Campeões do Mundo.

: Sócios Campeões do Mundo. Segunda Prioridade : Sócios Colorado do Coração.

: Sócios Colorado do Coração. Terceira Prioridade : Sócios Coloradinho.

: Sócios Coloradinho. Público Geral: Após a liberação para sócios, os ingressos são disponibilizados para o público geral.

Os descontos para os sócios variam conforme o setor escolhido e podem chegar até 50%. A compra é garantida através da carteira digital de sócio, o que proporciona acesso mais rápido ao estádio, sem a necessidade de impressão de ingressos.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Internacional

Além da opção de compra online, os torcedores do Internacional podem adquirir ingressos em pontos de venda físicos:

Bilheteria Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Loja do Inter no Beira-Rio: Os ingressos também podem ser comprados na loja oficial do clube, localizada no estádio Beira-Rio.

A retirada dos ingressos adquiridos online pode ser feita na bilheteria do estádio Beira-Rio mediante apresentação do voucher de compra, documento com foto e, em casos de meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício.

Valores e setores

Os ingressos do Internacional são divididos em diferentes setores do estádio Beira-Rio, cada um com preços específicos e vantagens para os torcedores. Veja os valores médios de 2024:

Cadeira Superior : R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada).

: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). Cadeira Inferior : R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).

: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Arquibancada Superior Norte : R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Camarotes VIP: Valores variam de R$ 250,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços inclusos.

Os ingressos para os camarotes oferecem uma experiência diferenciada, incluindo serviços de buffet e estacionamento privativo, ideais para aqueles que buscam mais conforto ao assistir aos jogos do Colorado.

Programa de sócio-torcedor "Nada vai nos separar"

O programa de sócio-torcedor do Internacional, chamado Nada Vai Nos Separar, oferece diversas vantagens para quem é apaixonado pelo clube:

Desconto nos ingressos : Os sócios têm descontos em todas as partidas, e o percentual varia conforme o plano escolhido.

: Os sócios têm descontos em todas as partidas, e o percentual varia conforme o plano escolhido. Prioridade de compra : Os sócios têm prioridade na compra de ingressos, garantindo o acesso antecipado às entradas antes do público geral.

: Os sócios têm prioridade na compra de ingressos, garantindo o acesso antecipado às entradas antes do público geral. Acesso exclusivo a eventos: Participação em eventos especiais do clube, como lançamentos de uniformes e visitas exclusivas ao Beira-Rio.

Como comprar ingressos do Internacional com segurança

Para garantir a segurança e evitar fraudes, é fundamental que os torcedores comprem seus ingressos apenas pelos canais oficiais do Internacional, como o site Mundo Colorado e os pontos de venda autorizados. A compra por meio de cambistas ou sites não oficiais pode resultar em ingressos falsificados, que não serão aceitos no estádio.

Outra dica importante é garantir seus ingressos com antecedência, especialmente em jogos de grande demanda, como clássicos regionais e partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante seu lugar no Beira-Rio, um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro.

Para mais informações sobre a compra de ingressos do Internacional e para garantir o seu lugar nos próximos jogos do Colorado, acesse o Mundo Colorado e acompanhe todas as novidades.