Lancepédia do Cruzeiro; veja história, títulos e listas da Raposa

Confira a Lancepédia do Cruzeiro (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)







Publicada em 05/11/2024 - 13:22 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Cruzeiro. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos da Raposa, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Cruzeiro.

Confira a Lancepédia do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

A origem do nome do Cruzeiro

Iniciando a Lancepédia do Cruzeiro, o nome do Cabuloso foi escolhido em 1942 em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, um dos símbolos mais importantes da identidade nacional brasileira. A escolha de um nome com forte apelo nacionalista foi uma maneira de demonstrar lealdade ao Brasil durante um período delicado da história mundial, em meio aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. A constelação do Cruzeiro do Sul, que aparece na bandeira do Brasil, sempre foi associada à ideia de união, força e nacionalidade, valores que os dirigentes do clube queriam refletir na nova denominação.

O nome do Cruzeiro representava, portanto, uma nova fase na história do clube, que deixava para trás suas raízes italianas para abraçar uma identidade totalmente brasileira. Essa mudança de nome marcou um novo capítulo na trajetória do clube, que logo se destacaria como uma das maiores forças do futebol em Minas Gerais e no Brasil.

A transição de Palestra Itália para Cruzeiro

Antes de se tornar o Cruzeiro Esporte Clube, o clube era conhecido como Palestra Itália, uma agremiação fundada por imigrantes italianos residentes em Belo Horizonte. O clube, assim como outros "Palestras" espalhados pelo Brasil, foi criado com o objetivo de preservar e promover a cultura italiana por meio do esporte, especialmente o futebol. Durante seus primeiros anos, o Palestra Itália foi um clube de destaque em Minas Gerais, conquistando títulos e atraindo uma grande base de torcedores.

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados, o governo brasileiro proibiu que clubes utilizassem nomes de países do Eixo, o que levou à mudança de nome do Palestra Italia. Em um gesto de adaptação às exigências do governo, o clube foi rebatizado como Cruzeiro Esporte Clube, em uma clara demonstração de nacionalismo.

A mudança de nome, embora inicialmente forçada, foi bem recebida pelos torcedores, que abraçaram a nova identidade. O nome do Cruzeiro passou a representar uma nova era de crescimento e conquistas para o clube, que rapidamente se estabeleceu como uma das maiores forças do futebol brasileiro.

A ascensão do Cruzeiro no futebol brasileiro

Após a mudança de nome, o Cruzeiro continuou a prosperar no cenário estadual, conquistando diversos títulos do Campeonato Mineiro. No entanto, foi a partir da década de 1960 que o nome do Cruzeiro começou a ganhar destaque nacional. Em 1966, o Cruzeiro conquistou a Taça Brasil, o primeiro título nacional de sua história, ao derrotar o poderoso Santos de Pelé na final. Essa vitória colocou o Cruzeiro no mapa do futebol brasileiro e marcou o início de uma era de grandes conquistas.

Nas décadas seguintes, o Cruzeiro continuou a se destacar em competições nacionais e internacionais. O clube conquistou o Campeonato Brasileiro em 1966, 2003, 2013 e 2014, além de duas Copas Libertadores da América, em 1976 e 1997. Essas conquistas ajudaram a consolidar o nome do Cruzeiro como uma das maiores potências do futebol sul-americano.

O significado cultural do nome do Cruzeiro

O nome do Cruzeiro não é apenas um título esportivo; ele tem um significado cultural profundo para os mineiros e para os brasileiros em geral. A constelação do Cruzeiro do Sul, além de ser um símbolo nacional, representa orientação, guia e proteção. Esses valores estão intrinsecamente ligados à identidade do clube, que se tornou um dos principais representantes de Minas Gerais no cenário esportivo.

Além de suas conquistas no futebol, o Cruzeiro também é um dos clubes mais respeitados do país pela maneira como administra suas categorias de base, revelando grandes talentos para o futebol mundial. Nomes como Ronaldo Fenômeno, Tostão, Dirceu Lopes e mais recentemente, jogadores como Lucas Silva e Arrascaeta, passaram pelas categorias de base do clube, ajudando a elevar o nome do Cruzeiro no cenário internacional.

Evolução do escudo do Cruzeiro

Seguindo a Lancepédia do Cruzeiro, o escudo do clube mineiro foi simplificado ao longo dos anos, sempre mantendo as cinco estrelas como seu principal elemento. Inicialmente, as estrelas eram dispostas dentro de um círculo azul, mas, com o passar do tempo, o design foi ajustado para dar mais destaque às estrelas, que hoje são apresentadas de forma isolada, sobre um fundo azul claro.

O tom de azul também passou por mudanças ao longo das décadas, variando entre azul escuro e azul celeste, mas sempre mantendo a identidade visual que caracteriza o clube. O branco, cor secundária do clube, também faz parte do escudo do Cruzeiro, criando um contraste harmonioso que facilita o reconhecimento da marca.

A evolução do escudo do Cruzeiro. (Foto: Reprodução)

Curiosidades do símbolo do Cruzeiro

As cinco estrelas do escudo do Cruzeiro são uma referência à constelação que o time se inspirou no nome, que simboliza a origem e a conexão do clube com o Brasil. Além disso, as estrelas também são vistas como um símbolo das conquistas e da grandeza do clube, que, ao longo de sua história, acumulou títulos importantes no cenário nacional e internacional.

Ao longo de sua história, o escudo do Cruzeiro teve diversas versões comemorativas. Em 2003, por exemplo, o clube apresentou uma edição especial para celebrar a Tríplice Coroa (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), conquistada naquele ano. Nessas versões, o escudo recebia elementos adicionais, como faixas ou detalhes dourados, para marcar as conquistas.

Primeira camisa do Cruzeiro

A primeira camisa do Cruzeiro era simples, com um design minimalista que incluía apenas as cinco estrelas do Cruzeiro do Sul como elemento principal. Com o tempo, o clube passou a utilizar materiais mais sofisticados e a adicionar novos detalhes às camisas, como a inclusão do escudo do clube no lado esquerdo do peito.

Nos anos 1970, a camisa do Cruzeiro já havia se tornado uma das mais reconhecíveis do futebol brasileiro. Durante as conquistas das Copas Libertadores da América em 1976 e 1997, o uniforme azul ficou eternizado nas imagens das comemorações, consolidando-se como símbolo de vitória.

Em 2011, a camisa do Cruzeiro foi uma homenagem às origens do time como Palestra Itália. (Reprodução: Cruzeiro)

Modelos comemorativos

Além do uniforme tradicional, a camisa do Cruzeiro também teve versões comemorativas ao longo de sua história. Em 2003, por exemplo, o clube apresentou uma camisa especial para celebrar a Tríplice Coroa, conquistada naquele ano. Além disso, o Cruzeiro utiliza camisas brancas como uniforme reserva, mantendo o azul como a cor principal para o primeiro uniforme.

Para os torcedores, a camisa do Cruzeiro é um símbolo de orgulho e pertencimento. Vestir o uniforme do clube é uma forma de demonstrar amor e lealdade ao time, independentemente dos resultados em campo. A camisa é um dos produtos mais vendidos do clube, sendo amplamente utilizada pela torcida em dias de jogos e em eventos sociais.

Letra do hino do Cruzeiro

Existe um grande clube na cidade

Que mora dentro do meu coração

Eu vivo cheio de vaidade

Pois na realidade é um grande campeão

Nos gramados de Minas Gerais

Temos páginas heroicas e imortais

Cruzeiro, Cruzeiro querido

Tão combatido, jamais vencido!

Existe um grande clube na cidade

Que mora dentro do meu coração

Eu vivo cheio de vaidade

Pois na realidade é um grande campeão

Nos gramados de Minas Gerais

Temos páginas heroicas e imortais

Cruzeiro, Cruzeiro querido

Tão combatido, jamais vencido!

Existe um grande clube na cidade

Que mora dentro do meu coração

Eu vivo cheio de vaidade

Pois na realidade é um grande campeão

Nos gramados de Minas Gerais

Temos páginas heroicas e imortais

Cruzeiro, Cruzeiro querido

Tão combatido, jamais vencido!

Significado do hino do Cruzeiro

A letra do hino do Cruzeiro exalta as conquistas do clube e a paixão de sua torcida. O primeiro verso, "Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração", expressa o amor incondicional dos torcedores pelo clube, independentemente dos resultados em campo. A canção segue mencionando as vitórias e a tradição do Cruzeiro, destacando sua importância no futebol brasileiro.

O hino do Cruzeiro também faz referência às cores do clube, o azul e o branco, que são símbolos de orgulho para os cruzeirenses. Outro trecho marcante é o que diz: "Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido", reforçando a imagem de um clube que luta até o fim, sem nunca desistir.

Melodia

A melodia do hino do Cruzeiro é simples e marcante, com acordes que rapidamente envolvem a torcida. Durante os jogos no Mineirão, é comum ouvir o hino sendo entoado pelos milhares de torcedores presentes no estádio, criando uma atmosfera de união e força. A música é tocada nos momentos de vitória e nos grandes eventos do clube, sendo um símbolo da identidade cruzeirense.

Ao longo dos anos, o hino do Cruzeiro esteve presente em diversos momentos históricos do clube, como nas conquistas das Copas Libertadores da América de 1976 e 1997, além dos inúmeros títulos do Campeonato Brasileiro. Cada vez que o Cruzeiro conquista um título importante, o hino é cantado com ainda mais emoção, celebrando as vitórias e reafirmando o amor dos torcedores pelo clube.

Curiosidades do hino do Cruzeiro

Embora o hino do Cruzeiro seja o mais conhecido, existem outras músicas que se tornaram populares entre os torcedores, como o cântico "A China Azul", uma homenagem à torcida organizada do clube. O hino de Jadir Ambrósio, no entanto, continua sendo o principal símbolo musical do clube, reconhecido por torcedores de todas as gerações.

Evolução da mascote do Cruzeiro

Continuando a Lancepédia do Cruzeiro, o design do Raposão foi evoluindo ao longo dos anos. No início, a raposa era representada de maneira mais simplista, com um visual que remetia aos desenhos animados da época. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da presença da mascote do Cruzeiro em eventos, o clube decidiu modernizar a imagem da raposa, criando uma versão tridimensional mais detalhada e realista.

Hoje, o Raposão, a mascote do Cruzeiro, é uma presença constante nos jogos e eventos do clube, seja em sua versão física, animando a torcida no estádio, ou em sua versão digital, presente nas redes sociais e nos materiais de marketing do clube.

Mascote do Cruzeiro, o Raposão, tem uma versão para crianças, a Raposinho. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Curiosidades

Durante os jogos do Cruzeiro, o Raposão tem um papel fundamental em animar a torcida, especialmente antes do início das partidas e nos intervalos. A mascote do Cruzeiro costuma fazer brincadeiras com o público, dançar e até mesmo participar de momentos cerimoniais, como a entrega de troféus e homenagens. Seu carisma e sua presença ajudam a fortalecer a conexão entre o clube e os torcedores.

Em 2007, o Cruzeiro apresentou o Raposinho, uma versão infantil da mascote, para conquistar ainda mais o público jovem. O Raposinho, outra versão da mascote, rapidamente se tornou um sucesso, especialmente entre as crianças, que passaram a vê-lo como uma figura simpática e divertida.

O argentino Sorin é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Foto: Thomas Santos/AGIF

Os 10 maiores ídolos do Cruzeiro

A Lancepédia do Cruzeiro mostra os maiores ídolos da história do clube:

Tostão

Tostão é o maior ídolo da história do Cruzeiro. Com habilidade e inteligência, liderou o clube na conquista da Taça Brasil de 1966. É lembrado como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Dirceu Lopes

Dirceu Lopes foi um dos maiores craques da história do Cruzeiro. Com passes precisos e gols decisivos, ajudou o time a conquistar vários títulos nos anos 1960 e 1970, sendo um dos ídolos do Cruzeiro. Raul Plassmann

Raul foi o goleiro que mais defendeu o Cruzeiro nos anos 1970. Com grandes defesas, ajudou o clube a conquistar títulos importantes e é lembrado como um dos maiores ídolos da história da Raposa. Sorín

O argentino Sorín é um dos maiores ídolos recentes do Cruzeiro. Sua garra e dedicação em campo conquistaram a torcida, e ele foi fundamental na conquista da Tríplice Coroa em 2003. Alex

Alex é lembrado como o maestro do Cruzeiro no início dos anos 2000. Sua habilidade técnica e sua visão de jogo foram fundamentais na conquista da Tríplice Coroa de 2003, que inclui o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Joãozinho

Joãozinho foi um dos maiores pontas da história da Raposa. Atuou com brilhantismo nos anos 1970 e 1980, sendo fundamental em conquistas como a Libertadores de 1976 e virou um dos ídolos do Cruzeiro. Zé Carlos

Zé Carlos foi um dos grandes meias da história do Cruzeiro. Atuou nos anos 1960 e 1970, sendo conhecido pela sua técnica apurada e por liderar o meio-campo em momentos decisivos. Marcelo Ramos

Marcelo Ramos foi um dos maiores artilheiros do Cruzeiro nos anos 1990. Com muitos gols importantes, ajudou o clube a conquistar títulos como a Copa do Brasil e o Brasileirão. Fábio

Fábio é um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. Suas defesas decisivas e sua liderança em campo o tornaram ídolo da torcida. Piazza

Piazza foi um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Atuou no clube nos anos 1960 e 1970, sendo um dos pilares da defesa cruzeirense e ajudando o time a conquistar a Libertadores de 1976 e virou um dos maiores ídolos do Cruzeiro.

Maiores artilheiros do Cruzeiro na história

A Lancepédia do Cruzeiro mostra os maiores artilheiros da história do clube:

1 - Tostão – 242 gols

Tostão é o maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 242 gols. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi o grande craque do time na conquista da Taça Brasil de 1966, quando o Cruzeiro fez história ao vencer o Santos de Pelé. Conhecido por sua técnica apurada e inteligência tática, Tostão é uma lenda do futebol brasileiro e um dos maiores ídolos da Raposa.

Dirceu Lopes está entre os maiores artilheiros da história do Cruzeiro. (Foto: Cruzeiro)

2 - Dirceu Lopes – 223 gols

Dirceu Lopes, com 223 gols, é outro grande ídolo do Cruzeiro. Atuando ao lado de Tostão, ele foi peça fundamental nas conquistas do clube, especialmente no título da Taça Brasil de 1966. Conhecido por sua habilidade no meio-campo e seu faro de gol, Dirceu Lopes é reverenciado pela torcida cruzeirense como um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa celeste.

3 - Niginho – 208 gols

Niginho marcou 208 gols pelo Cruzeiro nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos primeiros grandes ídolos da história do clube. Ele foi fundamental em várias conquistas estaduais, ajudando a consolidar o Cruzeiro como uma das forças emergentes do futebol mineiro. Seu nome é lembrado até hoje pela torcida como um dos maiores goleadores da Raposa.

4 - Bengala – 172 gols

Bengala, com 172 gols, foi um dos principais artilheiros do Cruzeiro nas décadas de 1930 e 1940. Ele se destacou pela sua habilidade e faro de gol, sendo decisivo em inúmeras conquistas estaduais. Bengala foi um dos jogadores que ajudaram a estabelecer a tradição ofensiva do Cruzeiro e a fortalecer sua posição como um dos grandes clubes do futebol brasileiro.

5 - Marcelo Ramos – 162 gols

Marcelo Ramos é um dos grandes artilheiros do Cruzeiro, com 162 gols. Atuando nas décadas de 1990 e 2000, ele foi um dos principais responsáveis pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Sua presença de área e sua capacidade de marcar em momentos decisivos fizeram dele um dos ídolos recentes da Raposa.

6 - Ninão – 158 gols

Ninão marcou 158 gols pelo Cruzeiro, sendo um dos grandes atacantes do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era conhecido por sua força física e capacidade de finalização, contribuindo para várias conquistas estaduais. Ninão foi um dos maiores artilheiros do Cruzeiro.

7 - Palhinha – 145 gols

Palhinha, com 145 gols, brilhou pelo Cruzeiro nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi peça importante nas campanhas vitoriosas do clube e é lembrado por sua habilidade em decidir jogos importantes. Palhinha foi um dos principais atacantes de sua geração e está entre os maiores artilheiros do Cruzeiro.

8 - Alcides – 144 gols

Alcides foi um dos grandes atacantes do Cruzeiro nas décadas de 1940 e 1950, com 144 gols. Ele ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais e foi um dos artilheiros mais consistentes de sua época. Alcides é lembrado por sua técnica apurada e por sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos.

9 - Joãozinho – 118 gols

Joãozinho marcou 118 gols pelo Cruzeiro e foi um dos grandes ídolos da torcida nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi peça chave na conquista da Copa Libertadores de 1976, sendo lembrado por seu talento e por marcar gols em jogos importantes. Joãozinho é uma lenda do Cruzeiro e continua a ser reverenciado pela torcida celeste.

10 - Raimundinho – 110 gols

Raimundinho marcou 110 gols pelo Cruzeiro nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais jogadores do clube naquele período. Ele ajudou a Raposa a conquistar vários títulos estaduais e é lembrado por sua eficiência nas finalizações. Raimundinho foi um dos grandes artilheiros do clube e um ídolo de sua geração.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Cruzeiro

A Lancepédia do Cruzeiro mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

15 títulos: Ricardinho

Com mais de 400 jogos pela equipe mineira, Ricardinho é o jogador com mais títulos pelo Cruzeiro. O ex-volante jogou no clube entre 1994-2002 e no ano de 2007. Entre as principais conquistas do atleta, estão a Copa Libertadores de 1997, o bicampeonato da Copa do Brasil em 1996 e 2000, além de ser tetracampeão do Campeonato Mineiro nos anos de 1994, 1996, 1997 e 1998.

14 títulos: Marcelo Ramos

Logo após Ricardinho, Marcelo Ramos é o jogador que mais títulos conquistou com o Cabuloso, com um total de 14. Atuando na equipe entre os anos de 1995-2003, o atleta participou das conquistas da Libertadores de 1997, as Copas do Brasil de 1996 e 2003, além de também ser tetra do Campeonato Mineiro, mas dos anos de 1996, 1997, 1998 e 2003.

13 títulos: Piazza

Com 13 títulos em sua carreira pelo Cruzeiro, Piazza é o próximo da lista. Ele atuou em 14 temporadas pelo clube (1964-1978) e entre seus principais troféus estão: o Campeonato Brasileiro de 1966, a Libertadores do ano de 1976, além de ser decacampeão do Campeonato Mineiro com o Cabuloso durante a sua passagem pelo clube.

12 títulos: Nonato, Fábio e Zé Carlos

Com 12 títulos pelo clube, temos um empate triplo. Zé Carlos é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cabuloso. Ele conquistou o Brasil em 1966, além de também ter atingido a glória nas Américas no ano de 1976 ao ganhar a Libertadores. O atleta também é eneacampeão do Campeonato Mineiro.

Nonato é um dos maiores laterais da história do clube. Como seus títulos de maior expressão estão a Libertadores de 1997, as Copas do Brasil de 1993 e 1996, além de quatro títulos do Campeonato Mineiro.

Com 12 títulos, Fábio é um dos maiores vencedores da história do Cruzeiro (Foto: Cristiane Mattos / Light Press / Cruzeiro)

Já Fábio é um dos grandes personagens recentes do Cruzeiro. O goleiro é certamente um dos maiores ídolos do clube, além de ser o atleta que mais atuou pelo Cabuloso. Ele venceu o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades, além de ser tricampeão da Copa do Brasil e heptacampeão do Campeonato Mineiro.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Cruzeiro

11 títulos: Raul Plasmann e Dirceu Lopes

10 títulos: Douglas, Luis Fernando Flores, Henrique Pacheco Lima e Rafael

Mais jogos pelo Cruzeiro

A Lancepédia do Cruzeiro mostra os jogadores com mais jogos na história do clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro

1. Fábio – 976 jogos

Fábio, o lendário goleiro, é o recordista absoluto de mais jogos pelo Cruzeiro, com 976 partidas. Atuando de 2005 a 2021, ele conquistou títulos importantes e é considerado um dos maiores ídolos do clube.

2. Zé Carlos – 633 jogos

Zé Carlos, meio-campista, disputou 633 partidas pelo Cruzeiro entre 1965 e 1977. Ele é lembrado por sua habilidade e liderança, contribuindo para várias conquistas do clube.

3. Dirceu Lopes – 610 jogos

Dirceu Lopes, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, jogou 610 vezes pelo clube. Conhecido por sua habilidade no meio-campo, ele foi essencial nas conquistas da Taça Brasil e outros títulos.

Dirceu Lopes está entre os jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro (Foto: Cruzeiro)

4. Piazza – 566 jogos

Piazza, volante e zagueiro, atuou em 566 partidas pelo Cruzeiro. Ele é lembrado por sua técnica e por sua lealdade ao clube, sendo um dos maiores jogadores da história celeste.

5. Raul – 557 jogos

Raul, goleiro, disputou 557 partidas pelo Cruzeiro e é conhecido por sua habilidade e segurança no gol. Ele foi fundamental nas conquistas da Taça Brasil e do Campeonato Mineiro.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Cruzeiro

6. Eduardo Amorim – 556 partidas

Eduardo Amorim, meio-campista, jogou 556 vezes pelo Cruzeiro. Ele é reverenciado por sua técnica e inteligência em campo, ajudando o clube em várias campanhas vitoriosas.

7. Vanderlei – 538 partidas

Vanderlei, lateral-esquerdo, é um dos grandes nomes do Cruzeiro, com 538 partidas. Ele é lembrado por sua garra e por seu comprometimento com o clube.

8. Henrique – 524 partidas

Henrique, volante, disputou 524 jogos pelo Cruzeiro, contribuindo para várias conquistas importantes, incluindo a Copa do Brasil. Ele é um dos maiores ídolos recentes do clube.

9. Joãozinho – 485 partidas

Joãozinho, ponta-esquerda, jogou 485 partidas pelo Cruzeiro. Conhecido por sua habilidade e precisão, ele é lembrado como um dos maiores atacantes da história do clube.

10. Palhinha – 457 partidas

Palhinha, centroavante, disputou 457 jogos pelo Cruzeiro, sendo um dos artilheiros e ídolos do clube.

Esses jogadores representam o orgulho e a tradição do Cruzeiro, cada um com uma contribuição significativa para o clube.

Top 5 maiores contratações do Cruzeiro*

A Lancepédia do Cruzeiro mostra as maiores contratações da história do clube:

1. Juan Pablo Sorín – R$ 133,76 milhões (2000)

O lendário lateral-esquerdo Juan Pablo Sorín é uma das contratações mais icônicas da história do Cruzeiro. Em 2000, o clube mineiro pagou R$ 30,5 milhões ao River Plate, da Argentina, para trazê-lo. Sorín rapidamente se tornou um dos maiores ídolos da torcida cruzeirense, com atuações decisivas em várias competições. Sua contratação, mesmo após tanto tempo, ainda é lembrada como uma das mais significativas do Cruzeiro.

2. Dedé – R$ 58,98 milhões (2013)

O zagueiro Dedé foi uma das maiores contratações do Cruzeiro em 2013, vindo do Vasco da Gama por aproximadamente R$ 30,5 milhões. Dedé chegou com grande reputação e rapidamente se destacou no setor defensivo, ajudando o Cruzeiro a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro. Embora tenha enfrentado diversas lesões durante sua passagem, ele se manteve como um dos jogadores mais queridos pela torcida.

Dedé é a segunda maior contratação da história do Cabuloso (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

3. Matheus Henrique – R$ 48,7 milhões (2024)

A contratação mais cara da história do Cruzeiro aconteceu em 2024, quando o clube mineiro desembolsou aproximadamente R$ 48,7 milhões para trazer Matheus Henrique, volante do Sassuolo, da Itália. Com a reputação de ser um dos melhores jogadores na sua posição, Matheus Henrique foi visto como uma peça fundamental para reorganizar o meio-campo do Cruzeiro e ajudá-lo a competir em alto nível, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E está entre as maiores contratações do Cruzeiro na história.

4. Kaio Jorge – R$ 43,9 milhões (2024)

Também em 2024, o Cruzeiro reforçou seu ataque com a contratação de Kaio Jorge, que estava na Juventus, da Itália. O jovem atacante brasileiro custou ao clube cerca de R$ 43,9 milhões, e sua chegada foi cercada de grandes expectativas. Kaio Jorge foi contratado com a missão de liderar o ataque cruzeirense, trazendo sua experiência internacional para o time e entrando para a lista de maiores contratações do Cruzeiro na história.

5. Rafael Sóbis – R$ 41,55 milhões (2016)

Rafael Sóbis foi contratado pelo Cruzeiro em 2016, vindo do Tigres, do México, por cerca de R$ 26,8 milhões. O atacante, que já havia se destacado em outros clubes brasileiros, trouxe experiência e liderança ao elenco cruzeirense. Sóbis foi crucial na conquista da Copa do Brasil de 2017 e 2018, marcando gols decisivos e sendo uma referência para os jogadores mais jovens.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Cruzeiro:

A Lancepédia do Cruzeiro mostra as maiores vendas da história do clube:

10º lugar: Wagner - Vendido para o Al-Ittihad, na temporada 2006/07, Wagner é a décima maior venda da história do Cruzeiro. Comprado pelo clube árabe por 9 milhões de euros na ocasião, o atleta rodou por países como Rússia, Turquia e Catar, até se aposentar no Vila Nova, no meio de 2023.

9º lugar: Marcelo Moreno - Ídolo da torcida cruzeirense com quatro passagens pelo clube, Marcelo Moreno é o nono colocado da lista. Quando tinha apenas 21 anos, na temporada 2008/09, o atacante boliviano foi vendido por 9 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Ele rodou por clubes na Europa, Ásia e América do Sul, até se aposentar pelo Cruzeiro em abril de 2024.

8º lugar: Wallace - A oitava maior venda da história do Cruzeiro fica com Wallace. O volante foi vendido para o Braga na temporada 2014/15, quando tinha apenas 19 anos, por 9,5 milhões de euros. Ele rodou por diversos clubes até chegar no Ittihad Kalba, clube dos Emirados Árabes Unidos. Agora, ele está sem clube após encerramento de contrato com sua última equipe.

7º lugar: Lucas Silva - Comprado pelo Real Madrid por 13 milhões de euros, na temporada 2014/15, Lucas Silva é o sétimo colocado da lista. Depois de passagem sem brilho pela Europa, ele voltou ao Brasil para jogar no Grêmio e, agora, novamente pelo Cruzeiro.

6º lugar: Fábio Júnior - A sexta maior venda do Cabuloso fica com Fábio Júnior, atacante formado nas categorias de base do clube. Na temporada 1998/99, ele foi vendido para a Roma pelo valor de 13,8 milhões de euros. Ele rodou por diversos clubes europeus, asiáticos e brasileiros, até se aposentar no Villa Nova-MG em 2017.

5º lugar: Giorgian De Arrascaeta - O uruguaio que ganhou grande notoriedade no futebol nacional pelo Cruzeiro, De Arrascaeta, é a quinta maior venda do clube. O atleta foi vendido para o Flamengo por 15 milhões de euros, onde atua até hoje.

4º lugar: Ricardo Goulart - Grande jogador do clube no bicampeonato do Brasileirão em 2013 e 2014, Ricardo Goulart é o quarto colocado da lista de maiores vendas do Cruzeiro. Na temporada de 2014/15, ele foi comprado pelo Guangzhou Evergrande por 15 milhões de euros. Ele encerrou sua carreira pelo Bahia, em 2023.

A terceira maior venda do Cruzeiro foi a de Everton Ribeiro (Foto: Gil Leonardi/LANCE!Press)

3º lugar: Everton Ribeiro - O terceiro lugar da lista fica com Everton Ribeiro. Outra importante peça daquele Cruzeiro bicampeão brasileiro, ele foi vendido também em 2015 para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 15 milhões de euros. Atualmente, o meia joga pelo Bahia.

2º lugar: Fred - A segunda maior venda da história do Cruzeiro foi o atacante Fred. O Lyon comprou o jogador por 15,6 milhões de euros. Ele ainda teve carreira constante no Brasil, se tornando ídolo do Fluminense, onde encerrou sua carreira em 2022.

1º lugar: Geovanni - A maior venda da história do clube fica com Geovanni, meia ofensivo que foi vendido para o Barcelona na temporada 2001/2002, por 20 milhões de euros. Ele ainda jogou por Benfica, Manchester City, além de clubes do Brasil, até se aposentar no Bragantino em 2013.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Cruzeiro com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 135 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Cruzeiro

A Lancepédia do Cruzeiro mostra os maiores estrangeiros da história do clube:

De Arrascaeta

De Arrascaeta, o meia uruguaio, brilhou pelo Cruzeiro entre 2015 e 2018. Conhecido por sua habilidade e visão de jogo, ele foi peça chave nas conquistas das Copas do Brasil em 2017 e 2018. Arrascaeta é um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro e um dos maiores ídolos recentes do clube.

Arrascaeta foi um dos grandes estrangeiros a passarem pelo clube mineiro (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.)

Perfumo

Roberto Perfumo, o lendário zagueiro argentino, jogou pelo Cruzeiro na década de 70 e é lembrado por sua técnica e liderança em campo. Perfumo foi essencial na defesa e ajudou o time em competições estaduais e nacionais, sendo um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Sorín

Juan Pablo Sorín, o versátil meio-campista argentino, teve passagens marcantes pelo Cruzeiro nos anos 2000. Sorín era conhecido por sua habilidade em defender e atacar, sendo uma figura de liderança dentro e fora de campo. Ele participou da conquista da Copa do Brasil em 2000 e é até hoje reverenciado pela torcida cruzeirense como um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Carazo

Fernando Carazo, o atacante espanhol, fez parte do Cruzeiro nos anos 50 e ajudou o clube em competições regionais. Com sua habilidade e talento, Carazo se destacou e é lembrado como um dos primeiros estrangeiros do Cruzeiro a brilhar.

Aristizábal

Victor Aristizábal, o colombiano, teve uma breve, mas significativa passagem pelo Cruzeiro, onde mostrou seu talento e habilidade ofensiva. Conhecido por sua capacidade de finalização, Aristizábal rapidamente ganhou o respeito dos torcedores e é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Cruzeiro.

Esses jogadores contribuíram para o sucesso e o legado dos estrangeiros no clube, ajudando a Raposa a conquistar títulos e a se firmar como uma das principais equipes do Brasil.

Estrutura do Cruzeiro

Seguindo a Lancepédia do Cruzeiro, a infraestrutura da Toca da Raposa II, o CT do Cabuloso, inclui quatro campos de futebol de tamanho oficial, com gramados que recebem manutenção constante para garantir as melhores condições para os treinos. Além disso, o local possui uma academia de musculação completa, equipada com máquinas modernas e espaço para exercícios funcionais. A Toca da Raposa II conta também com um centro de fisioterapia, onde os jogadores têm acesso a tratamentos de recuperação e prevenção de lesões. O complexo ainda inclui uma piscina terapêutica e um spa, essenciais para a reabilitação física dos atletas.

Veja as estruturas do CT do Cruzeiro (Foto: Cruzeiro)

As acomodações são um destaque, com quartos individuais que oferecem conforto e privacidade. A estrutura do CT do Cruzeiro inclui também um refeitório que serve refeições balanceadas e planejadas para atender as necessidades nutricionais dos jogadores. Há um auditório onde a comissão técnica realiza reuniões e preleções antes das partidas, além de uma sala de imprensa preparada para coletivas e eventos. A Toca da Raposa II é frequentemente mencionada como um dos melhores centros de treinamento do Brasil devido à sua infraestrutura e à qualidade dos serviços oferecidos, sendo uma peça fundamental na rotina e no desenvolvimento da equipe celeste.

Endereço da Toca da Raposa II: Rua das Canoas, s/n - Bairro Trevo, Belo Horizonte - MG, CEP: 31550-200.

Como chegar ao CT do Cruzeiro de carro ou transporte público

Localizada a cerca de 20 km do centro de Belo Horizonte, a Toca da Raposa II é de fácil acesso. De carro, o trajeto leva em média 30 a 40 minutos até o CT do Cruzeiro. A rota mais direta é pela Avenida Antônio Carlos, seguida da Avenida Portugal até a Rua das Canoas. O CT possui estacionamento para funcionários e visitantes autorizados, e seu acesso é bem sinalizado.

Para quem utiliza transporte público, é possível pegar uma linha de ônibus saindo da Estação Vilarinho ou da Estação São Gabriel. O tempo de viagem com o transporte público é de aproximadamente 1 hora até o CT do Cruzeiro, dependendo das conexões e do tempo de espera entre os ônibus. A localização da Toca da Raposa II é estratégica, oferecendo um ambiente tranquilo e cercado de áreas verdes, o que contribui para a concentração e o foco dos atletas.

Onde comprar ingressos

Continuando a Lancepédia do Cruzeiro, os ingressos para os jogos do clube podem ser comprados de maneira prática e segura pelo site oficial Cruzeiro Ingressos. Através deste portal, é possível selecionar o setor desejado no estádio, escolher a quantidade de ingressos e realizar o pagamento com cartão de crédito, débito ou PIX.

O Cruzeiro também oferece o programa de sócio-torcedor Sócio 5 Estrelas, que proporciona uma série de benefícios, como descontos nos ingressos e prioridade na compra. Os sócios têm acesso antecipado às vendas de ingressos antes de serem liberados para o público em geral:

Primeira Prioridade : Sócios da categoria Platina.

: Sócios da categoria Platina. Segunda Prioridade : Sócios da categoria Ouro.

: Sócios da categoria Ouro. Terceira Prioridade : Sócios da categoria Prata.

: Sócios da categoria Prata. Público Geral: Após a prioridade dos sócios, os ingressos são disponibilizados para o público geral.

O programa Sócio 5 Estrelas é uma ótima maneira de garantir os ingressos com facilidade e desfrutar de benefícios exclusivos.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Cruzeiro

Além da compra online, os torcedores do Cruzeiro também podem adquirir seus ingressos em pontos de venda presenciais autorizados, como:

Bilheteria do Estádio Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem os jogos e no dia da partida, até o início do evento.

(Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem os jogos e no dia da partida, até o início do evento. Sede Administrativa do Cruzeiro (Rua dos Timbiras, 2903, Barro Preto, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis nos dias que antecedem a partida, das 10h às 17h.

(Rua dos Timbiras, 2903, Barro Preto, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis nos dias que antecedem a partida, das 10h às 17h. Loja Oficial Cruzeiro - Shopping Del Rey: Venda de ingressos disponível em horário comercial durante os dias que antecedem o jogo.

Para retirar os ingressos adquiridos online, é necessário apresentar o voucher de compra impresso, um documento com foto, e, em casos de meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável, que também deve possuir ingresso para o mesmo setor do estádio.

Valores e setores dos ingressos do Cruzeiro

Os ingressos do Cruzeiro são divididos em diferentes setores do Mineirão, cada um com preços específicos e vantagens para os torcedores. Veja os valores médios de 2024:

Cadeira Superior : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Cadeira Inferior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Cadeira Vip : R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada).

: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores que variam entre R$ 250,00 e R$ 400,00, dependendo dos serviços oferecidos.

Os sócios do Sócio 5 Estrelas têm direito a descontos nos ingressos, que variam conforme o setor escolhido e a categoria do plano. Os camarotes são uma opção ideal para quem busca mais conforto, com serviços de buffet e estacionamento privativo.

Benefícios do programa sócio 5 Estrelas

O programa Sócio 5 Estrelas oferece diversas vantagens para os torcedores do Cruzeiro, como:

Descontos nos ingressos : Os sócios têm descontos em todas as partidas, que podem chegar até 50% dependendo da categoria do plano.

: Os sócios têm descontos em todas as partidas, que podem chegar até 50% dependendo da categoria do plano. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos antes da liberação para o público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos antes da liberação para o público geral. Participação em eventos exclusivos: Sócios do programa têm acesso a eventos especiais do clube, como visitas ao centro de treinamento e lançamento de novos uniformes.

Os torcedores interessados em se tornar sócios do Sócio 5 Estrelas podem fazer a inscrição no site oficial do Cruzeiro e escolher o plano que melhor atende suas necessidades, garantindo uma experiência ainda mais completa junto ao clube.

Dicas para comprar ingressos do Cruzeiro com segurança

A compra de ingressos para os jogos do Cruzeiro deve ser feita apenas pelos canais oficiais do clube, como o site Cruzeiro Ingressos e os pontos de venda autorizados. A compra de ingressos de terceiros ou cambistas pode resultar em fraudes, como ingressos duplicados ou falsificados, e impedir sua entrada no estádio.

Além disso, recomenda-se adquirir os ingressos com antecedência, especialmente em jogos de grande demanda, como clássicos contra o Atlético-MG ou partidas decisivas pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dessa forma, você evita filas e garante um bom lugar para apoiar o Cruzeiro.

Para mais informações sobre a compra de ingressos do Cruzeiro, acesse o site oficial de vendas do clube e fique por dentro de todas as novidades e prazos.