Por onde anda Sandro Goiano, ex-volante do Grêmio?

Sandro Gomes da Luz, eternizado nos gramados como Sandro Goiano, é um daqueles nomes que se tornaram sinônimo de "raça" no vocabulário do torcedor brasileiro. O volante não apenas jogava; ele duelava por cada centímetro de campo, impondo uma liderança natural que o transformou em capitão por quase todos os clubes onde passou. Nascido em Pirenópolis, Goiás, ele carregou o nome de seu estado natal como marca registrada de um futebol vigoroso, de marcação implacável e muita entrega tática. O Lance! conta por onde anda Sandro Goiano.

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Sua história no Grêmio é digna de roteiro cinematográfico e está gravada na memória de todo amante do esporte. Sandro foi o pilar do meio-campo tricolor durante a histórica e dramática "Batalha dos Aflitos", em 2005. Naquela tarde no Recife, sua frieza e espírito de luta foram fundamentais para que o Imortal retornasse à elite nacional em condições quase impossíveis, com quatro jogadores a menos. Tamanha identificação com a camisa tricolor rendeu a ele um lugar eterno na Calçada da Fama do clube gaúcho.

Antes e depois de brilhar no Sul, Sandro Goiano construiu uma idolatria raríssima na Região Norte, defendendo as cores do Paysandu. No Papão da Curuzu, ele foi peça-chave em conquistas monumentais, incluindo a Copa dos Campeões de 2002 e a memorável campanha na Libertadores de 2003, quando o time paraense venceu o Boca Juniors em plena Bombonera. Para o torcedor bicolor, Sandro é uma lenda que personifica o período de maior glória da história do clube alviceleste.

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Além de Grêmio e Paysandu, o volante acumulou passagens vitoriosas por outros centros importantes do futebol nacional. No Sport Club do Recife, ele demonstrou a mesma fibra de sempre, ajudando o Leão em campanhas competitivas. No Paraná Clube e no Goiás, clube onde foi revelado, Sandro sempre foi visto como o "xerife" do setor defensivo, um jogador capaz de unir o grupo e cobrar resultados, características que o tornaram um dos volantes mais respeitados e temidos de sua geração.

A longevidade também foi uma marca de sua trajetória, atuando em alto nível até os 38 anos de idade. Ao encerrar sua caminhada como jogador em 2011, vestindo justamente a camisa do Paysandu para um "último ato", ele já dava sinais de que sua ligação com o esporte não terminaria ali. Sandro rapidamente buscou capacitação para entender o jogo fora das quatro linhas, iniciando uma transição para cargos de gestão que o mantiveram próximo ao ambiente competitivo e aos bastidores do futebol profissional.

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Por onde anda Sandro Goiano?

Atualmente com 52 anos, Sandro Goiano (@sandrogoianooficial) reside em Goiânia e leva uma vida bastante ativa como empresário. O ex-volante divide seu tempo entre a administração de suas propriedades rurais, localizadas nos estados de Goiás e do Pará, e o investimento na formação de novos atletas. Ele é proprietário de escolinhas de futebol na capital goiana, voltadas para jovens talentos de até 14 anos, onde transmite a experiência de quem venceu nos gramados mais difíceis do país.

Apesar do sucesso no agronegócio, o "cheiro da grama" ainda atrai o ídolo gremista. Sandro tem se dedicado a estudos e cursos de gestão e licenciamento na CBF, projetando um retorno futuro ao futebol profissional em cargos diretivos. Após a aposentadoria, ele já teve experiências como diretor executivo de futebol no América de Ribeirão Preto e atuou como coordenador técnico do Sport em 2013, mantendo sempre o perfil de liderança e disciplina que o consagrou como jogador.

Clubes da carreira

Com uma carreira marcada pela dedicação extrema, Sandro Goiano passou por clubes tradicionais do Brasil. Confira a trajetória do ex-volante: