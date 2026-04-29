Não, o goleiro não pode marcar um gol lançando a bola diretamente com as mãos na meta adversária. De acordo com as Regras do Jogo estabelecidas pela International Football Association Board (IFAB), especificamente na Regra 10, que trata da "Determinação do Resultado de um Jogo", qualquer bola arremessada diretamente para o gol oponente pelas mãos do goleiro é considerada inválida no futebol de campo. Caso esse evento raríssimo ocorra na prática, o árbitro deve anular o tento imediatamente e reiniciar a partida marcando um tiro de meta a favor da equipe adversária. O goleiro pode marcar gol em lançamento com as mãos? Entenda a regra.

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O goleiro pode marcar gol em lançamento com as mãos?

O papel do goleiro concede a ele o privilégio único e fundamental de utilizar as mãos dentro de sua própria área penal, tanto para realizar defesas cruciais quanto para iniciar contra-ataques velozes. As reposições rápidas, sejam elas rolando a bola suavemente pelo gramado ou lançando-a pelo alto com as mãos para um companheiro de linha posicionado mais à frente, são armas ofensivas poderosas no futebol moderno. Contudo, essa vantagem técnica concedida pelas regras é estritamente limitada à criação, distribuição e progressão das jogadas da equipe, não sendo permitida sob nenhuma circunstância a sua utilização para a finalização direta a gol.

Essa restrição específica está perfeitamente alinhada com o princípio fundamental e mais básico do futebol global: trata-se de um esporte jogado predominantemente com os pés e que proíbe o ganho de vantagens ofensivas através dos membros superiores. Embora o arqueiro possa usar os braços para evitar que sua equipe sofra pontos e para recolocar a bola em disputa, permitir que ele marque um gol diretamente através de um arremesso manual violaria a própria essência da modalidade. A Regra 12, que aborda "Faltas e Condutas Incorretas", reforça essa premissa de forma contundente ao determinar que nenhum jogador, nem mesmo o goleiro, pode marcar um gol na meta adversária diretamente com a mão ou o braço, ainda que o toque seja completamente acidental.

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Neste contexto, é de extrema importância distinguir claramente o lançamento manual com a bola rolando em jogo do tradicional tiro de meta, visto que são ações táticas e reinícios completamente distintos dentro do regulamento da IFAB. O tiro de meta é uma forma de reiniciar a partida com a bola parada, executada obrigatoriamente com os pés a partir da pequena área, a partir do qual um gol pode, de fato, ser marcado validamente e diretamente contra a equipe adversária. Já o arremesso manual ou lançamento com as mãos ocorre com a bola em disputa (dinâmica de partida normal), logo após o goleiro ter feito uma defesa de um chute ou agarrado um cruzamento pelo alto, situação na qual ele detém a posse momentânea e deve respeitar uma série de outras limitações temporais impostas pela arbitragem para manter a fluidez do jogo.

Compreender essa regra específica ajuda a eliminar diversos mitos comuns e encerra debates frequentes entre torcedores, analistas e jogadores amadores. Na teoria, mesmo que um goleiro possuísse uma força sobre-humana e fosse capaz de arremessar a bola por mais de cem metros de distância, atravessando todo o campo e acertando diretamente a rede oposta sem que a esfera tocasse em absolutamente nenhum outro atleta no trajeto, esse esforço não resultaria em um ponto para a sua equipe. Explorar os detalhes e nuances dessa norma nos permite entender melhor a complexidade das leis que regem o esporte, separando o que é permitido taticamente daquilo que a regra impede para manter a integridade do jogo.

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A regra 10 e a prevenção de gols manuais

A determinação de que um goleiro não pode marcar um gol com as mãos está descrita de maneira direta e inequívoca nas diretrizes da IFAB. O texto normativo impede qualquer interpretação ambígua ou dupla por parte dos árbitros em campo: a bola lançada pela mão do goleiro que entra na meta adversária resulta unicamente em um tiro de meta para o oponente. O futebol, em sua essência histórica e prática, busca premiar a habilidade técnica desenvolvida com os pés, a cabeça, o peito ou outras partes do corpo permitidas pelas leis. O uso das mãos configura uma infração grave para os jogadores de linha e atua como uma ferramenta estritamente defensiva e de distribuição tática para os goleiros.

Além das definições da Regra 10, a Regra 12 atua como um escudo regulatório complementar contra gols marcados ou facilitados de maneira ilegal com os membros superiores. Ela especifica detalhadamente as infrações de toque de mão e consolida o entendimento absoluto de que a equipe atacante jamais pode se beneficiar de um toque no braço para anotar um tento. Se um goleiro, em um momento de desespero nos acréscimos de uma final, for para a área adversária tentar um cabeceio em um escanteio e acabar empurrando a bola para as redes com a mão, o gol também será sumariamente anulado, uma falta será assinalada a favor da defesa e o goleiro receberá punição disciplinar. Portanto, a proibição rigorosa abrange tanto o lançamento a partir de sua própria área de defesa quanto qualquer toque manual ofensivo no campo de ataque.

O único cenário possível

Apesar da proibição severa do gol direto por meio de lançamento com as mãos, existe um detalhe mecânico crucial na dinâmica do esporte que pode alterar completamente a decisão final do árbitro: o toque intermediário de outro jogador. Se o goleiro fizer um lançamento longo e muito forte com as mãos e a bola desviar levemente em qualquer outro atleta em campo — seja um companheiro de sua equipe, um zagueiro adversário ou até mesmo o goleiro rival — antes de ultrapassar a linha de meta, o gol será validado pela arbitragem. Isso ocorre legalmente porque o toque intermediário quebra a condição estrita de "gol direto", transformando a jogada imediatamente em um lance legal de desvio ou falha defensiva.

Um exemplo prático e factível seria um lançamento forte buscando um centroavante alto posicionado na entrada da grande área adversária. Se esse atacante raspar a cabeça ou o ombro na bola, ou se um zagueiro adversário tentar cortar o lance de cabeça e acabar desviando contra o próprio patrimônio (gol contra), o tento é perfeitamente legal e validado pelo juiz. Até mesmo se o goleiro adversário, em uma falha técnica de cálculo durante a saída do gol, tentar agarrar o lançamento longo e acabar espalmando a bola acidentalmente para dentro da própria meta, o gol será confirmado no placar. Nesses cenários específicos validados pela IFAB, a ação inicial do goleiro com as mãos serviu apenas e exclusivamente como uma assistência tática, não como a finalização em si que violaria a Regra 10.

Diferenciação tática entre tiro de meta e lançamento

Um erro conceitual extremamente frequente entre os espectadores do futebol é a confusão e a mistura entre as regras do "tiro de meta" e as regras do lançamento com as mãos. O tiro de meta é um reinício de jogo formal e regulamentado, concedido sempre que a bola ultrapassa inteiramente a linha de fundo, por terra ou pelo alto, tendo sido tocada por último por um jogador da equipe que estava atacando. A execução do tiro de meta exige que a bola esteja completamente parada dentro da área de meta (a pequena área) e seja chutada obrigatoriamente com o pé ou a perna. Nesse cenário específico de bola parada, a IFAB permite expressamente que um gol seja marcado diretamente contra a equipe adversária, consagrando a precisão e a força do chute longo.

Por outro lado, o lançamento manual acontece exclusivamente quando a bola já está "viva" e rolando no jogo. O goleiro a segura firmemente após realizar uma defesa difícil, interceptar um cruzamento mal-sucedido ou cortar um passe longo do adversário. Ao ter a bola sob seu controle total com as mãos dentro de sua área penal, ele atua como o primeiro construtor de jogadas e distribuidor de sua equipe. Como a bola não saiu das quatro linhas do campo, não se trata de um reinício formal (como ocorre no tiro de meta, no escanteio ou na cobrança de lateral), mas sim da fluidez e continuidade natural da partida. É exatamente nessa continuidade em bola rolando que a restrição da Regra 10 entra em vigor, impedindo que a distribuição manual se transforme em um remate a gol.

Regras de tempo e limitações de posse do goleiro

O goleiro pode marcar gol em lançamento com as mãos? Além da proibição óbvia de marcar gols com as mãos no campo rival, o goleiro que detém a posse da bola enfrenta diversas outras restrições cruciais estipuladas pela IFAB, projetadas especificamente para manter o dinamismo do esporte e evitar a famosa "cera" ou antijogo. A principal e mais conhecida delas é a estrita regra dos seis segundos. Assim que o arqueiro adquire o controle claro da bola com as mãos ou braços em sua área, ele dispõe de um limite máximo cronometrado de seis segundos para recolocá-la ativamente em disputa, seja soltando-a no chão para driblar e jogar com os pés, arremessando-a para um lateral ou chutando-a para o campo ofensivo. Se ele retiver a bola por um tempo superior ao permitido, o árbitro deve paralisar a jogada imediatamente e marcar um tiro livre indireto a favor do time adversário, cobrado do exato local da infração.

Historicamente, antes da implementação formal da regra dos seis segundos (e da anterior regra dos quatro passos que vigorou nos anos 1990), os goleiros podiam segurar a bola com tranquilidade e caminhar livremente por toda a extensão de sua área, gastando preciosos minutos do relógio e frustrando equipes adversárias que buscavam desesperadamente o empate ou a virada no placar. A evolução constante das regras da IFAB forçou os guarda-redes a melhorarem significativamente sua visão de jogo, sua técnica com os pés e sua tomada de decisão rápida sob pressão. Portanto, ao preparar aquele lançamento longo e forte com as mãos, o goleiro está lutando intensamente contra o relógio e ciente das punições impostas pelo regulamento, o que adiciona mais uma camada de dificuldade técnica a uma ação fundamental do futebol.