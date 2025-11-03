O Uruguai é conhecido por sua força mental e estilo combativo no futebol.

O Uruguai possui dois títulos de Copa do Mundo: 1930 e 1950.

O Uruguai foi um dos pioneiros do futebol mundial e é uma das seleções mais tradicionais da história das Copas. O Lance! responde: quantos títulos de Copa do Mundo o Uruguai tem?

Com dois títulos de Copa do Mundo, conquistados em 1930 e 1950, o pequeno país sul-americano — com pouco mais de três milhões de habitantes — se tornou símbolo de superação, garra e paixão pelo futebol.

As conquistas uruguaias representam não apenas vitórias esportivas, mas também marcos históricos que definiram a identidade da Celeste Olímpica, uma seleção que transformou o tamanho em irrelevância diante da vontade de vencer.

Quantos títulos de Copa do Mundo o Uruguai tem?

1930: Uruguai, o primeiro campeão do mundo

A Copa do Mundo de 1930, realizada no Uruguai, foi a primeira da história. O país havia sido bicampeão olímpico (1924 e 1928) e era considerado o grande favorito do torneio.

Jogando em casa, a seleção comandada por Alberto Suppici confirmou o favoritismo e levou a taça diante de sua torcida.

O Uruguai estreou vencendo o Peru e depois superou Romênia e Iugoslávia, chegando à final contra a Argentina, sua rival sul-americana. Diante de mais de 90 mil pessoas no recém-inaugurado Estádio Centenário, em Montevidéu, a Celeste venceu por 4 a 2, de virada, e se tornou a primeira campeã mundial da história.

continua após a publicidade

Jogadores como José Nasazzi, Héctor Scarone, José Andrade e Pedro Cea entraram para a eternidade como pioneiros do futebol global. Aquela conquista consolidou o Uruguai como potência e deu origem ao lema nacional: "La Garra Charrúa".

1950: o Maracanazo e a glória eterna

Vinte anos depois, o Uruguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da história do esporte mundial. Na Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil, a seleção uruguaia protagonizou o famoso Maracanazo, uma das maiores surpresas já vistas em Copas.

O formato do torneio era diferente: a fase final era um quadrangular com Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. O Brasil chegava à rodada decisiva precisando apenas de um empate para ser campeão, após golear seus adversários anteriores. Diante de 200 mil torcedores no Maracanã, o Uruguai entrou como franco-atirador — mas a história seria escrita de forma inacreditável.

Após sair atrás com gol de Friaça, a Celeste empatou com Schiaffino e virou com Ghiggia, aos 34 minutos do segundo tempo. Silêncio no estádio, lágrimas nas arquibancadas — e a explosão de alegria uruguaia. O Uruguai venceu por 2 a 1 e conquistou seu segundo título mundial, em pleno território brasileiro.

A partida ficou conhecida como o Maracanazo, símbolo da força mental e da valentia uruguaia. O capitão Obdulio Varela e o técnico Juan López se tornaram heróis nacionais, e o nome de Ghiggia virou sinônimo de ousadia eterna.

O espírito da "Garra Charrúa"

Mais do que títulos, o Uruguai deixou um legado de superação e identidade. A expressão "Garra Charrúa" — em referência aos povos indígenas locais — representa a alma competitiva e o orgulho de um país pequeno que desafia gigantes. Ao longo das décadas, esse espírito se manteve vivo, em gerações lideradas por craques como Enzo Francescoli, Diego Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani e Diego Godín.

Mesmo sem novas conquistas mundiais, o Uruguai continua a ser respeitado em todo o planeta pela sua história e por seu estilo combativo. Cada partida da Celeste carrega o peso de uma camisa que já chocou o mundo — e que nunca entra em campo sem acreditar.

Campanhas marcantes após os títulos do Uruguai

Depois de 1950, o Uruguai continuou competitivo. Chegou às semifinais em 1954, na Suíça, e em 1970, no México, com times talentosos e guerreiros. Em 2010, na África do Sul, viveu um renascimento sob o comando de Óscar Tabárez, alcançando as semifinais com Forlán, eleito o melhor jogador do torneio.

Essas campanhas reforçaram a ideia de que o Uruguai, mesmo pequeno em população, é gigante em tradição e caráter. A seleção segue sendo uma presença constante em Copas, sempre lembrada por sua entrega e imprevisibilidade.

Curiosidades da história uruguaia nas Copas

O Uruguai foi campeão nas duas primeiras finais que disputou (1930 e 1950).

É o único campeão mundial invicto em todas as edições que venceu.

A Taça Jules Rimet foi entregue pela primeira vez justamente ao capitão uruguaio Nasazzi, em 1930.

O país foi o primeiro a sediar uma Copa do Mundo.

Ghiggia dizia que “apenas três pessoas conseguiram silenciar o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e ele.”

