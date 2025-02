Diego Forlán, ex-jogador uruguaio que atuou pelo Internacional entre 2012 e 2013, tem se destacado em uma nova empreitada esportiva: o tênis profissional. Aos 45 anos, Diego Forlán fez sua estreia no circuito profissional durante o Torneio Challenger de Montevidéu, no Uruguai, evento realizado em quadras de saibro com premiação de US$ 133 mil, em novembro de 2024.

O ex-jogador de futebol do Uruguai, Diego Forlán, joga tênis com Gerardo Kronfeld durante a partida do clube no Carrasco Lawn Tennis, em Montevidéu, Uruguai, na segunda-feira, 28 de outubro de 2024. (AP Photo/Matilde Campodonico)

Formando dupla com o argentino Federico Coria, Diego Forlán enfrentou os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos, sendo derrotado por 6/1 e 6/2 em uma partida que durou apenas 47 minutos. Apesar do revés, a presença do ex-atacante uruguaio gerou grande interesse dos torcedores e da mídia esportiva.

A transição de Diego Forlán para o tênis profissional reforça sua paixão pelo esporte e sua busca por novos desafios, após uma carreira de sucesso no futebol, onde brilhou no Internacional, além de clubes como Atlético de Madrid, Villarreal e Peñarol.

Carreira de Diego Forlán como jogador

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, Forlán recebeu imenso apoio do público presente na quadra central lotada. Apesar de algumas boas jogadas, sua falta de experiência no tênis profissional ficou evidente, sendo frequentemente alvo dos adversários quando estava na rede. Ainda assim, sua participação trouxe momentos de empolgação para os espectadores.

Diego Forlán disputou 55 partidas pelo Internacional, marcando 22 gols e deixando sua marca como um dos estrangeiros de destaque no clube gaúcho entre 2012 e 2013.

Diego Forlán, do Uruguai, observa durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2014 entre Colômbia e Uruguai no Maracanã, em 28 de junho de 2014, no Rio de Janeiro, Brasil. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Pós-carreira de jogador de futebol

Após sua passagem pelo clube gaúcho, atuou em equipes como Cerezo Osaka, do Japão, e Peñarol, do Uruguai, antes de anunciar sua aposentadoria dos gramados em 2019. Além disso, tentou a carreira de treinador, comandando o Peñarol em 2020 e o Atenas, da segunda divisão uruguaia, em 2021.

A transição de Forlán para o tênis profissional demonstra sua contínua dedicação ao esporte e sua capacidade de se reinventar. Embora sua estreia não tenha resultado em vitória, sua determinação e amor pelo esporte continuam a inspirar fãs ao redor do mundo.