A seleção é conhecida por seu estilo de jogo ofensivo e criatividade.

O Brasil possui cinco títulos de Copa do Mundo: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

A Seleção Brasileira é considerada a maior seleção do planeta. E o Lance! responde: quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil tem?

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com cinco títulos mundiais, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, o Brasil é o único país a ter participado de todas as edições do torneio e o símbolo máximo da arte do futebol. Das arrancadas de Garrincha à genialidade de Pelé, da precisão de Romário à força de Ronaldo Fenômeno, o Brasil construiu uma trajetória lendária que mistura talento, emoção e identidade nacional. Cada conquista representa uma geração inesquecível — e, juntas, formam o DNA do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil tem?

1958: o nascimento do mito e o primeiro título do Brasil

A primeira taça veio em 1958, na Suécia, e marcou o início da lenda do futebol brasileiro. A equipe comandada por Vicente Feola encantou o mundo com um estilo ofensivo, técnico e criativo, liderado por dois jovens que mudariam a história do esporte: Pelé e Garrincha.

Após um início equilibrado, o Brasil deslanchou na fase final. Venceu a França por 5 a 2 na semifinal e repetiu o placar na final contra a Suécia, com dois gols de Pelé, dois de Vavá e um de Zagallo.

Com apenas 17 anos, Pelé tornou-se o símbolo da nova era, chorando nos ombros de Gilmar ao erguer a taça Jules Rimet.

continua após a publicidade

Era o início da mística brasileira: futebol arte, alegria e vitória.

1962: o bicampeonato e a força de Garrincha

Quatro anos depois, no Chile, o Brasil confirmou sua supremacia e conquistou o bicampeonato mundial.

Mesmo com Pelé lesionado logo no início do torneio, a seleção comandada por Aymoré Moreira encontrou em Garrincha o protagonista da campanha.

O craque do Botafogo destruiu as defesas adversárias com dribles desconcertantes e marcou gols decisivos contra Inglaterra e Chile. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá.

continua após a publicidade

Com isso, o Brasil tornou-se o terceiro país na história a conquistar dois títulos consecutivos, ao lado de Itália e Uruguai. Era a confirmação de um estilo que unia improviso e genialidade natural.

1970: a consagração do futebol-arte do Brasil

A Copa de 1970, no México, foi a mais icônica da história. A equipe treinada por Mário Zagallo reuniu craques como Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, Rivelino e Carlos Alberto Torres — um dos times mais talentosos já formados.

Com um futebol vistoso e ofensivo, o Brasil venceu todos os seus jogos e encantou o planeta.

Na final, diante da Itália, no Estádio Azteca, goleou por 4 a 1, com gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto, este último após uma jogada coletiva perfeita que simboliza o futebol-arte brasileiro.

O título deu ao Brasil a taça Jules Rimet em definitivo e eternizou Pelé como o único jogador tricampeão mundial. Até hoje, aquele time é considerado o melhor da história do futebol.

1994: o renascimento com Romário e Bebeto

Depois de 24 anos de espera, o Brasil voltou ao topo em 1994, nos Estados Unidos.

A equipe de Carlos Alberto Parreira era equilibrada e pragmática, com uma dupla de ataque memorável: Romário e Bebeto.

O time não encantou como em 1970, mas foi eficiente. Superou adversários duros como Holanda e Suécia até chegar à final contra a Itália, em Pasadena. Após empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis — e Taffarel brilhou, defendendo a cobrança de Massaro.

Baggio isolou o último chute, e o Brasil conquistou o tetracampeonato, com Romário eleito o melhor jogador do torneio. A imagem do "bebezinho" entre Romário e Bebeto após o gol nas quartas virou símbolo daquela geração.

2002: o pentacampeonato e a era dos Fenômenos

O quinto título veio em 2002, no Japão e Coreia do Sul, sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

O time misturava juventude e experiência, com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos como pilares de um elenco técnico e letal.

Após uma campanha impecável, o Brasil derrotou a Alemanha por 2 a 0 na final, com dois gols de Ronaldo Fenômeno, que se recuperava de uma grave lesão sofrida anos antes.

Com oito gols no torneio, Ronaldo foi o artilheiro e o símbolo da redenção.

O título confirmou o Brasil como o único pentacampeão mundial — um recorde que permanece até hoje.

Cafu, o capitão, levantou a taça gritando: "Regina, eu te amo!", eternizando a emoção daquele momento.

O estilo brasileiro: arte, alegria e improviso

O sucesso do Brasil nas Copas é resultado de um estilo inconfundível: o futebol jogado com leveza, criatividade e emoção. Do drible à celebração, a seleção transformou o esporte em expressão cultural e arte popular.

A escola brasileira produziu gênios como Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Neymar, cada um carregando o legado do futebol arte adaptado ao seu tempo. Mesmo sem conquistar desde 2002, o Brasil segue como referência mundial de talento e tradição.

Curiosidades sobre o Brasil nas Copas

O Brasil é o único país pentacampeão mundial (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). É também o único a disputar todas as edições da Copa do Mundo desde 1930. Pelé é o maior campeão individual, com três títulos. O país lidera o ranking de vitórias, gols marcados e finais disputadas. Entre 1958 e 2002, o Brasil venceu 5 das 11 Copas realizadas — quase metade das edições no período.

Resumo histórico