Desde 1966, a seleção teve semifinais em 1990, 2018 e 2022, mas não conquistou novos títulos.

A final foi disputada no Wembley Stadium contra a Alemanha Ocidental, terminando 4 a 2.

A Inglaterra é o berço do futebol, mas, ironicamente, possui apenas um título de Copa do Mundo em sua história. A conquista veio em 1966, quando o país sediou o torneio e levantou a taça diante de sua torcida, no lendário Wembley Stadium, em Londres.

Desde então, os ingleses têm buscado repetir aquele feito que marcou gerações e definiu o estilo tradicional do futebol britânico. Apesar de possuir uma das ligas mais poderosas e técnicas do planeta — a Premier League —, a seleção inglesa não conseguiu transformar sua força doméstica em novos títulos mundiais.

Quantos títulos de Copa do Mundo a Inglaterra tem?

O título de 1966: a glória em Wembley

A Copa do Mundo de 1966 foi disputada na própria Inglaterra, entre 11 e 30 de julho. Sob o comando do técnico Alf Ramsey, o time contava com craques como Bobby Charlton, Gordon Banks, Bobby Moore e Geoff Hurst — nomes que se tornariam eternos na história do futebol.

A final aconteceu no Wembley Stadium, em Londres, diante de mais de 96 mil torcedores, contra a poderosa Alemanha Ocidental. O jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal e foi decidido na prorrogação. Geoff Hurst marcou dois gols adicionais, incluindo o polêmico "gol fantasma", que bateu no travessão e foi validado pela arbitragem — um dos lances mais discutidos da história das Copas.

Com o placar final de 4 a 2, a Inglaterra conquistou seu primeiro e único título mundial. Geoff Hurst tornou-se o único jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo, e o capitão Bobby Moore ergueu a taça Jules Rimet, um dos momentos mais icônicos do futebol inglês.

Craques e legado da geração campeã da Inglaterra

O elenco de 1966 é considerado o maior da história da seleção inglesa. O goleiro Gordon Banks foi decisivo em várias partidas, e Bobby Charlton, eleito melhor jogador do torneio, simbolizou o equilíbrio entre técnica e disciplina tática. No ataque, Geoff Hurst e Martin Peters garantiam poder de fogo, enquanto a zaga, comandada por Bobby Moore, representava a essência do "football made in England".

A conquista elevou o status do país no cenário mundial e consolidou a Inglaterra como uma potência esportiva. O título também reforçou o orgulho nacional, em um período de reconstrução cultural e econômica pós-Segunda Guerra Mundial.

Campanhas próximas e decepções posteriores

Desde 1966, a Inglaterra viveu diversas tentativas frustradas de repetir o sucesso. O time alcançou semifinais em 1990, 2018 e 2022, mas acabou eliminado por margens mínimas em todas.

Na Copa de 1990, na Itália, a equipe de Gary Lineker e Paul Gascoigne foi derrotada pela Alemanha nos pênaltis. Em 2018, na Rússia, o jovem grupo comandado por Gareth Southgate caiu diante da Croácia, novamente em uma semifinal dramática.

A Inglaterra tem sido uma das seleções mais consistentes nas últimas décadas, mas ainda sofre com o peso de sua história. A pressão da mídia local e as expectativas da torcida fazem de cada Copa um teste psicológico tanto quanto técnico.

A nova geração e a busca pelo bicampeonato

Nos últimos anos, a Inglaterra tem vivido uma das melhores fases de renovação em décadas. Nomes como Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka e Declan Rice formam a base de uma geração técnica e equilibrada. Sob o comando de Gareth Southgate, o time chegou à final da Eurocopa de 2021 e às semifinais da Copa do Mundo de 2022, mostrando consistência e maturidade tática.

A estrutura de formação inglesa — com academias modernas e investimento nas categorias de base — tem sido fundamental para elevar o nível da seleção. O país sonha em repetir 1966 e provar que o berço do futebol ainda é capaz de conquistar o mundo.

Curiosidades da história da Inglaterra nas Copas

A Inglaterra estreou tardiamente em Copas, participando apenas a partir de 1950, no Brasil.

O país ficou fora das edições de 1974, 1978 e 1994, por não se classificar.

O título de 1966 segue sendo o único conquistado por uma seleção britânica.

Geoff Hurst continua sendo o único jogador da história a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo.

Desde 1998, a Inglaterra participa de todas as edições do torneio.

Resumo histórico

A Inglaterra tem 1 título de Copa do Mundo, conquistado em 1966, com Bobby Moore como capitão e Geoff Hurst como herói da final. Apesar da longa espera por um novo troféu, o país continua figurando entre as grandes potências do futebol mundial, e a nova geração reacende o sonho do bicampeonato.