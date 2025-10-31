A conquista de 2018 reafirmou a força do time sob a liderança de Didier Deschamps.

A França é uma das grandes forças do futebol mundial no século XXI e uma das seleções mais regulares das últimas décadas. O Lance! responde: quantos títulos de Copa do Mundo a França tem?

Com dois títulos de Copa do Mundo, conquistados em 1998 e 2018, a seleção francesa consolidou-se como símbolo de talento, diversidade e renovação constante. O país viveu um crescimento impressionante desde os anos 1980, revelando craques como Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Griezmann, Pogba, Mbappé e Kanté. Hoje, a França é uma das seleções mais temidas do planeta — capaz de unir técnica, força física e tática de alto nível em todas as gerações.

1998: o primeiro título, em casa e com Zidane como herói

A Copa do Mundo de 1998, disputada na França, marcou o auge de uma geração de ouro comandada por Aimé Jacquet. O torneio, que reuniu 32 seleções pela primeira vez, teve um roteiro perfeito para os anfitriões. A equipe francesa contava com uma base sólida: Barthez no gol, Desailly e Blanc na defesa, Deschamps e Petit no meio, e Zidane como maestro.

Na final, realizada no Stade de France, em Saint-Denis, a França enfrentou o Brasil, atual campeão mundial. Com uma atuação impecável, venceu por 3 a 0, com dois gols de Zidane — ambos de cabeça — e um de Emmanuel Petit nos acréscimos. A imagem de Zidane erguendo a taça Jules Rimet diante de 80 mil torcedores é um dos momentos mais marcantes da história do futebol francês.

O título foi o primeiro da França em Copas e representou o triunfo de uma geração multicultural, com jogadores de origens diversas que simbolizavam a pluralidade do país.

2018: o segundo título da França e a consagração de uma nova era

Vinte anos depois, a França voltou ao topo do mundo com um futebol moderno e dominador.

Na Copa da Rússia de 2018, comandada por Didier Deschamps — capitão do time campeão em 1998 —, a equipe misturava juventude, potência física e maturidade tática.

O elenco contava com estrelas em todas as posições: Lloris no gol, Varane e Umtiti na defesa, Kanté e Pogba no meio, e Griezmann e Mbappé no ataque. A campanha foi impecável: vitórias sobre Argentina (4–3), Uruguai (2–0) e Bélgica (1–0) levaram a França à final, contra a Croácia.

Na decisão, em Moscou, a França venceu por 4 a 2, com gols de Griezmann, Pogba, Mbappé e um contra de Mandzukic. Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé brilhou e se tornou o segundo adolescente da história a marcar em uma final de Copa, igualando Pelé (1958).

A França levantava assim seu segundo título mundial, unindo gerações e reafirmando seu papel central no futebol global.

Craques, gerações e a escola francesa

A força da França está na sua capacidade de formar talentos em larga escala. Centros como Clairefontaine, a academia nacional, tornaram-se referência mundial no desenvolvimento de jogadores. De Zidane a Mbappé, o país construiu um modelo baseado em técnica, inteligência e preparo físico — um equilíbrio raro no futebol moderno.

A geração de 1998 ficou marcada pela elegância e controle de jogo, enquanto a de 2018 trouxe velocidade, transições rápidas e poder de decisão. Em ambas, o DNA francês permaneceu: disciplina tática, criatividade e espírito coletivo.

Campanhas históricas e frustrações

Antes do primeiro título, a França havia chegado perto em 1982 e 1986, quando foi semifinalista com Platini e companhia. Em 2006, a equipe voltou a uma final, na Alemanha, com Zidane, Henry, Vieira e Makelele, mas perdeu nos pênaltis para a Itália após o famoso "golpe de cabeça" de Zidane em Materazzi.

Já em 2022, no Catar, a França quase conquistou o tricampeonato. Mesmo com vários desfalques, chegou à final e empatou por 3 a 3 com a Argentina, em um dos maiores jogos da história das Copas. 2Mbappé marcou três gols e foi artilheiro do torneio, mas os argentinos venceram nos pênaltis.

O desempenho, porém, confirmou o poder da França como uma das maiores seleções do século.

Curiosidades da França nas Copas

É o único país campeão mundial e europeu com o mesmo técnico e capitão: Didier Deschamps (capitão em 1998, técnico em 2018).

Mbappé, com 19 anos, foi eleito o melhor jovem da Copa de 2018.

Zidane foi eleito o melhor jogador da Copa de 2006, mesmo sem o título.

A França sediou duas Copas (1938 e 1998) e venceu uma delas.

A seleção é conhecida como “Les Bleus”, em referência à cor tradicional do uniforme.

Resumo histórico