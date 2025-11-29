Final será contra o Palmeiras em Lima, neste sábado, 29 de novembro.

Flamengo chega à final da Libertadores de 2025 após empate com o Racing.

O Flamengo vive em 2025 mais um capítulo da sua trajetória continental. O empate sem gols contra o Racing, em Avellaneda, levou o clube à quinta final da Copa Libertadores da América, consolidando uma presença dominante no torneio nos últimos anos. Saiba quantas finais de Libertadores o Flamengo tem.

Será a quarta decisão nos últimos sete anos, um feito que coloca o Rubro-Negro no grupo das maiores forças do futebol sul-americano neste século. Com três títulos (1981, 2019 e 2022) e um vice-campeonato (2021), o Flamengo chega à final de 2025 com a possibilidade de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição, superando Santos, Grêmio, São Paulo e Palmeiras — este último justamente o adversário da grande final marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru.

O momento atual simboliza a união de eras: a memória sagrada construída pela geração de Zico nos anos 1980, o impacto devastador da equipe de Jorge Jesus em 2019 e a maturidade vencedora do time de Dorival Júnior em 2022. Agora, sob nova liderança técnica e com protagonistas como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e a simbólica presença de Filipe Luís no comando, o Flamengo tenta escrever mais um capítulo épico.

Antes da final contra o Palmeiras, veja todas as decisões do Flamengo na Libertadores.

Todas as finais de Libertadores do Flamengo

1981 – A consagração da geração de Zico

A primeira final da história rubro-negra foi também a primeira conquista. Em 1981, o Flamengo viveu seu auge técnico e emocional sob o comando de Paulo César Carpegiani. Com Zico, Júnior, Leandro, Andrade e Adílio, o time enfrentou o Cobreloa, do Chile, em uma das finais mais tensas da história da Libertadores.

Primeiro jogo: 2 a 1 no Maracanã, dois gols de Zico Segundo jogo: 0 a 1 no Chile, em partida marcada pela violência chilena Jogo desempate (Centenário): 2 a 0, novamente com dois gols de Zico

A vitória em Montevidéu deu ao Flamengo seu primeiro título e projetou a equipe ao Mundial de Clubes, vencido semanas depois sobre o Liverpool. Zico terminou a Libertadores como artilheiro, com 11 gols. A conquista de 1981 consolidou o clube como potência continental.

2019 – A virada épica do Flamengo em Lima

Após 38 anos longe da final, o Flamengo de Jorge Jesus voltou ao grande palco continental em 2019. Em Lima, o River Plate parecia controlar o jogo, saiu na frente com Borré e administrava a partida até os minutos finais.

Foi então que o roteiro se tornou inesquecível:

44’ do 2º tempo: Gabigol empata 47’ do 2º tempo: Gabigol vira

A vitória por 2 a 1, na primeira final em jogo único da história, entrou para o folclore do clube. O time jogava um futebol intenso, ofensivo e encantador, que simbolizou uma temporada quase perfeita — título brasileiro e final do Mundial, novamente contra o Liverpool.

2021 – A derrota mais dolorosa

Dois anos depois, o Flamengo retornou ao Estádio Centenário, agora para enfrentar o Palmeiras, em busca do tricampeonato. O jogo começou com Raphael Veiga abrindo o placar logo no início. Gabigol empatou na segunda etapa, e a partida seguiu para a prorrogação.

No tempo extra, veio o lance que marcaria negativamente a final:

Escorregão de Andreas Pereira, recuperação de Deyverson e gol do título palmeirense.

A derrota por 2 a 1 foi traumática e representou o único vice-campeonato do Flamengo na Libertadores. Renato Gaúcho deixaria o cargo após a final.

2022 – A maturidade do tricampeão Flamengo

Em 2022, o Flamengo voltou à decisão com outra postura: equilíbrio, solidez e confiança. Sob o comando de Dorival Júnior, o time fez campanha quase perfeita — 12 vitórias e apenas um empate.

Na final em Guayaquil, contra o Athletico-PR, o Flamengo foi superior desde o início. Aos 49 minutos do primeiro tempo, Gabigol marcou o gol do título após jogada construída pela esquerda. A vitória por 1 a 0 coroou uma geração vencedora e colocou o clube no grupo dos tricampeões brasileiros da Libertadores.

Gabigol se tornou, mais uma vez, protagonista de decisão, reforçando seu status como um dos maiores jogadores da história rubro-negra em competições continentais.

2025 – A chance do tetracampeonato contra o Palmeiras

A caminhada de 2025 confirma o Flamengo como presença constante no topo da América. A classificação à decisão veio após uma campanha sólida e um confronto duríssimo diante do Racing, decidido com empate sem gols em Avellaneda e vitória no agregado.

Agora, o clube reencontra o Palmeiras, uma espécie de "rival continental" da era moderna — adversário das finais de 2021 e da Supercopa.

A final em Lima pode marcar:

O quarto título do Flamengo O primeiro tetracampeão brasileiro da história A consolidação da nova era sob comando de Filipe Luís Será também a chance de recuperar o trauma de 2021 e de reafirmar o domínio rubro-negro em decisões recentes.

Afinal, quantas finais de Libertadores o Flamengo tem?

Até 2025, o Flamengo disputou 5 finais de Libertadores: