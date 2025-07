O Grande Prêmio da Bélgica é uma das corridas mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. Realizado majoritariamente no lendário circuito de Spa-Francorchamps, o GP belga faz parte da elite da categoria desde os primórdios do campeonato mundial, atraindo fãs por sua combinação de velocidade, curvas icônicas e clima imprevisível. Confira todos os vencedores do GP da Bélgica de F1.

A pista belga é conhecida como uma das mais técnicas do mundo e já viu grandes nomes da Fórmula 1 escreverem capítulos marcantes da história do automobilismo por lá. Vencer em Spa é sinônimo de prestígio e habilidade, o que torna sua galeria de campeões ainda mais especial.

Ao longo das décadas, pilotos como Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jim Clark, Lewis Hamilton e Max Verstappen se destacaram por suas performances dominantes na Bélgica. Equipes lendárias como Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull também colecionam triunfos por lá.

Neste guia, você confere todos os vencedores do GP da Bélgica de Fórmula 1, com listas atualizadas dos maiores campeões entre pilotos, construtores e fabricantes de motores.

Todos os vencedores do GP da Bélgica de F1

Maiores do GP da Bélgica – Pilotos

Michael Schumacher é o maior vencedor da história do GP da Bélgica, com 6 vitórias. Ayrton Senna e Lewis Hamilton vêm logo atrás, com 5 vitórias cada, sendo que o brasileiro venceu quatro vezes consecutivas entre 1988 e 1991. Jim Clark e Kimi Räikkönen também deixaram suas marcas com 4 vitórias cada — Clark, inclusive, também com quatro triunfos seguidos, de 1962 a 1965.

continua após a publicidade

Pilotos com mais vitórias no GP da Bélgica:

6 vitórias – Michael Schumacher (Alemanha) - 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002

5 vitórias – Ayrton Senna (Brasil)- 1985, 1988, 1989, 1990, 1991

5 vitórias – Lewis Hamilton (Reino Unido) - 2010, 2015, 2017, 2020, 2024

4 vitórias – Jim Clark (Reino Unido) - 1962, 1963, 1964, 1965

4 vitórias – Kimi Räikkönen (Finlândia) - 2004, 2005, 2007, 2009

Outros destaques com múltiplas vitórias:

3 vitórias – Juan Manuel Fangio (Argentina) - 1950, 1954, 1955

3 vitórias – Damon Hill (Reino Unido) - 1993, 1994, 1998

3 vitórias – Sebastian Vettel (Alemanha) - 2011, 2013, 2018

3 vitórias – Max Verstappen (Países Baixos) - 2021, 2022, 2023

Construtores com mais vitórias no GP da Bélgica

Entre as equipes, a Ferrari é a maior vencedora da história do GP da Bélgica, com 18 vitórias, seguida pela McLaren com 14 e pela Lotus com 8. A Mercedes, mesmo com domínio recente na era híbrida, soma 8 vitórias — algumas ainda antes da era moderna da F1.

Construtores com mais vitórias:

Ferrari (Itália) – 18 vitórias - 1952, 1953, 1956, 1961, 1966, 1975, 1976, 1979, 1984, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2018, 2019

McLaren (Reino Unido) – 14 vitórias - 1968, 1974, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2012

Lotus (Reino Unido) – 8 vitórias - 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1977, 1978, 1985

Mercedes (Alemanha) – 8 vitórias - 1935, 1939, 1955, 2015, 2016, 2017, 2020, 2024

Red Bull (Áustria) – 6 vitórias - 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023

Outros campeões incluem Alfa Romeo (4 vitórias), Williams (4), Bugatti (3), Maserati (2) e Benetton (2).

Fabricantes de motores com mais vitórias

Entre os fabricantes de motores, Ferrari também lidera com 18 vitórias, tanto como equipe quanto como fornecedora. A Mercedes, incluindo os motores Ilmor da era Benetton e McLaren, aparece com 14. O lendário motor Ford Cosworth também teve papel importante, com 10 vitórias.

Fabricantes de motor mais vitoriosos: