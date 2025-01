Pilotos recordistas de títulos na F1: conheça os campeões

A Fórmula 1 é o ápice do automobilismo, e conquistar um título mundial é o sonho de todo piloto. Ao longo de mais de sete décadas de história, apenas 34 pilotos conseguiram o feito, sendo que alguns deles se destacaram com múltiplos títulos, tornando-se verdadeiras lendas do esporte. Entre recordes, rivalidades e grandes performances, esses campeões moldaram a história da categoria. O Lance! te mostra os pilotos recordistas de títulos na F1.

Abaixo, conheça os maiores vencedores da Fórmula 1, com um detalhamento das conquistas de cada piloto. Desde os pioneiros até os dominadores modernos, esses nomes brilham como sinônimo de excelência na F1.

Pilotos recordistas de títulos na F1

Michael Schumacher (Alemanha) – 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Michael Schumacher foi um dos maiores ícones da F1, estabelecendo recordes em sua era de domínio pela Ferrari. Seus sete títulos, conquistados ao longo de uma carreira brilhante, incluíram dois pela Benetton e cinco consecutivos pela equipe italiana. Schumacher redefiniu o esporte com seu talento e comprometimento.

Lewis Hamilton (Reino Unido) – 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Lewis Hamilton igualou o recorde de Schumacher com sete títulos mundiais, tornando-se um dos pilotos mais vitoriosos da história. Seu domínio veio principalmente na era híbrida da F1 com a Mercedes, onde estabeleceu novos padrões de consistência e velocidade.

Juan Manuel Fangio (Argentina) – 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

O argentino Juan Manuel Fangio foi um dos primeiros grandes nomes da F1. Ele conquistou cinco títulos em uma época em que a segurança era mínima, mas o talento e a coragem eram máximos. Fangio pilotou para várias equipes, incluindo Mercedes e Maserati, deixando um legado eterno.

Alain Prost (França) – 4 títulos (1985, 1986, 1989, 1993)

Alain Prost, conhecido como "O Professor", destacou-se por seu estilo cerebral e estratégico. Seus quatro títulos foram conquistados em eras diferentes, representando a McLaren, Williams e Renault, e suas batalhas com Ayrton Senna foram históricas.

Sebastian Vettel (Alemanha) – 4 títulos (2010, 2011, 2012, 2013)

Sebastian Vettel dominou a F1 na primeira metade da década de 2010, vencendo quatro títulos consecutivos com a Red Bull. Seu talento e consistência consolidaram sua posição como um dos maiores da era moderna.

Max Verstappen (Holanda) – 4 títulos (2021, 2022, 2023, 2024)

O holandês Max Verstappen é a mais recente força dominante na F1. Com seu estilo agressivo e arrojado, ele conquistou quatro títulos consecutivos pela Red Bull, consolidando seu nome entre os maiores da categoria.

Ayrton Senna (Brasil) – 3 títulos (1988, 1990, 1991)

Ayrton Senna é um dos maiores ícones da história da Fórmula 1, amplamente reconhecido por sua habilidade extraordinária, especialmente em pistas molhadas, e pela sua paixão inigualável pelo esporte. Senna conquistou três campeonatos mundiais, todos pela McLaren, em uma das eras mais competitivas da F1.

Jack Brabham (Austrália) – 3 títulos (1959, 1960, 1966)

Jack Brabham foi um pioneiro da F1, vencendo três campeonatos e se tornando o único piloto a conquistar um título com um carro de sua própria equipe, a Brabham. Ele foi um inovador tanto dentro quanto fora das pistas.

Jackie Stewart (Reino Unido) – 3 títulos (1969, 1971, 1973)

O escocês Jackie Stewart foi um dos pilotos mais consistentes de sua geração. Além de suas conquistas, ele também é lembrado por seu trabalho em prol da segurança na F1, tornando-o um verdadeiro embaixador do esporte.

Niki Lauda (Áustria) – 3 títulos (1975, 1977, 1984)

Niki Lauda superou um acidente quase fatal em 1976 para retornar mais forte e conquistar mais dois títulos mundiais. Sua habilidade técnica e determinação o tornaram uma lenda da F1.

Nelson Piquet (Brasil) – 3 títulos (1981, 1983, 1987)

Nelson Piquet foi o primeiro brasileiro a vencer três títulos mundiais. Conhecido por sua inteligência e habilidade em desenvolver carros, Piquet brilhou em diferentes eras e equipes, incluindo Brabham e Williams.

Outros pilotos recordistas de títulos na F1

Além dos recordistas citados acima, a Fórmula 1 contou com outros pilotos brilhantes, como Emerson Fittipaldi e Fernando Alonso, que também conquistaram múltiplos títulos. A história da F1 continua sendo escrita, e novas lendas surgem a cada temporada.