Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

O confronto entre Flamengo e Atlético-MG é um dos mais emblemáticos do futebol brasileiro. De um lado, o clube mais popular do país, multicampeão nacional e internacional. Do outro, o Galo, tradicional, competitivo e com uma torcida vibrante. Esse duelo carrega rivalidade histórica, confrontos marcantes e equilíbrio absoluto ao longo dos anos. O Lance! apresenta as estatísticas de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao contrário de outros clássicos interestaduais que pendem para um dos lados, Flamengo e Atlético-MG dividem a história com números idênticos em vitórias no Campeonato Brasileiro. Cada clube venceu 29 vezes, e o restante dos jogos terminou empatado. O clássico é um verdadeiro tira-teima, que costuma ser decidido nos detalhes — seja com gols históricos, atuações individuais de craques ou decisões polêmicas.

Um dos pontos mais curiosos do confronto está na força dos mandantes. O Galo impõe respeito em Belo Horizonte, enquanto o Flamengo é dominante no Maracanã. O mando de campo pesa, mas as vitórias fora de casa também marcam presença em momentos decisivos, tornando o duelo imprevisível e sempre aguardado por torcedores e amantes do futebol.

continua após a publicidade

A seguir, veja os números completos de Flamengo x Atlético-MG no Brasileirão, incluindo vitórias, empates, desempenho em cada estádio, gols marcados e sofridos, além de séries de invencibilidade e jejum.

Histórico de confrontos entre Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão

Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão aconteceu 74 vezes, com 29 vitórias para cada clube e 16 empates. O equilíbrio é total: 39% dos jogos terminaram com vitória rubro-negra, 39% com triunfo do Galo e **22% com igualdade no placar.

continua após a publicidade

O Atlético-MG marcou 106 gols nesses confrontos (média de 1,43 por partida), enquanto o Flamengo balançou as redes 91 vezes (média de 1,23). Mesmo com o empate em número de vitórias, o Galo tem vantagem no total de gols marcados, o que reforça sua força ofensiva histórica diante do rival carioca.

Cada clube mandou 37 jogos. Em Belo Horizonte, o Atlético venceu 20, empatou 9 e perdeu 8, com aproveitamento de 54% em vitórias como mandante. Já o Flamengo venceu 21 dos 37 jogos disputados no Rio de Janeiro, empatou 7 e perdeu apenas 9 — o que representa 57% de vitórias em casa, reforçando o fator local como elemento determinante.

Desempenho do Atlético-MG no confronto

O Atlético-MG venceu 29 dos 74 jogos contra o Flamengo no Brasileirão, mantendo um desempenho consistente ao longo das décadas. O clube mineiro se destaca especialmente como mandante, com 20 vitórias em 37 partidas em casa, perdendo apenas 8 vezes.

O Galo marcou em 80% dos jogos e sofreu gols em 70%, mantendo média ofensiva de 1,43 gol por partida no confronto. Sua maior sequência invicta contra o Flamengo é de 6 jogos, e o clube já emplacou 3 vitórias consecutivas como sua melhor série positiva. O maior período sem vencer foi de 5 partidas, e a pior sequência de derrotas foi de 3 jogos.

O desempenho do Atlético em Belo Horizonte tem sido um pilar de equilíbrio neste clássico, e em diversas temporadas foi fundamental para garantir vantagem nos duelos diretos.

Desempenho do Flamengo no confronto

O Flamengo também soma 29 vitórias no histórico contra o Atlético-MG no Brasileirão, com desempenho dominante em seus domínios. Em 37 partidas no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro venceu 21 vezes, perdeu 9 e empatou 7 — aproveitamento de 57% em vitórias em casa.

A equipe carioca marcou gols em 70% das partidas e sofreu em 80%, o que indica maior vulnerabilidade defensiva em relação ao rival. Sua maior série invicta foi de 5 jogos, com 3 vitórias consecutivas como melhor sequência positiva. O Flamengo também teve jejum de até 6 jogos sem vencer e sequência negativa de 3 derrotas seguidas.

Apesar de ter menos gols no confronto, o Flamengo compensa com maior eficácia em casa e equilíbrio nos resultados gerais.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão