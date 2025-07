Flamengo venceu Atlético-MG por 4 a 1 no Engenhão na 6ª rodada do Brasileirão 2011.

No embalo de um sábado à noite, o Flamengo viveu uma montanha-russa de emoções diante do Atlético-MG, no Estádio Engenhão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Diante de 14 mil pagantes, o Rubro-Negro saiu atrás, levou vaias no intervalo e reagiu com uma atuação brilhante de Ronaldinho Gaúcho, que comandou a virada por 4 a 1 sobre o Galo, seu ex-clube. O Lance! relembra Flamengo 4 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2011.

Flamengo 4 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2011

A vitória colocou o time carioca entre os primeiros colocados da tabela, enquanto os mineiros estacionaram na zona intermediária. Mas o que ficou marcado na noite do dia 25 de junho de 2011 foi o reencontro emocional entre Ronaldinho e o Atlético, que havia tentado a contratação do camisa 10 meses antes — sem sucesso.

Primeiro tempo de tensão e vaias

A partida começou com intensidade, mas pouca inspiração. Flamengo e Atlético-MG apostavam na velocidade, mas pecavam no último passe. Do lado rubro-negro, Ronaldinho Gaúcho tentava organizar as ações, mas esbarrava em um dia pouco inspirado de Wanderley e Thiago Neves. Do outro lado, o Galo criava suas chances principalmente com Guilherme, mas errava muito nos lançamentos.

A torcida rubro-negra demonstrava impaciência com o time e o clima esquentou com a arbitragem permissiva de Wilson Luiz Seneme, que deixou o jogo correr, mesmo com entradas duras. O Flamengo foi para o intervalo sob vaias, com a equipe desorganizada e vulnerável na defesa com três zagueiros.

Galo sai na frente com Dudu Cearense

No início do segundo tempo, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças no Atlético, colocando Renan Oliveira e Neto Berola, e os mineiros voltaram melhores. Logo aos 7 minutos, o volante Dudu Cearense aproveitou cruzamento de Serginho e, livre de marcação, testou firme para abrir o placar: 1 a 0 para o Galo.

Com o Flamengo apático, Vanderlei Luxemburgo respondeu rapidamente, sacando o zagueiro David Braz para a entrada de Negueba, e trocando o apagado Wanderley por Deivid. As alterações seriam decisivas.

O despertar de Ronaldinho e do Flamengo

Aos 21 minutos, o jogo mudou. Após cruzamento da direita, Ronaldinho Gaúcho dominou com categoria no peito e finalizou de primeira, no ângulo esquerdo de Renan Ribeiro, marcando um golaço que fez até as vaias se transformarem em aplausos. Na comemoração, o camisa 10 reverenciou a torcida com um gesto de respeito — como fazem os japoneses — e selou a reconciliação com as arquibancadas.

Aos poucos, o Flamengo cresceu, embalado pela empolgação. A virada veio aos 31, quando Negueba invadiu a área e cruzou rasteiro para Thiago Neves, livre, empurrar para o gol: 2 a 1. O Galo, que antes parecia mais organizado, passou a assistir à atuação envolvente dos donos da casa.

Goleada no fim e festa rubro-negra

O Flamengo seguiu em cima, e o placar se ampliou aos 40 minutos, quando Muralha achou Deivid com um belo passe. O atacante finalizou no alto, na saída do goleiro, e marcou o terceiro gol rubro-negro.

Já nos acréscimos, aos 45, Léo Moura cruzou para Deivid, que apareceu livre na pequena área para empurrar para as redes e decretar o placar final: 4 a 1, em um verdadeiro baile no Engenhão.

Ficha técnica – Flamengo 4 x 1 Atlético-MG

Data: 25 de junho de 2011

Local: Estádio Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Público pagante: 14.054

Público presente: 16.870

Renda: R$ 393.100,00

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP/FIFA)

Gols:

ATL: Dudu Cearense (7' 2ºT)

FLA: Ronaldinho (21' 2ºT), Thiago Neves (31' 2ºT), Deivid (40' e 45' 2ºT)

Cartões amarelos:

Guilherme, Dudu Cearense, Renan Ribeiro (ATL); Thiago Neves (FLA)

Flamengo: Felipe; Welinton, David Braz (Negueba), Ronaldo Angelim; Léo Moura, Luiz Antônio (Muralha), Renato Abreu, Thiago Neves, Junior Cesar; Ronaldinho, Wanderley (Deivid)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético-MG: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Leonardo Silva, Guilherme Santos; Giovanni Augusto (Toró), Serginho, Dudu Cearense, Daniel Carvalho (Renan Oliveira); Magno Alves (Neto Berola), Guilherme

Técnico: Dorival Júnior