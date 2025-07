O tênis segue uma tradição antiga: o saque deve alternar entre o lado direito (deuce) e o lado esquerdo (advantage) a cada ponto disputado. Isso significa que o primeiro saque de um game começa no lado direito, o segundo no esquerdo, e assim por diante, independentemente do resultado anterior. Essa alternância mantém o equilíbrio tático, já que as condições de jogo — como sol, vento e desgaste físico dos jogadores — variam de um lado a outro. O Lance! explica por que o saque alterna de lado no tênis.

A lógica é simples: ao mudar o lado de saque, tanto o sacador quanto o recebedor têm que se adaptar repetidamente às condições e ângulos do jogo, o que impede que um lado do court favoreça repetidamente um dos atletas. Além disso, a alternância mantém o ritmo da partida constante, equilibrando a dinâmica entre ofensiva e defensiva. Se o saque pudesse ser sempre de um único lado, haveria risco de vantagem excessiva, especialmente em situações graves como deuce ou match point.

Por que o saque alterna de lado no tênis?

Como a alternância de saque funciona na prática no tênis

De acordo com as regras do tênis, o saque inicia no lado direito, mesmo que a bola já tenha sido chamada de “deuce”. No ponto seguinte, o saque passa para o lado esquerdo, chamado “advantage court”. Esse ciclo continua até o fim do game. Ou seja, o saque nunca permanece em um mesmo lado por dois pontos consecutivos. Essa alternância se reinicia a cada game, mantendo o padrão limpo e previsível.

A escolha do lado não leva em conta se o sacador venceu ou perdeu o ponto anterior: o critério é exatamente a paridade do número de pontos jogados até o momento. Se já houve número par de pontos (por exemplo: 0, 2, 4…), volta-se sempre ao lado direito; se ímpar (1, 3, 5…), ao lado esquerdo.

Por que essa alternância é importante no tênis

1. Neutraliza as condições externas

Em quadras expostas ao vento ou sol, um lado pode ser mais vantajoso. Alternar o saque ajuda a diluir o impacto dessas variáveis, mantendo o jogo mais justo.

2. Mantém ritmo mental e físico

A alternância obriga o sacador a se adaptar a diferentes ângulos e posições ao longo do game, reduzindo vícios e mantendo a consistência técnica.

3. Fomenta a estratégia tática

Recebedores precisam diversificar a posição de resposta, prevendo onde o saque virá. Por exemplo, no lado esquerdo, a recepção pode exigir deslocamento ligeiramente diferente, o que altera a dimensão do jogo.

Relação com pontuação e tiebreak no tênis

A alternância entre deuce e advantage se mantém particularmente relevante em pontos decisivos — como no 40–40 — quando a pressão é máxima. O sacador continua alternando lados, mas a diferença tática entre sacar do lado certo ou esquerdo pode decidir um rally perto do fim.

Em um tiebreak, o sistema muda: o primeiro ponto inicia do lado direito (como se fosse saque normal), mas depois disso, o saque continua alternando a cada dois pontos. Independentemente da alternância interna, em cada game subsequente o saque retorna ao padrão inicial.