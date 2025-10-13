O Palmeiras sempre foi um dos clubes mais estruturados do futebol brasileiro, e sua história recente mostra que o sucesso começa nas categorias de base. Da consagração de Marcos, ídolo eterno e campeão do mundo, ao surgimento de promessas como Estevão e Endrick, o clube mantém viva a tradição formadora da Academia de Futebol, em São Paulo. O Lance! apresenta os maiores jogadores revelados pelo Palmeiras.

A base palmeirense é reconhecida pela combinação de talento e disciplina. Sob uma metodologia moderna e integrada ao time principal, o Palmeiras tornou-se um dos maiores exportadores de jovens do país. Craques revelados nas últimas décadas consolidaram o clube como referência, enquanto lendas do passado moldaram sua identidade vencedora.

De Mazzola, símbolo dos anos dourados, até Gabriel Jesus, astro internacional, o Palmeiras mostrou ao mundo que investir em jovens é investir em história. As revelações refletem o DNA palestrino: talento, garra e mentalidade vitoriosa.

Maiores jogadores revelados pelo Palmeiras

A força da Academia de Futebol do Palmeiras

Desde os anos 1950, o Palmeiras é sinônimo de excelência técnica. As antigas “Academias” consagraram o clube como um centro formador de estilo refinado e futebol ofensivo. A atual Academia de Futebol 2, em Guarulhos, deu continuidade a esse legado, revelando talentos que brilharam no Brasil e na Europa.

Marcos – o Santo da torcida

Revelado no fim dos anos 1990, Marcos é o maior ídolo da história recente do Palmeiras. Formado na base alviverde, o goleiro tornou-se sinônimo de lealdade e amor ao clube. Herói da Libertadores de 1999 e campeão mundial com a Seleção em 2002, Marcos nunca deixou o Verdão, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua trajetória representa o espírito do palmeirense: fiel, guerreiro e vitorioso.

continua após a publicidade

Vágner Love – o artilheiro do amor

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vágner Love rapidamente se destacou pela combinação de velocidade, técnica e faro de gol. Com seu apelido carismático, conquistou a torcida alviverde na Copinha e depois na Série B 2003, tornando-se símbolo de entrega e gols. Sua passagem pelo clube abriu as portas para uma carreira internacional de sucesso na Rússia e, apesar de ter passado bem pelos rivais Corinthians e Flamengo, ainda segue ligado de certa forma ao Verdão.

Gabriel Jesus – o menino que virou fenômeno

Cria da Academia, Gabriel Jesus é o exemplo moderno do talento lapidado no Palmeiras. Formado nas categorias de base, estreou em 2015 e rapidamente se tornou protagonista. Foi campeão brasileiro, eleito melhor jogador jovem do país e vendido ao Manchester City, onde se consolidou como atacante de elite. Sua trajetória inspira a nova geração e mostra a eficiência da formação alviverde.

Endrick – a nova joia do futebol mundial

Revelado aos 16 anos, Endrick é um dos maiores talentos surgidos no futebol brasileiro nas últimas décadas. Com força física, técnica e maturidade incomuns para a idade, brilhou no time principal e foi vendido ao Real Madrid. Antes de sair, foi importantíssimo na arrancada final que levou o Palmeiras ao bicampeonato brasileiro em 2023.

Estêvão – o sucessor natural

Conhecido como “Messinho”, Estêvão é o mais recente fenômeno das categorias de base do Palmeiras. Com dribles rápidos e personalidade, o jovem meia-atacante segue os passos de Endrick e Gabriel Jesus, mostrando que a Academia segue produzindo talentos de classe mundial. Sua maturidade em campo e capacidade de decisão o colocam entre as promessas mais valiosas do futebol global, tendo sido eleito o Bola de Ouro do Brasileirão mais jovem da história, em 2024, aos 17 anos.