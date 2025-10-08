Uma das maiores viradas recentes ocorreu no Brasileirão, em que venceu por 4 a 3 após estar perdendo por 3 a 0.

Poucos clubes no Brasil têm uma relação tão forte com grandes viradas quanto o Palmeiras. Ao longo de sua história centenária, o Verdão colecionou momentos em que parecia derrotado, mas mostrou força, qualidade e poder de reação para mudar o destino das partidas. O Lance! relembra as maiores viradas do Palmeiras na história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esses jogos são lembrados com carinho pela torcida, que costuma associar o espírito palestrino à luta até o fim. De clássicos eletrizantes a duelos internacionais, passando por decisões de mata-mata, o Palmeiras deixou sua marca em reviravoltas épicas.

A seguir, veja cinco das maiores viradas do Palmeiras que entraram para a memória do futebol brasileiro.

Maiores viradas do Palmeiras na história

Virada pela conquista do Brasileirão

No Nilton Santos, pelo Brasileirão, o Palmeiras viveu uma das maiores viradas da era recente. Perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, o time comandado por Abel Ferreira reagiu de forma impressionante na segunda etapa. Endrick liderou a reação com grande atuação, Flaco López e Murilo completaram o placar e o Verdão venceu por 4 a 3, em uma das partidas mais emocionantes da competição. Com isso, o time embalou e venceu o Brasileirão, antes liderado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

Palmeiras 4 x 2 Flamengo – Copa Mercosul 1999

Um clássico interestadual também entrou para a história das viradas alviverdes. Pela Copa Mercosul de 1999, o Palmeiras enfrentou o Flamengo em duelo intenso. O Rubro-Negro chegou a abrir vantagem, mas o Verdão mostrou força e conseguiu virar para 4 a 2, garantindo um dos resultados mais lembrados da campanha naquela edição.

São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2025

No Choque-Rei válido pela 27ª rodada do Brasileirão de 2025, o Tricolor abriu 2 a 0 no primeiro tempo no Morumbi. Porém, o time de Abel Ferreira mais uma vez deu um show de resiliência e virou o jogo no segundo tempo com gols de Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa. O desespero são-paulino colocou a responsabilidade em cima de Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, que não deu um pênalti de Allan em Tapia quando a partida ainda estava 2 a 0.

continua após a publicidade

Palmeiras 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista 1993

No Choque-Rei válido pelo Paulistão de 1993, o São Paulo começou melhor e chegou a abrir vantagem no placar. Porém, a equipe palmeirense cresceu na partida e virou o jogo para 3 a 2, em um clássico que marcou a força do time de Parmalat na década de 1990. A reação diante de um rival tão forte deu ainda mais moral ao elenco alviverde.

Virada em Dérbi internacional

Na semifinal da Copa Libertadores de 2000, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 4 a 3. No duelo de volta, no Morumbi, o Verdão venceu por 3 a 2 e levou a disputa para os pênaltis. A virada no agregado veio com a classificação após vitória na marca da cal, em uma das noites mais marcantes da história palmeirense.

Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 1999

No jogo de ida, o Flamengo havia vencido por 2 a 1 no Maracanã. Na volta, no Parque Antártica, o Palmeiras precisava da virada para avançar. E ela veio: com gols de Júnior e dois de Euller, o Verdão superou os cariocas e se classificou em uma das viradas mais lembradas da história da Copa do Brasil.