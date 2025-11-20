A vitória representou não apenas uma conquista esportiva, mas uma afirmação social do clube como símbolo do povo e da inclusão no futebol.

O Sport Club Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, pelos irmãos Henrique, José e Luiz Poppe, filhos de imigrantes italianos. Naquela época, o futebol no Rio Grande do Sul era dominado por clubes ligados a colônias específicas, como o Grêmio (alemã) e o Fuss-Ball Porto Alegre. O Inter nasceu com uma proposta ousada e revolucionária no futebol: ser um clube aberto a todos, sem distinção de origem, raça ou classe social. O Lance! relembra o primeiro título da história do Internacional.

O nome "Internacional" foi escolhido justamente para simbolizar essa abertura — um clube que uniria pessoas de diferentes nacionalidades sob uma mesma bandeira. O vermelho foi adotado como cor principal para representar a paixão e a força que moviam os fundadores.

Primeiro título da história do Internacional

Nos primeiros anos, o Inter enfrentou enormes dificuldades. Não possuía campo próprio e treinava em terrenos emprestados. Ainda assim, a dedicação dos jogadores e a empolgação dos torcedores ajudaram a consolidar o clube como símbolo popular da cidade. Em 1910, o time inaugurou seu primeiro campo, na Rua Arlindo, e começou a disputar partidas contra rivais locais.

Quatro anos depois, o esforço seria recompensado. Em 1913, o Internacional conquistou seu primeiro título oficial, o Campeonato Citadino de Porto Alegre, superando o Grêmio e o Frisch Auf. A vitória representou o início de uma rivalidade centenária e o nascimento de uma das maiores paixões do futebol brasileiro.

O Campeonato Citadino de 1913

O torneio, organizado pela Liga Porto-Alegrense de Foot-Ball, reunia os principais clubes da cidade e tinha grande prestígio à época. O Inter, treinado por Rubens Meneghetti, iniciou a competição como azarão, já que o Grêmio dominava o cenário local desde 1904.

Com um time veloz e ofensivo, o Colorado surpreendeu os adversários. O ataque formado por Antônio Picoral, Poppe e Farias se destacou, e o clube venceu partidas decisivas, incluindo o histórico 4 a 1 sobre o Grêmio, a primeira vitória colorada no clássico que se tornaria o Grenal.

O Internacional terminou o campeonato invicto, conquistando o título de forma incontestável. A taça, entregue em uma cerimônia modesta, representou não apenas uma conquista esportiva, mas um ato de afirmação social. O Inter mostrava que o futebol também pertencia ao povo e que o talento podia vencer qualquer barreira.

O início da rivalidade e da identidade colorada

O título de 1913 foi o estopim da maior rivalidade do futebol gaúcho. Se o Grêmio simbolizava a tradição germânica e a elite, o Internacional se consolidava como o clube das massas, dos trabalhadores e dos imigrantes que buscavam reconhecimento. Essa divisão cultural e social se tornaria a base emocional do Grenal, um clássico que atravessaria o século como um dos mais intensos do mundo.

O Inter se orgulhava de ser diferente. Enquanto outros clubes impunham restrições raciais e econômicas, o Colorado acolhia todos que quisessem jogar. Essa postura inclusiva se tornaria marca registrada do clube e inspiraria sua filosofia ao longo das décadas.

O troféu de 1913, portanto, não foi apenas a primeira taça levantada pelo Internacional — foi o símbolo do nascimento de sua identidade: um clube popular, democrático e apaixonado.

O impacto histórico do primeiro título

A conquista do Campeonato Citadino de 1913 consolidou o Inter como força do futebol gaúcho. Nos anos seguintes, o clube cresceria de forma acelerada, construindo novas sedes e ampliando sua base de torcedores. Em 1919, já inaugurava seu campo na Rua da Margem (hoje Padre Cacique), às margens do Guaíba — o local que, décadas depois, abrigaria o lendário Beira-Rio.

A vitória também teve impacto cultural. O Internacional se tornou o primeiro clube a reunir diferentes classes sociais em torno de uma mesma paixão. Essa diversidade de origens, etnias e ideias moldou o espírito do Colorado: combativo, unido e incansável.

Com o passar do tempo, o Inter se tornaria sinônimo de glórias nacionais e internacionais — mas o alicerce de tudo foi lançado em 1913, quando o clube mostrou que era possível vencer sendo plural.

O legado do pioneirismo colorado

Mais de um século depois, o primeiro título do Internacional continua sendo um marco fundamental da história do futebol brasileiro. Ele representa o nascimento da rivalidade Grenal e o início da democratização do esporte no Rio Grande do Sul.

O Campeonato Citadino de 1913 foi o primeiro passo de uma trajetória que levaria o clube a conquistas como Três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais. Mas, antes de tudo, foi a vitória de uma ideia: a de que o futebol é de todos.

O Internacional de 1913 não tinha craques milionários nem estádio grandioso. Tinha paixão, igualdade e coragem — e isso bastou para começar a mudar o jogo.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Internacional