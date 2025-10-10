Na final da Copa do Brasil, venceu o jogo de volta por 1 a 0, revertendo uma derrota de 2 a 1.

Uma das maiores viradas ocorreu contra o Estudiantes, vencendo por 4 a 3 após perder 2 a 0 na Argentina.

O Internacional é conhecido por sua tradição de superação e vitórias emocionantes.

Poucos clubes no futebol brasileiro carregam o peso da camisa do Internacional. Dono de títulos continentais e nacionais, o Colorado também tem em sua trajetória momentos de superação que marcaram sua torcida. As viradas fazem parte da essência de um clube que sempre mostrou raça em campo e nunca desistiu, mesmo em situações adversas. O Lance! relembra as maiores viradas do Internacional na história.

Ao longo das décadas, a equipe de Porto Alegre construiu uma história recheada de confrontos memoráveis, com jogos em que o resultado parecia perdido, mas foi revertido com brilho e emoção. Essas partidas não apenas ficaram registradas nas estatísticas, mas também nos corações dos torcedores que lotaram o Beira-Rio e acompanharam o time em desafios fora de casa.

As viradas do Internacional também ajudam a explicar o tamanho da relação entre clube e torcida. Em cada reviravolta, a arquibancada foi parte fundamental, empurrando o time até o apito final. Mais do que vitórias, foram capítulos de resistência e glória que definiram a identidade colorada.

A seguir, listamos cinco viradas históricas do Internacional que entraram para a memória do futebol brasileiro e sul-americano.

Maiores viradas do Internacional na história

Primeira conquista da Copa do Brasil

Na final da Copa do Brasil, o Inter havia perdido por 2 a 1 no Rio de Janeiro. No Beira-Rio, venceu por 1 a 0 com pênalti convertido por Célio Silva, garantindo o título inédito da competição. Um triunfo de superação e força defensiva.

Em busca do título da Libertadores

Quartas de final da Libertadores 2006 contra a forte LDU. Após perder no Equador por 2 a 1 de virada, o Inter fez um jogo perfeito no Beira-Rio. Rafael Sobis e Rentería marcaram os gols da vitória que colocou o time nas semifinais, no ano em que seria campeão da América.

Internacional 2 x 0 Banfield – Libertadores 2010

Nas oitavas de final, o Colorado perdeu o primeiro jogo por 3 a 1, fora de casa. No Beira-Rio, fez 2 a 0 e avançou pelo critério do gol qualificado. Foi uma das grandes demonstrações de força em casa, em uma campanha que terminaria no bicampeonato continental.

Internacional 2 x 0 Santos – Copa do Brasil 1997

Após perder por 2 a 0 na Vila Belmiro pelas oitavas de final, o Internacional devolveu o placar no Beira-Rio com dois gols de Arílson. A decisão foi para os pênaltis, onde o goleiro André brilhou, pegando duas cobranças e garantindo a classificação para o Colorado.