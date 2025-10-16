Falcão e Alisson são exemplos de ídolos que surgiram da base colorada.

O Sport Club Internacional é reconhecido mundialmente por sua vocação em revelar talentos no futebol nacional. A base colorada, batizada de Celeiro de Ases, é sinônimo de qualidade e formação completa. De Falcão, o “Rei de Roma”, a Alisson, campeão europeu, o Inter construiu uma trajetória de sucesso baseada em técnica, disciplina e inteligência tática. O Lance! apresenta os maiores jogadores revelados pelo Internacional.

Com uma estrutura pioneira e metodologia de ponta, o clube gaúcho tornou-se referência em lapidar atletas que unem talento e caráter. O Celeiro de Ases revelou craques que brilharam tanto no Beira-Rio quanto nas maiores arenas do mundo, levando a camisa colorada a todos os continentes.

A tradição formadora do Internacional é marcada pela capacidade de preparar jogadores para o mais alto nível — campeões do mundo, líderes de grupo e ídolos de torcidas apaixonadas.

Maiores jogadores revelados pelo Internacional

O Celeiro de Ases: um modelo de formação no Internacional

Desde os anos 1970, o Inter consolidou um projeto sólido de base. O clube investiu em infraestrutura, captação e acompanhamento psicológico, desenvolvendo atletas completos. A filosofia colorada vai além do campo: ensina liderança, dedicação e amor à camisa.

Falcão – o maestro que encantou o mundo

Revelado pelo Internacional nos anos 1970, Paulo Roberto Falcão é o símbolo máximo da escola colorada. Elegante e técnico, liderou o time tricampeão brasileiro (1975, 1976 e 1979) e brilhou na Seleção. Sua transferência para a Roma transformou-o em ídolo na Itália e consolidou o Inter como celeiro de talentos de nível mundial.

Taffarel – o goleiro da pátria

Formado no Internacional, Cláudio Taffarel redefiniu o papel do goleiro brasileiro. Seguro, ágil e decisivo, brilhou no Beira-Rio antes de tornar-se campeão mundial em 1994 e ídolo da Seleção. Sua formação no Celeiro de Ases destacou a excelência técnica e mental que caracterizam os jogadores colorados.

Dunga – o capitão de raça e liderança

Outro produto da base colorada, Dunga incorporou o espírito de garra e disciplina do Inter. Campeão mundial como capitão da Seleção em 1994, foi símbolo da força psicológica e do caráter moldado nas categorias de base do clube. No Beira-Rio, aprendeu os valores que o tornaram um líder respeitado em todos os vestiários por onde passou.

Mauro Galvão – elegância e precisão

Revelado ainda jovem, Mauro Galvão destacou-se pela inteligência tática e liderança na defesa. Dono de técnica refinada, foi campeão brasileiro, atuou por grandes clubes e representou a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Sua trajetória reflete a filosofia do Internacional: formar atletas completos, dentro e fora de campo.

Alisson – o herdeiro moderno

Entre as revelações mais recentes, Alisson Becker é o exemplo do Inter no século XXI. Formado no Celeiro de Ases, tornou-se um dos melhores goleiros do mundo, campeão da Champions League e da Copa América. Sua formação sólida no clube gaúcho reforça a continuidade da excelência colorada na preparação de atletas para o cenário global.

O legado do Internacional

De Falcão e Taffarel a Dunga, Mauro Galvão e Alisson, o Internacional mantém viva a tradição de formar craques com talento, disciplina e mentalidade vencedora. O Celeiro de Ases é mais que um apelido — é uma marca registrada da excelência do futebol gaúcho.

O futuro segue no mesmo caminho: com trabalho, estrutura e amor à camisa, o Inter continua sendo um dos maiores formadores de jogadores do mundo.