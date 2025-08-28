Primeiro jogo oficial do Santos; veja adversário, ano e placar
Em 15 de setembro de 1912, o Santos Football Club realizou sua estreia oficial.
O Santos Football Club foi fundado no dia 14 de abril de 1912, por Francisco Raymundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, reunidos no Clube Concórdia, em Santos (SP). O nome “Santos Foot-Ball Club” foi escolhido por unanimidade para o time de futebol, entre outras opções como Brasil Atlético e Euterpe. O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Santos.
Logo no início, o clube vestia cores difíceis de confeccionar — branco, azul e dourado —, mas em março de 1913 já havia migrado para o tradicional uniforme alvinegro, com camisa listrada em preto e branco.
Nos primeiros meses, a equipe realizou partidas amadoras, como o jogo-treino em 23 de junho de 1912, no campo da Vila Macuco, contra o combinado Thereza Team, vencendo por 2 a 1, com gols de Anacleto Ferramenta e Geraule Ribeiro.
Primeiro jogo oficial do Santos
A estreia oficial: Santos 3 x 2 Santos Athletic Club
O primeiro jogo considerado oficial do Santos aconteceu em 15 de setembro de 1912, apenas cinco meses após a fundação do clube. O adversário foi o Santos Athletic Club, também conhecido como “Clube dos Ingleses”, e a partida teve como palco o campo da Avenida Ana Costa, local que hoje abriga a Igreja Coração de Maria.
O Santos venceu por 3 a 2. O primeiro gol da história oficial do clube foi marcado por Arnaldo Silveira, seguido por mais um de Silveira e outro belo tento de Adolpho Millon Júnior.
Esse jogo teve papel simbólico e decisivo no reconhecimento formal da equipe dentro do futebol paulista, abrindo caminho para a futura participação em campeonatos estaduais.
Após a estreia: competições oficiais e permanência no futebol paulista
Em 1913, o Santos disputou sua primeira competição oficial, o Campeonato Santista, do qual saiu campeão invicto, com seis vitórias, 35 gols marcados e apenas sete sofridos. Essa conquista consolidou sua força no cenário local, abrindo portas para o Campeonato Paulista no mesmo ano.
A estreia no Paulistão, porém, foi difícil. Em 1º de junho de 1913, o Santos foi goleado por 8 a 1 pelo Germânia. O alto custo das viagens e os resultados ruins levaram à desistência, apesar da vitória histórica sobre o Corinthians por 6 a 3, na casa do rival.
O simbolismo do primeiro jogo oficial
Mais do que uma vitória apertada, o duelo de 15 de setembro de 1912 representa o nascimento institucional do Santos como força formal no futebol. O triunfo inaugurou uma tradição que aliaria ousadia, técnica e identidade própria — valores que floresceriam com Pelé e o “time dos sonhos” nas décadas seguintes.
Arnaldo Silveira se tornou protagonista daquela inauguração histórica, com seu gol marcando o comprometimento dos fundadores em colocar Santos no mapa do futebol — e o clube não voltou mais atrás.
Expansão geográfica e consolidação
Após estabelecer seu status local, o Santos investiu em estrutura. Em 12 de outubro de 1916, foi inaugurado o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, que se tornaria seu lar e referência. A primeira partida no estádio aconteceu em 22 de outubro de 1916, quando venceu o Ypiranga por 2 a 1; Adolpho Millon Júnior anotou o primeiro gol oficial ali.
Essa fase consolidou o Santos como um clube profissional reconhecido no cenário paulista, com base sólida e torcida engajada.
