O Santos Futebol Clube carrega um legado que atravessa eras — com o Rei Pelé, campeonatos sul-americanos, mundiais e dezenas de títulos nacionais. Com seu famoso futebol de várzea transformado em espetáculo global, o clube construiu uma imagem de potência quase inabalável. No entanto, até os mais talentosos viraram vítimas de humilhações que ecoam no tempo. O Lance! relembra os piores vexames da história do Santos.

A história santista também tem capítulos marcados por derrotas inesperadas, eliminações traumáticas e quedas profundas. Jogadores, técnicos e torcedores viveram decepções que extrapolaram o campo: algumas em melodias da Elite continental, outras em crises internas profundas. Este texto resgata cinco desses vexames — muitos esqueceriam, mas resistem na memória e na narrativa do clube.

Piores vexames da história do Santos

1. Joan Gamper: Barcelona 8×0 Santos — 2013

Contexto: Amistoso internacional em Barcelona, disputado no Torneio Joan Gamper. O Santos participava com formação alternativa, mas o jogo ainda representava prestígio e visibilidade internacional.

O que aconteceu: O clube catalão aplicou implacáveis 8 a 0. O placar elástico expôs o desnivelamento entre seleções de titulares e experiência.

Consequências: Ficou registrado como uma das maiores goleadas sofridas pelo Santos em amistosos oficiais, lembrado com humilhação por torcedores e imprensa.

2. Santos 0x6 Vasco - Brasileirão 2025

Contexto: Com o Morumbi lotado, o Santos esperava conquistar os três pontos e se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O que aconteceu: Vasco aproveitou o péssimo começo de segundo tempo do Santos e fez 5 dos 6 gols na etapa final. Foi a pior derrota da carreira de Neymar.

Consequências: Cléber Xavier foi demitido e a torcida do Santos foi ao CT cobrar os jogadores.

3. Ponte Preta 7×1 Santos — Brasileirão 1983

Contexto: Anos 80 instáveis para o clube, sem grandes títulos e com elencos irregulares. A Ponte Preta tinha um time competitivo, mas sem status de favorita para golear o Santos dessa forma.

O que aconteceu: No Moisés Lucarelli, a Ponte aplicou uma das maiores goleadas da história contra o Peixe: 7 a 1. A defesa santista parecia inexistente, e o adversário aproveitou para construir um placar histórico.

Consequências: O resultado é lembrado até hoje como uma das noites mais humilhantes para o Santos no Campeonato Brasileiro.

4. Peixe eliminado por Once Caldas — Libertadores 2004

Contexto: Após o sucesso com Robinho e outros jovens, o Santos via a Libertadores como alívio maior. O adversário colombiano não era considerado forte.

O que aconteceu: Eliminação na fase de grupos e, posteriormente, pelas quartas, com derrota por 2 a 1 em casa para o Once Caldas, que se tornou campeão

Consequências: A queda reforçou o sentimento de “time sem alma” nas copas; afetou credibilidade continental do elenco e suspensão de técnico.

5. Rebaixamento à Série B — Brasileirão 2023

Contexto: Após volta olímpica na Libertadores 2020 e anos instáveis de elenco, o Santos viu a crise ampliar. A torcida seguiu incondicional, mas a gestão e planejamento falharam.

O que aconteceu: Na última rodada, derrota por 2 a 1 para o Fortaleza na Vila, confirmando o primeiro rebaixamento à Série B em 111 anos de história.

Consequências: Revolta da torcida com vandalismo fora da Vila; início da maior reformulação estrutural da história recente do clube.