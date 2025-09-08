Primeiro jogador estrangeiro do Corinthians; veja quem foi e o ano

Luigi Fabbi foi o primeiro jogador estrangeiro, atuando na primeira partida em 10 de setembro de 1910.

O Sport Club Corinthians Paulista foi fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Diferente de outros clubes elitizados da época, o Corinthians nasceu com a proposta de ser popular, acessível e representativo da massa trabalhadora. Fundado por cinco operários e pequenos comerciantes, o clube logo conquistou o imaginário popular e iniciou sua trajetória no futebol. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Corinthians.

Poucos dias após a fundação, o Corinthians fez sua primeira partida, em 10 de setembro de 1910, contra o União da Lapa. Foi nesse jogo que o clube entrou em campo com sua primeira escalação oficial, e nela estava o nome do italiano Luigi Fabbi, reconhecido como o primeiro estrangeiro a vestir a camisa alvinegra.

Quem foi Luigi Fabbi, o primeiro jogador estrangeiro do Corinthians

Luigi Fabbi era um imigrante italiano radicado em São Paulo. A cidade, no início do século XX, era fortemente marcada pela presença da colônia italiana, que representava uma das maiores comunidades de imigrantes da capital. O Bom Retiro, bairro de fundação do Corinthians, refletia essa pluralidade cultural com italianos, espanhóis, portugueses e brasileiros convivendo lado a lado.

Fabbi não se tornou um grande ídolo com longa carreira no clube, mas seu nome se eternizou pela posição histórica que ocupa. Ao estar presente no jogo inaugural, ele se tornou o primeiro estrangeiro do Corinthians, inaugurando uma trajetória internacional que começava já no momento zero da história alvinegra.

O primeiro jogo contra o União da Lapa

No amistoso de estreia, o Corinthians ainda utilizava uniformes improvisados e enfrentava dificuldades estruturais típicas de um clube recém-nascido. O resultado em campo não foi favorável, mas a escalação daquele dia entrou para a memória como símbolo de origem.

Na lista de jogadores estava Luigi Fabbi, que, ao entrar em campo com a camisa corintiana, registrou para sempre seu nome na história. Aquele 10 de setembro de 1910 foi a partida em que o Timão começou a escrever sua trajetória, e foi também a data em que um estrangeiro pela primeira vez representava o clube.

O significado da presença de Fabbi

Ter um italiano como parte do elenco inaugural reforçava a identidade multicultural do Corinthians. Ao contrário de clubes fundados por colônias específicas, o Timão nasceu como instituição popular, mas não deixou de refletir a presença estrangeira característica do bairro do Bom Retiro. Fabbi simbolizava esse traço desde o início: um jogador imigrante, integrado à realidade paulistana, que ajudava a dar forma ao novo clube.

Esse aspecto é fundamental para entender o lugar de Fabbi na história corintiana. Ele não é lembrado por títulos ou por números expressivos, mas pela função simbólica de ser o primeiro estrangeiro a defender a equipe, um papel que nenhum outro poderia ocupar.

A herança histórica de Luigi Fabbi no Corinthians

O nome de Luigi Fabbi aparece em registros históricos, em enciclopédias e em publicações dedicadas ao início do Corinthians. Sempre que se fala sobre a estreia do clube, seu nome é citado como marco de pioneirismo. O peso desse detalhe vai além da curiosidade: mostra que o Corinthians já nasceu internacional, já nasceu aberto a influências externas e já carregava em si a marca da diversidade.

Para a memória do clube, Fabbi não é apenas mais um jogador do time de 1910. Ele é um personagem histórico que representa a fundação e o caráter plural do Corinthians, abrindo espaço para que a identidade alvinegra se consolidasse ao longo das décadas.