Primeiro jogo oficial do Corinthians; veja adversário, ano e placar

Primeiro jogo oficial em 10 de setembro de 1910, derrota por 1 a 0 para o União da Lapa.

A história do Sport Club Corinthians Paulista começa no dia 1 de setembro de 1910, quando um grupo de cinco operários do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, foi inspirado pela equipe inglesa Corinthians FC em turnê pelo Brasil, e decidiu fundar um clube que representasse o povo. Essas primeiras reuniões, realizadas embaixo de um lampião na rua dos Imigrantes (atual rua José Paulino), deram origem ao clube mais popular da capital paulista. O Lance! te conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Primeiro jogo oficial do Corinthians

Em pouco tempo, já organizados, os fundadores agendaram o primeiro jogo oficial do Corinthians. A estreia aconteceu apenas nove dias após a fundação, no dia 10 de setembro de 1910. O adversário foi o União da Lapa, equipe amadora respeitada na várzea paulistana, e a partida foi disputada no campo da Lapa. O Corinthians sofreu derrota por 1 a 0, mas o resultado pouco importou — o símbolo já estava presente: o clube começava a sua história formal no futebol.

O Corinthians entrou em campo com a seguinte escalação: Valente, Perrone e Atílio; Lepre, Alfredo e Police; João da Silva, Jorge Campbell, Luigi Fabbi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. O capitão Rafael Perrone, ex-Botafogo da várzea, assumiu também o papel de técnico improvisado.

continua após a publicidade

Do campo da Lapa à consolidação no Bom Retiro

Apesar da derrota, a estreia oficial do Corinthians teve grande valor motivacional. Animado com essa primeira experiência, o clube já marcou um novo amistoso quatro dias depois, em 14 de setembro de 1910, no Campo do Lenheiro — um terreno alugada e enterrada, localizado no Bom Retiro, que os próprios jogadores e sócios capinaram para prepará-lo para os treinos e jogos. Ali foi palco do primeiro triunfo da equipe: 2 a 0 sobre o Estrela Polar, com o primeiro gol da história do clube marcado pelo centroavante Luigi Fabbi, seguido por Jorge Campbell.

O Campo do Lenheiro, apesar de humilde e improvisado, é parte inseparável da identidade corintiana e até hoje é reverenciado pela torcida como símbolo das origens operárias do clube.

continua após a publicidade

A importância simbólica do primeiro jogo do Corinthians

O duelo contra o União da Lapa representou muito mais do que um placar sombrio. Foi o marco da entrada do Corinthians no cenário formal do futebol paulista, com identidade popular e resistência à elitização dominante no esporte da época. Aquela partida inaugurou a trajetória de um clube nascido da vontade do povo e fiel às raízes imigrantes do Bom Retiro.

Nessa estreia, estavam os primeiros tijolos da história corintiana: protagonismo, união, e o orgulho de construir algo maior. Foi ali que a paixão começou a tomar forma, um sentimento que ecoaria por gerações — os “Cinco da Rua dos Imigrantes” começaram ali um legado que a cada partida se renova.

Contexto histórico e legado

No Brasil de 1910, o futebol era elitista, dominado por clubes formados por elites sociais, como o Paulistano, São Paulo AC e Germânia. O surgimento do Corinthians quebrou essa lógica ao se afirmar como "time do povo", expressão repetida e reforçada até hoje na alma da Fiel.

O clube logo passou a atrair sócios dos bairros mais humildes e ganhou popularidade rapidamente, abrindo caminho para disputar competições oficiais como o Campeonato Paulista. A estreia contra o União da Lapa foi a plataforma inicial desse salto de periferia à elite do futebol — e a partir daí, a história não parou mais.