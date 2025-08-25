Todos os presidentes do Corinthians na história; relembre
Conheça todos os presidentes do Corinthians desde a fundação em 1910.
O Sport Club Corinthians Paulista nasceu em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O primeiro presidente foi Miguel Battaglia, que ocupou o cargo por apenas duas semanas. Em seguida, nomes como Alexandre Magnani, Ricardo de Oliveira e João Baptista Maurício comandaram os primeiros passos do clube ainda no futebol amador. Veja a lista de todos os presidentes do Corinthians na história.
Durante os anos 1920, a presidência passou por dirigentes como Albino Teixeira Pinheiro, Guido Giacominelli e Ernesto Cassano, que se revezaram no comando. Foi uma fase de consolidação da identidade corinthiana e do fortalecimento no cenário paulista.
A profissionalização e os anos dourados do Corinthians (1930–1950)
Na década de 1930, Alfredo Schürig e José Martins Costa Júnior ajudaram o Corinthians a se estruturar na nova era do futebol profissional. Nos anos seguintes, Manuel Correcher e Alfredo Ignácio Trindade assumiram o comando, em um período de fortalecimento das finanças e organização administrativa.
O clube atravessava a transição política e social do Brasil, e a estabilidade era fundamental para manter o Corinthians competitivo dentro de campo.
O carismático Vicente Matheus e a era popular (1959–1991)
Entre os nomes mais marcantes da história alvinegra está Vicente Matheus, que presidiu o Corinthians em diferentes períodos, a partir de 1959. Polêmico, carismático e dono de frases inesquecíveis, Matheus comandou o clube em momentos cruciais.
Antes e depois dele, outros dirigentes importantes ocuparam a cadeira, como Wadih Helu, Waldemar Pires (presidente no período da histórica Democracia Corinthiana de Sócrates, Casagrande e Wladimir) e Roberto Pasqua.
Em 1991, a presidência passou para Marlene Colla Matheus, primeira mulher a liderar o Corinthians, em sucessão ao marido Vicente Matheus.
O longo ciclo de Alberto Dualib (1993–2007)
Poucos dirigentes ficaram tanto tempo no cargo quanto Alberto Dualib, que presidiu o clube de 1993 até 2007. Foram 14 anos de poder, com títulos importantes, mas também crises políticas e questionamentos sobre gestão.
Sob seu comando, o Corinthians viveu a parceria com a MSI, que trouxe astros como Tevez e Mascherano, mas mergulhou o clube em turbulência institucional.
Andrés Sanchez e a Arena Corinthians (2007–2020)
Após a saída de Dualib, o clube entrou em nova fase com Andrés Sanchez, eleito em 2007. Sob sua gestão, o Corinthians voltou à elite nacional, contratou Ronaldo Fenômeno, conquistou títulos importantes e iniciou o projeto da Arena Corinthians, inaugurada em 2014.
Sanchez foi sucedido por Mário Gobbi Filho e Roberto de Andrade, mas retornou em 2018 para mais um mandato. Foi um dos dirigentes mais influentes da política corinthiana moderna.
A gestão recente: Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo (2021–atualidade)
Entre 2021 e 2023, o clube foi presidido por Duílio Monteiro Alves, que enfrentou forte pressão financeira e buscou reorganizar as contas. Em 2024, Augusto Melo assumiu a presidência, marcando a volta da oposição ao poder.
Melo iniciou seu mandato com promessas de reestruturação, mas encontrou dificuldades políticas e administrativas. Em maio de 2025, Osmar Stabile assumiu como presidente interino, dando sequência à transição na direção alvinegra.
Lista de todos os presidente do Corinthians na história
- 1910 – Miguel Battaglia (primeiro presidente do Corinthians)
- 1910–1914 – Alexandre Magnani
- 1914–1915 – Ricardo de Oliveira
- 1915–1916 – João Baptista Maurício
- 1916–1917 – João Martins de Oliveira
- 1918–1920 – Albino Teixeira Pinheiro
- 1920–1925 – Guido Giacominelli
- 1926–1927 – Ernesto Cassano
- 1929–1930 – José Tipaldi
- 1930–1933 – Alfredo Schürig
- 1933–1935 – José Martins Costa Júnior
- 1935–1940 – Manuel Correcher
- 1941–1943 – Manuel Domingos Correia
- 1943–1945 / 1949–1951 / 1955–1957 – Alfredo Ignácio Trindade
- 1959–1961 / 1972–1973 / 1977–1979 / 1987–1989 – Vicente Matheus
- 1961–1969 – Wadih Helu
- 1971–1972 – Miguel Martinez
- 1981–1985 – Waldemar Pires
- 1985–1987 – Roberto Pasqua
- 1991–1993 – Marlene Colla Matheus
- 1993–2007 – Alberto Dualib
- 2007–2011 / 2018–2020 – Andrés Sanchez
- 2012–2015 – Mário Gobbi Filho (campeão mundial com Corinthians)
- 2015–2018 – Roberto de Andrade
- 2021–2023 – Duílio Monteiro Alves
- 2024–2025 – Augusto Melo (sofreu impeachment no Corinthians)
- 2025 (atual) – Osmar Stabile (interino)
