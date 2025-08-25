menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Todos os presidentes do Corinthians na história; relembre

Conheça todos os presidentes do Corinthians desde a fundação em 1910.

imagem cameraOsmar Stábile é o atual presidente do Corinthians. (Foto: Corinthians)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
06:45
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Corinthians foi fundado em 1910, com Miguel Battaglia como primeiro presidente.
Na década de 1920, presidências se revezaram, consolidando a identidade do clube.
Vicente Matheus foi um dos presidentes mais marcantes, conhecido por seu carisma.
Alberto Dualib presidiu de 1993 a 2007, trazendo títulos e também crises políticas.
Em 2024, Augusto Melo assumiu a presidência, enfrentando desafios políticos e financeiros.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Sport Club Corinthians Paulista nasceu em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O primeiro presidente foi Miguel Battaglia, que ocupou o cargo por apenas duas semanas. Em seguida, nomes como Alexandre Magnani, Ricardo de Oliveira e João Baptista Maurício comandaram os primeiros passos do clube ainda no futebol amador. Veja a lista de todos os presidentes do Corinthians na história.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante os anos 1920, a presidência passou por dirigentes como Albino Teixeira Pinheiro, Guido Giacominelli e Ernesto Cassano, que se revezaram no comando. Foi uma fase de consolidação da identidade corinthiana e do fortalecimento no cenário paulista.

A profissionalização e os anos dourados do Corinthians (1930–1950)

Na década de 1930, Alfredo Schürig e José Martins Costa Júnior ajudaram o Corinthians a se estruturar na nova era do futebol profissional. Nos anos seguintes, Manuel Correcher e Alfredo Ignácio Trindade assumiram o comando, em um período de fortalecimento das finanças e organização administrativa.

continua após a publicidade

O clube atravessava a transição política e social do Brasil, e a estabilidade era fundamental para manter o Corinthians competitivo dentro de campo.

O carismático Vicente Matheus e a era popular (1959–1991)

Entre os nomes mais marcantes da história alvinegra está Vicente Matheus, que presidiu o Corinthians em diferentes períodos, a partir de 1959. Polêmico, carismático e dono de frases inesquecíveis, Matheus comandou o clube em momentos cruciais.

continua após a publicidade

Antes e depois dele, outros dirigentes importantes ocuparam a cadeira, como Wadih Helu, Waldemar Pires (presidente no período da histórica Democracia Corinthiana de Sócrates, Casagrande e Wladimir) e Roberto Pasqua.

Em 1991, a presidência passou para Marlene Colla Matheus, primeira mulher a liderar o Corinthians, em sucessão ao marido Vicente Matheus.

O longo ciclo de Alberto Dualib (1993–2007)

Poucos dirigentes ficaram tanto tempo no cargo quanto Alberto Dualib, que presidiu o clube de 1993 até 2007. Foram 14 anos de poder, com títulos importantes, mas também crises políticas e questionamentos sobre gestão.

Sob seu comando, o Corinthians viveu a parceria com a MSI, que trouxe astros como Tevez e Mascherano, mas mergulhou o clube em turbulência institucional.

Andrés Sanchez e a Arena Corinthians (2007–2020)

Após a saída de Dualib, o clube entrou em nova fase com Andrés Sanchez, eleito em 2007. Sob sua gestão, o Corinthians voltou à elite nacional, contratou Ronaldo Fenômeno, conquistou títulos importantes e iniciou o projeto da Arena Corinthians, inaugurada em 2014.

Sanchez foi sucedido por Mário Gobbi Filho e Roberto de Andrade, mas retornou em 2018 para mais um mandato. Foi um dos dirigentes mais influentes da política corinthiana moderna.

A gestão recente: Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo (2021–atualidade)

Entre 2021 e 2023, o clube foi presidido por Duílio Monteiro Alves, que enfrentou forte pressão financeira e buscou reorganizar as contas. Em 2024, Augusto Melo assumiu a presidência, marcando a volta da oposição ao poder.

Melo iniciou seu mandato com promessas de reestruturação, mas encontrou dificuldades políticas e administrativas. Em maio de 2025, Osmar Stabile assumiu como presidente interino, dando sequência à transição na direção alvinegra.

Lista de todos os presidente do Corinthians na história

  1. 1910 – Miguel Battaglia (primeiro presidente do Corinthians)
  2. 1910–1914 – Alexandre Magnani
  3. 1914–1915 – Ricardo de Oliveira
  4. 1915–1916 – João Baptista Maurício
  5. 1916–1917 – João Martins de Oliveira
  6. 1918–1920 – Albino Teixeira Pinheiro
  7. 1920–1925 – Guido Giacominelli
  8. 1926–1927 – Ernesto Cassano
  9. 1929–1930 – José Tipaldi
  10. 1930–1933 – Alfredo Schürig
  11. 1933–1935 – José Martins Costa Júnior
  12. 1935–1940 – Manuel Correcher
  13. 1941–1943 – Manuel Domingos Correia
  14. 1943–1945 / 1949–1951 / 1955–1957 – Alfredo Ignácio Trindade
  15. 1959–1961 / 1972–1973 / 1977–1979 / 1987–1989 – Vicente Matheus
  16. 1961–1969 – Wadih Helu
  17. 1971–1972 – Miguel Martinez
  18. 1981–1985 – Waldemar Pires
  19. 1985–1987 – Roberto Pasqua
  20. 1991–1993 – Marlene Colla Matheus
  21. 1993–2007 – Alberto Dualib
  22. 2007–2011 / 2018–2020 – Andrés Sanchez
  23. 2012–2015 – Mário Gobbi Filho (campeão mundial com Corinthians)
  24. 2015–2018 – Roberto de Andrade
  25. 2021–2023 – Duílio Monteiro Alves
  26. 2024–2025 – Augusto Melo (sofreu impeachment no Corinthians)
  27. 2025 (atual) – Osmar Stabile (interino)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias