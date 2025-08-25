Todos os presidentes do Corinthians na história; relembre

Alberto Dualib presidiu de 1993 a 2007, trazendo títulos e também crises políticas.

O Sport Club Corinthians Paulista nasceu em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O primeiro presidente foi Miguel Battaglia, que ocupou o cargo por apenas duas semanas. Em seguida, nomes como Alexandre Magnani, Ricardo de Oliveira e João Baptista Maurício comandaram os primeiros passos do clube ainda no futebol amador. Veja a lista de todos os presidentes do Corinthians na história.

Durante os anos 1920, a presidência passou por dirigentes como Albino Teixeira Pinheiro, Guido Giacominelli e Ernesto Cassano, que se revezaram no comando. Foi uma fase de consolidação da identidade corinthiana e do fortalecimento no cenário paulista.

A profissionalização e os anos dourados do Corinthians (1930–1950)

Na década de 1930, Alfredo Schürig e José Martins Costa Júnior ajudaram o Corinthians a se estruturar na nova era do futebol profissional. Nos anos seguintes, Manuel Correcher e Alfredo Ignácio Trindade assumiram o comando, em um período de fortalecimento das finanças e organização administrativa.

O clube atravessava a transição política e social do Brasil, e a estabilidade era fundamental para manter o Corinthians competitivo dentro de campo.

O carismático Vicente Matheus e a era popular (1959–1991)

Entre os nomes mais marcantes da história alvinegra está Vicente Matheus, que presidiu o Corinthians em diferentes períodos, a partir de 1959. Polêmico, carismático e dono de frases inesquecíveis, Matheus comandou o clube em momentos cruciais.

Antes e depois dele, outros dirigentes importantes ocuparam a cadeira, como Wadih Helu, Waldemar Pires (presidente no período da histórica Democracia Corinthiana de Sócrates, Casagrande e Wladimir) e Roberto Pasqua.

Em 1991, a presidência passou para Marlene Colla Matheus, primeira mulher a liderar o Corinthians, em sucessão ao marido Vicente Matheus.

O longo ciclo de Alberto Dualib (1993–2007)

Poucos dirigentes ficaram tanto tempo no cargo quanto Alberto Dualib, que presidiu o clube de 1993 até 2007. Foram 14 anos de poder, com títulos importantes, mas também crises políticas e questionamentos sobre gestão.

Sob seu comando, o Corinthians viveu a parceria com a MSI, que trouxe astros como Tevez e Mascherano, mas mergulhou o clube em turbulência institucional.

Andrés Sanchez e a Arena Corinthians (2007–2020)

Após a saída de Dualib, o clube entrou em nova fase com Andrés Sanchez, eleito em 2007. Sob sua gestão, o Corinthians voltou à elite nacional, contratou Ronaldo Fenômeno, conquistou títulos importantes e iniciou o projeto da Arena Corinthians, inaugurada em 2014.

Sanchez foi sucedido por Mário Gobbi Filho e Roberto de Andrade, mas retornou em 2018 para mais um mandato. Foi um dos dirigentes mais influentes da política corinthiana moderna.

A gestão recente: Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo (2021–atualidade)

Entre 2021 e 2023, o clube foi presidido por Duílio Monteiro Alves, que enfrentou forte pressão financeira e buscou reorganizar as contas. Em 2024, Augusto Melo assumiu a presidência, marcando a volta da oposição ao poder.

Melo iniciou seu mandato com promessas de reestruturação, mas encontrou dificuldades políticas e administrativas. Em maio de 2025, Osmar Stabile assumiu como presidente interino, dando sequência à transição na direção alvinegra.

